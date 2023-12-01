НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Анахайма», «Тампа» уступила «Питтсбургу», «Вегас» разгромил «Ванкувер»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 3:0

«Сан-Хосе» проиграл 18 из 23 матчей в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Сан-Хосе» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Хейнен — 3 (Пойтрас), 21:39 — 1:0. Дебраск — 4 (Заха, Пастрняк), 28:10 — 2:0. Заха — 8 (бол., Пастрняк, Макэвой), 46:37 — 3:0Вратари: Суэймен (9:22 — 9:48) — БлэквудШтраф: 22 — 20Броски: 37 (10+18+9) — 26 (9+6+11)

«Бостон» — «Сан-Хосе» — 3:0

«Детройт» — «Чикаго» — 5:1

«Детройт» выиграл четыре из пяти последних матчей.

Вратарь «Ред Уингз» Алекс Лайон отразил 34 из 35 бросков соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Голы: Комфер — 5 (мен., Копп, Уолман), 2:29 — 1:0. Райхель — 2 (бол., Бедард, Корчински), 3:20 — 1:1. Фаббри — 7 (Уолман), 8:42 — 2:1. Чиаро — 2 (Дебринкэт, Раймонд), 25:09 — 3:1. Комфер — 6 (бол., Перрон, Раймонд), 25:56 — 4:1. Фаббри — 8 (бол., Спронг, Зайдер), 50:54 — 5:1Вратари: Лион — МразекШтраф: 18 — 10Броски: 29 (10+9+10) — 35 (12+13+10)

«Детройт» — «Чикаго» — 5:1

«Монреаль» — «Флорида» — 1:5

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Монреаля» и стал третьей звездой матча. Россиянин выиграл 11 из 18 матчей в текущей «регулярке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4) Голы: Барков — 7, 27:07 — 0:1. Беннетт — 3 (Верхэге), 40:08 — 0:2. Родригес — 4 (Райнхарт, Барков), 43:12 — 0:3. Верхэге — 10 (бол., Лунделл, Родригес), 45:49 — 0:4. Ковачевич — 4 (Кофилд, Эванс), 49:30 — 1:4. Экман-Ларссон — 6 (Куликов, Казинс), 59:49 — 1:5Вратари: Примо — БобровскийШтраф: 13 — 17Броски: 22 (8+9+5) — 29 (10+8+11)

«Монреаль» — «Флорида» — 1:5

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:4

Лидер «Тампы» Никита Кучеров набрал очки в восьмом матче подряд. На этот раз он отметился двумя результативными передачами. Россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, в его активе 39 (15+24) очков в 23 играх сезона.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков соперника.

«Тампа» проиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) Голы: Стэмкос — 10 (Хедман, Кучеров), 9:06 — 1:0. Жанно — 5 (бол., Сергачев, Кучеров), 12:33 — 2:0. Кросби — 14 (Гюнцель), 28:53 — 2:1. О`Коннор — 2 (Малкин, Летанг), 39:24 — 2:2. Картер — 1 (Нието, Петтерссон), 42:49 — 2:3. Джерри — 1 (п.в.), 58:52 — 2:4Вратари: Василевский (58:41 — 58:52, 58:59) — ДжерриШтраф: 2 — 4Броски: 41 (17+7+17) — 29 (5+19+5)

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 2:4

«Торонто» — «Сиэтл» — 4:3 Б

«Сиэтл» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сиэтл» — 4:3 Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Марнер — 6 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 6:34 — 1:0. Марнер — 7 (Мэттьюс, Тимминс), 20:21 — 2:0. Маккэн — 10 (бол., Бьоркстранд, Эберле), 23:37 — 2:1. Марнер — 8 (Маккейб), 36:01 — 3:1. Толванен — 6 (Картье, Ларссон), 46:15 — 3:2. Маккэн — 11 (Веннберг, Шульц), 53:24 — 3:3Победный буллит: МэттьюсВратари: Уолл — ГрубауэрШтраф: 12 — 8Броски: 28 (13+7+8+0) — 40 (7+17+12+4)

«Торонто» — «Сиэтл» — 4:3 Б

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» продлил победную серию до трех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) Голы: Хольц — 7 (Маклеод, Миллер), 3:10 — 0:1. Д. Хьюз — 8 (Тоффоли, Мерсер), 15:12 — 0:2. Фрост — 3 (бол., Конекны, Йорк), 31:49 — 1:2. Тоффоли — 12 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 44:31 — 1:3. Уокер — 4 (Кутюрье, Конекны), 55:00 — 2:3. Форстер — 2 (бол., Лотон, Бринк), 59:09 — 3:3. Л. Хьюз — 3 (Д. Хьюз, Хишир), 60:28 — 3:4Вратари: Харт — ШмидШтраф: 23 — 12Броски: 47 (8+25+14+0) — 35 (7+16+11+1)

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ

«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 39 из 43 бросков соперника и был признан первой звездой матча.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков пропустил пять шайб после 16 бросков хоккеистов нью-йоркской команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Чатфилд — 2 (Бантинг, Орлов), 8:08 — 1:0. Хорват — 7 (Барзал, Ли), 18:00 — 1:1. Стаал — 2 (Мартинук, Слэвин), 22:01 — 2:1. Хольмстрем — 6 (мен., Пажо), 35:59 — 2:2. Энгвалль — 2 (Барзал, Добсон), 38:03 — 2:3. Друри — 2 (Ноесен, Нечас), 40:39 — 3:3. Палмиери — 6 (бол., Добсон, Барзал), 46:41 — 3:4. Ахо — 6 (Стаал, Бернс), 59:57 — 4:4. Барзал — 7 (Добсон), 62:45 — 4:5Вратари: Кочетков — ВарламовШтраф: 8 — 6Броски: 43 (12+15+15+1) — 16 (7+3+4+2)

«Каролина» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3

«Эдмонтон» одержал четвертую победу подряд. Серия поражений «Виннипега» составляет уже три матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) Голы: Перфетти — 8 (бол., Шайфли, Коннор), 18:27 — 1:0. Нерс — 4 (Маклеод, Янмарк), 53:11 — 1:1. Хаймэн — 13 (бол., Макдэвид, Бушар), 57:47 — 1:2. Маклеод — 1 (п.в., Хаймэн, Сиси), 59:40 — 1:3Вратари: Хеллибак (58:37 — 59:40) — СкиннерШтраф: 4 — 6Броски: 26 (8+10+8) — 39 (12+10+17)

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:3

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором гола и результативной передачи.

«Миннесота» выиграла второй матч подряд после серии из семи поражений и смены главного тренера.

«Миннесота» прервала шестиматчевую победную серию «Нэшвилла».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Голы: Девар — 3 (Духайм, Росси), 6:08 — 0:1. Миддлтон — 4 (Фолиньо, Девар), 14:01 — 0:2. Капризов — 7 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 14:32 — 0:3. Марун — 3 (Голигоски, Годро), 21:43 — 0:4. Девар — 4 (Капризов), 31:12 — 0:5. Пярссинен — 4 (Макдона, Евангелиста), 42:37 — 1:5. Девар — 5 (Леттьери, Богосян), 49:47 — 1:6Вратари: Сарос (Ланкинен, 21:43) — ГуставссонШтраф: 17 — 17Броски: 27 (10+8+9) — 31 (13+8+10)

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 1:6

«Сент-Луис» — «Баффало» — 6:4

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 42 из 46 бросков «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Баффало» — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1) Голы: Саад — 4 (Сундквист), 1:08 — 1:0. Шенн — 7 (бол., Крюг, Томас), 5:02 — 2:0. Нейберс — 8 (Ледди, Бучневич), 10:59 — 3:0. Далин — 5 (Окпосо, Кребс), 13:32 — 3:1. Бенсон — 2 (Козенс), 26:10 — 3:2. Кребс — 1 (Далин, Гринуэй), 30:53 — 3:3. Хэйс — 5 (Кайру, Шенн), 33:04 — 4:3. Шенн — 8 (Кайру, Хэйс), 33:28 — 5:3. Нейберс — 9 (Бучневич, Фолк), 44:38 — 6:3. Петерка — 10 (Козенс, Бенсон), 56:42 — 6:4Вратари: Биннингтон — ЛуукконенШтраф: 6 — 4Броски: 20 (8+6+6) — 45 (15+16+14)

«Сент-Луис» — «Баффало» — 6:4

«Аризона» — «Колорадо» — 4:3 ОТ

«Аризона» прервала четырехматчевую победную серию «Колорадо».

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал автором результативной передачи, а голкипер Александр Георгиев отразил 28 из 32 бросков хоккеистов «Аризоны».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Макар — 7 (бол., Рантанен, Ничушкин), 19:31 — 0:1. Бойд — 2 (О`Брайен, Мозер), 23:03 — 1:1. Вуд — 4 (Джонс, Колтон), 24:44 — 1:2. Шмальц — 6 (бол., Керфут, Келлер), 36:22 — 2:2. Карконе — 10 (Стэчер), 41:08 — 3:2. Маккиннон — 8 (бол., Макар, Рантанен), 51:04 — 3:3. Бьюгстад — 5, 64:39 — 4:3Вратари: Ингрэм — ГеоргиевШтраф: 11 — 11Броски: 33 (10+12+3+8) — 31 (12+8+10+1)

«Аризона» — «Колорадо» — 4:3 ОТ

«Калгари» — «Даллас» — 4:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Даллас» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Харли — 4 (Павелски, Робертсон), 4:51 — 0:1. Танев — 1 (Манджапане, Джилберт), 8:02 — 1:1. Хэнифин — 5 (Коулмэн, Баклунд), 15:30 — 2:1. Марчмент — 5 (Хейсканен, Сегин), 19:00 — 2:2. Марчмент — 6 (буллит), 41:49 — 2:3. Уигар — 6 (Юбердо), 57:19 — 3:3. Кадри — 5 (Юбердо, Маркстрем), 61:01 — 4:3Вратари: Маркстрем — УэджвудШтраф: 0 — 4Броски: 36 (10+11+13+2) — 16 (10+1+5+0)

«Калгари» — «Даллас» — 4:3 ОТ

«Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5

Капитан «Вашингтона» прервал серию из четырех матчей без набранных очков. В этой игре он отметился двумя результативными передачами.

При этом 38-летний россиянин не смог забить в пятом матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5 (2:4, 0:0, 2:1) Голы: Манта — 5, 1:27 — 0:1. Луно — 1, 1:49 — 1:1. Лисон — 3 (Карлссон), 7:51 — 2:1. Уилсон — 5, 15:54 — 2:2. Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:39 — 2:3. Дауд — 2 (Сандин, Обе-Кубель), 18:59 — 2:4. Макгинн — 1 (Лисон, Луно), 51:45 — 3:4. Уилсон — 7 (бол., Овечкин, Карлсон), 54:22 — 3:5. Ватрано — 14 (Киллорн), 59:32 — 4:5Вратари: Гибсон (58:17 — 59:32, 59:36) — КемперШтраф: 16 — 14Броски: 32 (10+15+7) — 26 (13+4+9)

«Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5

«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4

У «Вегаса» одним из лучших был Иван Барбашев, в активе которого гол и результативная передача.

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прервал серию из 10 матчей без заброшенных шайб.

«Вегас» выиграл первый матч после трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Барбашев — 5 (Айкел, Стоун), 4:46 — 0:1. Айкел — 9 (Барбашев, Хэг), 16:18 — 0:2. Карлссон — 11 (бол., Айкел, Пьетранджело), 31:27 — 0:3. Хауден — 4 (Пьетранджело, Амадио), 40:16 — 0:4. Кузьменко — 4 (Миллер, Босер), 44:01 — 1:4Вратари: Демко — Хилл (Томпсон, 40:00)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (8+8+6) — 44 (13+16+15)