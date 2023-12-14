НХЛ. «Нью-Джерси» выиграл у «Бостона», «Колорадо» разгромил «Баффало», Ничушкин забил 100-й гол

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б

«Питтсбург» выиграл второй матч подряд после серии из четырех поражений.

Лучшим в составе «Пингвинз» в этом матче был Сидни Кросби. Канадец стал автором двух заброшенных шайб и результативной передачи.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативным пасом в эпизоде с третьим голом. Россиянин набрал 24 (10+14) очков в 28 матчах сезона.

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович отразил 39 из 42 бросков «Монреаля».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Савар — 1, 6:24 — 1:0. Штрабл — 2 (Пеццетта, Юленен), 12:21 — 2:0. Кросби — 16 (О`Коннор), 13:48 — 2:1. Монахэн — 9 (бол., Сузуки, Мэтисон), 15:20 — 3:1. Гюнцель — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 25:36 — 3:2. Кросби — 17 (бол., Карлссон, Малкин), 31:02 — 3:3Победный буллит: ХаркинсВратари: Монтембо — НедельковичШтраф: 6 — 8Броски: 42 (15+7+11+9) — 30 (11+15+3+1)

«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:4 Б

«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3

«Айлендерс» выиграли четвертый матч подряд и шесть из семи последних. Серия поражений «Анахайма» достигла четырех матчей.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов одержал четвертую победу подряд. В этом матче россиянин отразил 21 бросок из 24.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей. В активе россиянина 14 (1+13) очков в 28 играх. 20-летний хоккеист проводит дебютный сезон в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1, 0:0) Голы: Палмиери — 9 (Нельсон, Фэшинг), 20:40 — 1:0. Сизикас — 5 (Клаттербак, Добсон), 26:32 — 2:0. Терри — 6 (бол., Минтюков, Карлссон), 27:47 — 2:1. Хенрик — 5 (Вааканайнен, Лисон), 33:29 — 2:2. С. Кэррик — 6, 45:07 — 2:3. Барзал — 10 (бол., Хорват, Добсон), 47:46 — 3:3. Хольмстрем — 8 (мен., Пажо), 58:27 — 4:3Вратари: Варламов — ГибсонШтраф: 4 — 8Броски: 34 (13+13+8+0) — 22 (2+9+11+0)

«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ

Одним из героев матча стал лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз, поразивший ворота «Бостона» на третьей минуте овертайма. Американец набрал 34 (11+23) очка в 22 матчах сезона.

Вратарь «Дэвилз» Витек Ванечек отразил 23 броска из 24.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Гики — 3 (ван Римсдайк, Хейнен), 16:51 — 0:1. Мерсер — 7 (Хаула, Хольц), 42:34 — 1:1. Д. Хьюз — 11 (Братт, Ванечек), 62:47 — 2:1Вратари: Ванечек — СуэйменШтраф: 2 — 4Броски: 36 (7+11+11+7) — 25 (9+7+9+0)

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ

«Колорадо» — «Баффало» — 5:1

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы и достиг отметки в 100 голов НХЛ. Всего в его активе 246 (100+146) очков в 485 играх. В 27 матчах текущей «регулярки» россиянин набрал 25 (12+13) очков.

Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 29 бросков из 30.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Баффало» — 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) Голы: Рантанен — 14 (Маккиннон, Макар), 5:25 — 1:0. Ничушкин — 11 (Олофссон, Рантанен), 10:28 — 2:0. Вуд — 5 (Малински), 11:55 — 3:0. Бенсон — 3 (Далин, Петерка), 18:38 — 3:1. Малински — 1 (Джонсон, Друэн), 42:40 — 4:1. Ничушкин — 12 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:11 — 5:1Вратари: Просветов — ЛуукконенШтраф: 4 — 4Броски: 30 (15+5+10) — 30 (6+15+9)

«Колорадо» — «Баффало» — 5:1

«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 2:5

«Виннипег» выиграл пять из шести последних матчей. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение кряду.