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    «Ванкувер» добьется успеха на льду «Миннесоты»

    «Миннесота» — «Ванкувер». Ставка и прогноз (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 16 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Ванкувер»
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    «Ванкувер» в игре с «Флоридой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 16 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. «Миннесота» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 16 Декабря 2023 года

    «Миннесота»

    На старте нынешней кампании «Миннесота» моментально вошла в список главных разочарований западной половины чемпионата. Однако после смены тренера команда демонстрирует готовность вернуться в гонку за место в первой восьмерке.

    Так, по итогам 27 матчей клуб из Сент-Пола набрал 26 очков, с которыми закрепился на 13-м месте в Западной конференции, отстав от восьмой позиции, удерживаемой «Сент-Луисом», на 3 балла.

    После смены тренера «Миннесота» — под руководством Джона Хайнса — добилась четырех, чего ранее в текущем сезоне с ней не случалось. Однако за самой продолжительной серией последовали новые неудачи: «Уайлд» уступили «Ванкуверу» (0:2) и «Эдмонтону» (3:4).

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    К счастью, в этот раз цикл поражений не затянулся надолго. В одном из последних матчей «Миннесота» всухую разгромила «Сиэтл» (3:0), а затем вырвала победу у «Калгари» на домашнем катке (3:2 Б).

    «Ванкувер»

    В течение нескольких предыдущих сезонов канадцы из Британской Колумбии не попадали в плей-офф. Однако в своем нынешнем виде «Ванкувер», кажется, готов исправить эту ошибку, причем сделать это с максимальным размахом.

    В 30 играх «Кэнакс» набрали 41 очко и поднялись на второе место в Западной конференции. Разрыв между первым «Вегасом» сократился до четырех баллов при равенстве проведенных встреч.

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    • С 8 декабря команда Рика Токкета идет без поражений: на днях ее текущая серия побед увеличилась до четырех матчей. И если «Уайлд» не проиграют в Сент-Поле, то смогут подобраться к своему лучшему показателю в нынешнем сезоне.

    В каждом выигранном матче «Ванкувер» снял все вопросы в основное время и трижды забросил по 4 шайбы. Все четыре встречи «Кэнакс» провели дома, где поочередно разделались с «Миннесотой» (2:0), «Каролиной» (4:3), «Тампой-Бэй» (4:1) и «Флоридой» (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.52, а на победу «Ванкувера» — 2.65.

    Смена тренера нынешней «Миннесоте», безусловно, была крайне необходима и пошла на пользу. Конечно, команда по-прежнему проигрывает, но теперь гораздо реже, а ее хмурая линия атаки, кажется, получила вторую жизнь.

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    Тем не менее на фоне «Ванкувера», «Уайлд», несмотря на котировки, остаются твердыми середняками, в то время как канадцы после серии рваных отрезков проводят уверенную серию, характеризуемую не только победами, но и превосходной реализацией.

    Даже в текущей форме «Миннесоте» будет трудно справиться с настолько энергичными «Кэнакс» на своем катке. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит в матче за 2.04.

    В трех встречах из последних четырех «Ванкувер» не пропускал больше одной шайбы. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» меньше 2.5 за 2.26.

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