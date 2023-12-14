НХЛ. «Нью-Джерси» выиграл у «Бостона», «Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин забил 100-й гол

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б
«Питтсбург» выиграл второй матч подряд после серии из четырех поражений.
Лучшим в составе «Пингвинз» в этом матче был
Сидни Кросби. Канадец стал автором двух заброшенных шайб и результативной передачи.
Нападающий «Питтсбурга»
Евгений Малкин отметился результативным пасом в эпизоде с третьим голом. Россиянин набрал 24 (10+14) очков в 28 матчах сезона.
Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович отразил 39 из 42 бросков «Монреаля».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Савар — 1, 6:24 — 1:0. Штрабл — 2 (Пеццетта, Юленен), 12:21 — 2:0. Кросби — 16 (О`Коннор), 13:48 — 2:1. Монахэн — 9 (бол., Сузуки, Мэтисон), 15:20 — 3:1. Гюнцель — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 25:36 — 3:2. Кросби — 17 (бол., Карлссон, Малкин), 31:02 — 3:3 Победный буллит: Харкинс Вратари: Монтембо — Неделькович Штраф: 6 — 8 Броски: 42 (15+7+11+9) — 30 (11+15+3+1)
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«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б
«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3
«Айлендерс» выиграли четвертый матч подряд и шесть из семи последних. Серия поражений «Анахайма» достигла четырех матчей.
Вратарь «Айлендерс»
Семен Варламов одержал четвертую победу подряд. В этом матче россиянин отразил 21 бросок из 24.
Защитник «Анахайма»
Павел Минтюков отметился результативной передачей. В активе россиянина 14 (1+13) очков в 28 играх. 20-летний хоккеист проводит дебютный сезон в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1, 0:0)
Голы: Палмиери — 9 (Нельсон, Фэшинг), 20:40 — 1:0. Сизикас — 5 (Клаттербак, Добсон), 26:32 — 2:0. Терри — 6 (бол., Минтюков, Карлссон), 27:47 — 2:1. Хенрик — 5 (Вааканайнен, Лисон), 33:29 — 2:2. С. Кэррик — 6, 45:07 — 2:3. Барзал — 10 (бол., Хорват, Добсон), 47:46 — 3:3. Хольмстрем — 8 (мен., Пажо), 58:27 — 4:3 Вратари: Варламов — Гибсон Штраф: 4 — 8 Броски: 34 (13+13+8+0) — 22 (2+9+11+0)
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«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ
Одним из героев матча стал лидер «Нью-Джерси»
Джек Хьюз, поразивший ворота «Бостона» на третьей минуте овертайма. Американец набрал 34 (11+23) очка в 22 матчах сезона.
Вратарь «Дэвилз»
Витек Ванечек отразил 23 броска из 24.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Гики — 3 (ван Римсдайк, Хейнен), 16:51 — 0:1. Мерсер — 7 (Хаула, Хольц), 42:34 — 1:1. Д. Хьюз — 11 (Братт, Ванечек), 62:47 — 2:1 Вратари: Ванечек — Суэймен Штраф: 2 — 4 Броски: 36 (7+11+11+7) — 25 (9+7+9+0)
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«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ
«Колорадо» — «Баффало» — 5:1
Нападающий «Колорадо»
Валерий Ничушкин забросил две шайбы и достиг отметки в 100 голов НХЛ. Всего в его активе 246 (100+146) очков в 485 играх. В 27 матчах текущей «регулярки» россиянин набрал 25 (12+13) очков.
Вратарь «Колорадо»
Иван Просветов отразил 29 бросков из 30.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Баффало» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Голы: Рантанен — 14 (Маккиннон, Макар), 5:25 — 1:0. Ничушкин — 11 (Олофссон, Рантанен), 10:28 — 2:0. Вуд — 5 (Малински), 11:55 — 3:0. Бенсон — 3 (Далин, Петерка), 18:38 — 3:1. Малински — 1 (Джонсон, Друэн), 42:40 — 4:1. Ничушкин — 12 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:11 — 5:1 Вратари: Просветов — Луукконен Штраф: 4 — 4 Броски: 30 (15+5+10) — 30 (6+15+9)
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«Колорадо» — «Баффало» — 5:1
«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:5
«Виннипег» выиграл пять из шести последних матчей. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Копитар — 11 (бол., Фиала, Байфилд), 9:36 — 1:0. Лафферье — 3 (Дюбуа), 12:29 — 2:0. Элерс — 8 (Виларди), 26:08 — 2:1. Элерс — 9 (Виларди, Шайфли), 33:19 — 2:2. Шайфли — 10 (Виларди, Элерс), 35:00 — 2:3. Виларди — 2 (Демело), 42:30 — 2:4. Шайфли — 11 (п.в., Элерс), 59:58 — 2:5 Вратари: Тэлбот — Хеллибак Штраф: 4 — 8 Броски: 32 (11+15+6) — 29 (6+13+10)