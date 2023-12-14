В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Анахайм». Игра пройдет на «UBS Арене» 14 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Айлендерс»

В течение последних недель «Айлендерс» — после крайне неудачной серии — пересмотрели свой подход к игре и стали добиваться нужных результатов, делая акцент на высокой реализации и динамичной атаке.

Обновленный стиль позволил «Айлс» добиться значительных промежуточных успехов. В частности, по итогам 27 матчей клуб с Лонг-Айленда поднялся на пятое место в Восточной конференции, набрав 33 очка и сравнявшись по этому показателю с четвертым «Торонто».

В шести последних встречах команда Лейна Ламберта оформила пять побед. В четырех играх ее результативность подбиралась к отметке в 4+ заброшенные шайбы, а последнее на сегодня поражение случилось 6 декабря в домашнем матче с «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).

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За встречей с «Шаркс» последовал яркий перфоманс в игре с «Коламбусом» (7:3). После разгрома явного аутсайдера дальнейшие победы «Айлендерс» пришлось вырывать в овертайме. По такому шаблону они провели матчи с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ) и «Торонто» (4:3 ОТ).

«Анахайм»

В новый сезон «Анахайм» вошел ударно, будто пытаясь отгородиться от статуса одного из главных аутсайдеров конференции. Но за серией куражных побед последовали типичные для «Дакс» отрезки тотальных потерь и регресса.

Сейчас «Анахайм» занимает 14-е место в таблице Запада с 20 очками. Всего на один балл он опережает «Чикаго» и «Сан-Хосе», а от зоны первой восьмерки отстает на 8 очков с учетом того, что на нее претендуют «Сент-Луис», «Эдмонтон», «Калгари» и «Миннесота».

В период с 16 ноября по 1 декабря команда Грега Кронина потерпела восемь подряд поражений, не набрав ни одного очка. Последнюю победу калифорнийцы отпраздновали дома, где сенсационно обыграли «Колорадо» (4:3 Б).

Однако за встречей с «Эвеланш» последовал очередной цикл разочарований: трижды кряду «Дакс» покинули каток без набранных баллов. Их соперниками были все тот же «Колорадо» (2:3), а также «Чикаго» (0:1) и «Виннипег» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.90, а на победу «Анахайма» — 4.11.

К матчу с одним из слабейших клубов Западной конференции «Айлендерс» подходят в безумной по своим меркам форме, которая в последних матчах ассоциируется с яркой и высокоскоростной игрой впереди . Бесспорно, сейчас ньюйоркцы проводят свой лучший отрезок.

Пока команда Лейна Ламберта добивается нужных результатов за счет атаки, у соперников уровня «Анахайма» будет откровенно мало шансов на то, чтобы успешно противостоять заряженным хозяевам.

Минимум четыре шайбы забрасывали ньюйоркцы в пяти матчах из последних семи. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят + ТБ 4.5 за 2.07.

Если с соперниками из разряда элитных «Айлс» не всегда разбираются в течение основного времени, то командам попроще они не оставляют надежд по ходу трех периодов. Наш альтернативный прогноз — «Айлендерс» победят с форой -1 за 1.84.