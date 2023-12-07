В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Металлург» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Торпедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

Став первым в текущем сезоне клубом, которому удалось достичь 11 побед подряд, «Металлург» Мг четко обозначил цели на регулярный чемпионат. Команда Андрея Разина показала, что намерена побороться за лидерство на Востоке.

По итогам 40 матчей «Металлург» Мг остается на первом месте в конференции с 55 очками. При этом по набранным баллам «Магнитка» отныне идет вровень с «Авангардом», который провел на две игры меньше.

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Упомянутая ранее серия побед прошла в период с 31 октября по 28 ноября. Почти месяц команда Андрея Разина не знала проблем, но в последнее время ситуация начала меняться не в лучшую для нее сторону.

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В трех недавних матчах «Металлург» Мг проиграл, причем дважды уступил разгромно. Крупным поражением закончилась встреча с «Барысом» (2:5), после которой команда Разина взяла один балл в игре со СКА (2:3 Б), а позже — всухую влетела ЦСКА (0:3).

«Торпедо»

Серия неудачных отрезков, преследующая «Торпедо» уже больше месяца, не дает ему возможности навязать борьбу за верхние строчки в таблице Запада. При этом теперь клуб из Нижнего Новгорода вынужден соперничать со СКА за четвертую позицию.

Сейчас «Торпедо» вновь находится на четвертом месте в таблице Запада с 49 баллами, однако опережает пятый СКА исключительно по дополнительным пунктам, учитывая, что санкт-петербуржцы имеют игру в запасе.

Во второй половине ноября команду Игоря Ларионова подкосила очередная серия потерь, в которую вошли три встречи. Однако в трех последних матчах нижегородцы не уступили ни разу.

Дважды кряду «Торпедо» удалось справиться со своими прямыми конкурентами дома: в «Нагорном» команда Ларионова обыграла «Локомотив» (3:2 Б) и «Динамо» Москва (4:1). В последнем матче — в гостях — нижегородцы одержали верх над «Ладой» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.40, а на победу «Торпедо» — 3.09.

После 11-матчевой серии без поражений «Магнитку» накрыл форменный спад, из-за которого она теряет свою силу в статусе лидера Востока.

В это же время «Торпедо», опустившись на пятое место, получило четкий сигнал с призывом наладить игру и вернуться на прежний уровень. И, кажется, этот сигнал сработал: сейчас команда Игоря Ларионова набирает форму . Очевидно, что на территории лидера Востока она не будет аутсайдером или вторым номером.

Противостоять нынешней «Магнитке» даже на ее катке — вполне выполнимая задача для команды из Нижнего Новгорода. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой 0 за 2.34.

В двух последних матчах нижегородцы забросили по 4 шайбы, а магнитогорцы пропустили от трех голов и более в трех встречах из четырех предыдущих. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 2.5 за 2.32.