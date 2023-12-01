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    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Ставка и прогноз (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
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    «Тампа-Бэй» потерпел поражения в двух последних матчах
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Тампа-Бэй»

    В осеннем этапе регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» не впечатляет: команда из разряда элитных регулярно проигрывает, а ее статистика пропущенных голов остается одной из самых слабых.

    При этом в турнирной таблице «Тампа-Бэй» закрепилась на седьмом месте с 25 очками после 23 матчей. Столько же баллов удалось набрать ее прямым конкурентам, которые располагаются выше — «Детройту» и «Торонто».

    В период с 17 по 21 ноября команда Джона Купера оформила три подряд победы. Тогда сложилось обманчивое впечатление, что беды «Лайтнинг» ушли в прошлое. Но в четырех следующих матчах они трижды проиграли.

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    Последняя домашняя встреча «Тампы-Бэй» состоялась 23 ноября. В тот день она лишилась одного балла в игре с «Виннипегом» (2:3 ОТ). В рамках гостевой серии «Лайтнинг» успели разгромить «Каролину» (8:2), после чего остались без набранных очков на льду «Колорадо» (1:4) и «Аризоны» (1:3).

    «Питтсбург»

    В текущем сезоне «Питтсбург» вряд ли можно рассматривать серьезно в контексте борьбы за Кубок Стэнли. Однако выход в плей-офф — это первостепенная цель, достичь которой будет крайне сложно с учетом нынешней конкуренции.

    В 21 матче «Питтсбургу» удалось набрать 21 очко, в турнирной таблице Восточной конференции он застрял на 13-й строчке. От зоны первой восьмерки, которую замыкает другой представитель Пенсильвании — «Филадельфия» — «Пингвинз» отстают на 2 балла.

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    • Как и «Тампа-Бэй», «Питтсбург» потерпел три поражения в четырех последних матчах. Самой скромной во всех смыслах оказалась встреча в «Мэдисон Сквер Гарден», где команда Майка Салливана не смогла ничем ответить на единственную шайбу, заброшенную «Рейнджерс» (0:1).

    Чуть лучше, но все равно безуспешно, «Питтсбург» провел матч против «Баффало» (2:3), после чего сумел добиться победы: на домашней арене он разобрался с «Торонто» (3:2). Однако последняя встреча закончилась очередным промахом: в Теннесси «Пингвинз» не справились с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тампы-Бэй» букмекеры дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.40, а на победу «Питтсбурга» — 3.00.

    Последние гостевые матчи «Тампа-Бэй» провела крайне неудачно, запомнившись при этом откровенно слабой реализацией. Однако до серии выездов команда Купера была убедительной на своей территории, где одержала две победы и получила один балл.

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    В то же время «Питтсбург» играет сейчас ничуть не лучше «Лайтнинг», причем его спад тянется немного дольше. Поэтому в матче с нынешними «Пингвинз» у хозяев предстоящей встречи будут высокие шансы на то, чтобы оставить позади текущий безуспешный цикл.

    Чтобы одержать верх над «Питтсбургом», команда Купера постарается вернуться к яркой игре впереди, которую демонстрировала в нескольких предыдущих встречах на «Амали Арене». Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит + ТБ 4.5 за 2.14.

    Только в двух матчах из семи предыдущих «Пингвинз» забросили три шайбы, в остальных случаях их реализация оставляла желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Питтсбурга» меньше 2.5 за 1.98.

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    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на хоккей. После провальной гостевой серии «Тампа-Бэй» начнет побеждать дома?
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