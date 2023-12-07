В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Трактор Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трактор»

По ходу регулярного сезона «Трактор» трансформировался из явного аутсайдера в твердого середняка, который ворвался в середину таблицы Востока и намерен там закрепиться до начала кубковой весны.

В 39 матчах «Трактор» сумел набрать 46 очков, с которыми занимает шестое место в Восточной конференции. На 2 балла клуб из Челябинска опережает седьмой «Автомобилист» и на таком же расстоянии находится от идущих выше «Ак Барса» и «Лады».

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В 20-х числах прошлого месяца команда Алексея Заварухина потерпела три поражения подряд, два из которых оказались крупными. Однако сенсационная победа над «Торпедо» (2:1) избивала от мыслей о предыдущих провалах.

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В декабре «Трактор» вышел на лед трижды и добился побед в двух матчах. После потери двух очков в игре с «Динамо» Москва (2:4) команда Заварухина разобралась с ЦСКА (3:1), а еще позже — разбила «Нефтехимик» (4:1).

СКА

В течение длительного отрезка СКА находился в нижней половине таблицы Запада и даже выпадал и зоны топ-8. Однако последние результаты позволили санкт-петербуржцам вплотную подойти к первой тройке.

После 38 матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции с 49 очками. Столько же баллов набрало «Торпедо», идущее четвертым, при этом всего 2 очка отделяют «армейцев» от третьего «Локомотива».

Упомянутая выше серия СКА стартовала 9 ноября с игры против «Трактора» (4:3 ОТ), после которой команда Романа Ротенберга добилась еще десяти побед, включая ряд важнейших матчей с прямыми конкурентами.

После успешного результата во встрече с лидером Востока — «Металлургом» Мг — цикл СКА подошел к концу. В очередном гостевом матче команде Ротенберга не удалось справиться с «Автомобилистом» (2:3 Б).

Прогноз и ставка

На победу «Трактора» букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.00, а на победу СКА — 2.28.

Перед выездом в Челябинск СКА пришлось распрощаться с продолжительной серией без поражений, так и не сумев сделать ее самой крупной в текущем сезоне. Однако зацикливаться на этом команда Ротенберга больше не станет.

Несмотря на поражение, санкт-петербуржцы стараются вплотную подойти к первой тройке Запада , ради этой цели они готовы сметать соперников уровня «Трактора», которые едва ли способны удерживать победный темп на длительных отрезках.

В преддверии встречи с СКА команда Алексея Заварухина выиграла в двух подряд матчах, но ее текущая форма не позволит провести еще одну игру в таком режиме. Наши прогноз и ставка — СКА победит за 2.28.

В прошлом очном матче санкт-петербуржцы добились победы в результативной игре. Но теперь все будет иначе: «Трактор» больше не на пике, а СКА не станет тратить силы на возможный разгром. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.10.