«Трактор»
По ходу регулярного сезона «Трактор» трансформировался из явного аутсайдера в твердого середняка, который ворвался в середину таблицы Востока и намерен там закрепиться до начала кубковой весны.
В 39 матчах «Трактор» сумел набрать 46 очков, с которыми занимает шестое место в Восточной конференции. На 2 балла клуб из Челябинска опережает седьмой «Автомобилист» и на таком же расстоянии находится от идущих выше «Ак Барса» и «Лады».
Коэффициенты матча Трактор — СКА
В 20-х числах прошлого месяца команда Алексея Заварухина потерпела три поражения подряд, два из которых оказались крупными. Однако сенсационная победа над «Торпедо» (2:1) избивала от мыслей о предыдущих провалах.
В декабре «Трактор» вышел на лед трижды и добился побед в двух матчах. После потери двух очков в игре с «Динамо» Москва (2:4) команда Заварухина разобралась с ЦСКА (3:1), а еще позже — разбила «Нефтехимик» (4:1).
СКА
В течение длительного отрезка СКА находился в нижней половине таблицы Запада и даже выпадал и зоны топ-8. Однако последние результаты позволили санкт-петербуржцам вплотную подойти к первой тройке.
После 38 матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции с 49 очками. Столько же баллов набрало «Торпедо», идущее четвертым, при этом всего 2 очка отделяют «армейцев» от третьего «Локомотива».
Упомянутая выше серия СКА стартовала 9 ноября с игры против «Трактора» (4:3 ОТ), после которой команда Романа Ротенберга добилась еще десяти побед, включая ряд важнейших матчей с прямыми конкурентами.
После успешного результата во встрече с лидером Востока — «Металлургом» Мг — цикл СКА подошел к концу. В очередном гостевом матче команде Ротенберга не удалось справиться с «Автомобилистом» (2:3 Б).
Прогноз и ставка
На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.00, а на победу СКА — 2.28.
Перед выездом в Челябинск СКА пришлось распрощаться с продолжительной серией без поражений, так и не сумев сделать ее самой крупной в текущем сезоне. Однако зацикливаться на этом команда Ротенберга больше не станет.
Несмотря на поражение,
В преддверии встречи с СКА команда Алексея Заварухина выиграла в двух подряд матчах, но ее текущая форма не позволит провести еще одну игру в таком режиме. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.28.
В прошлом очном матче санкт-петербуржцы добились победы в результативной игре. Но теперь все будет иначе: «Трактор» больше не на пике, а СКА не станет тратить силы на возможный разгром. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.10.