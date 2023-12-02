В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 2 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. «Даллас» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Даллас»

Как и в прошлом сезоне, в текущей кампании «Даллас» называют одним из фаворитов Запада. С его яркими фигурами в атаке можно задуматься и о максимально серьезных целях в Кубке Стэнли, в частности, о победе в финале конференции.

Безусловно, по регулярке невозможно идти без серии неудач. Именно такая сейчас и преследует «Старз». В таблице Запада они занимают пятое место с 29 очками, но всего на 2 балла отставая от второго «Колорадо», имея матч в запасе.

Во второй половине ноября команду Питера Дебура начал преследовать небольшой форменный спад. И если рассматривать последние матчи, то в четырех из шести она проиграла, хотя почти всегда боролась с соперниками разного калибра до финальной сирены.

Все прогнозы на НХЛ

Последняя победа «Далласа» была оформлена в гостях. Успешным стал выезд на территорию «Виннипега», где «Старз» выиграли всухую (2:0). Но следующий матч в Канаде оказался неудачным: на катке «Калгари» гости из Техаса уступили в овертайме (3:4 ОТ).

«Тампа-Бэй»

Безусловно, «Тампа-Бэй» по умолчанию входит в число фаворитов Востока и ни при каких обстоятельствах не покинет условный рейтинг. Однако текущие результаты едва ли соответствуют этому статусу, хотя на данном этапе сезона не привели к катастрофе, да и вряд ли могли бы.

В 24 матчах «Тампа-Бэй» набрала 25 очков, с которыми занимает восьмое место в Восточной конференции. Но разрыв между первой пятеркой, замыкаемой «Детройтом», составляет всего 2 балла.

В Техас, где играть традиционно сложно, «Тампа-Бэй» едет с серией поражений, в которую вошли три матча. Только в одной игре команда Джона Купера забросила больше одной шайбы, зато пропускала стабильно минимум три гола.

Серия неудач накрыла «Лайтнинг» после яркой победы над «Каролиной» (8:2). Началось все в Денвере, где «Тампа-Бэй» по-крупному проиграла «Колорадо» (1:4). Следующими ее соперниками были «Аризона» (1:3) и «Питтсбург» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.54, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.79.

В течение последних недель техасцы демонстрируют не те результаты, которые от них привыкли ожидать в текущем сезоне. Но, несмотря на несколько поражений в предыдущих матчах, «Старз» остаются фаворитами, даже когда в гости мчит «Тампа-Бэй».

Если небольшой спад «Далласа» является временным и в ближайшие недели он докажет готовность вернутся на прежний уровень, то «Тампу» преследуют систематические проблемы, и в Техас она едет на фоне трех подряд поражений и отсутствия высококлассной игры в нападении.

В нынешнем своем виде «Лайтнинг» не смогут выстоять на катке «Старз». Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.07.