В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 25 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Почти весь ноябрь СКА находится в ударе: команда вышла на пик формы, благодаря чему ей удалось продвинуться в таблице Запада и заявить о себе как об одном из претендентов на место в первой тройке.

Да, сейчас санкт-петербуржцы являются лишь пятыми в конференции с 40 очками, но всего 2 балла отделяют их от четвертого «Торпедо», на фоне которого СКА имеет игру в запасе. От третьего «Локомотива» он дистанцируется на 4 очка.

Коэффициенты матча СКА — Торпедо 1X2Новым игрокам 1.834.303.85Бонус$9500

Перед приемом гостей из Нижнего Новгорода команда Романа Ротенберга добилась семи побед подряд. На этом пути санкт-петербуржцы успели разделаться с элитными представителями двух конференций, включая прямых конкурентов.

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В частности, в одном из последних матчей СКА одержал верх над «Локомотивом» (2:1), после чего оказался сильнее ЦСКА на своем катке. В последней встрече санкт-петербуржцы переиграли «Спартак» (3:2).

«Торпедо»

На данном этапе сезона «Торпедо» не преследуют серии поражений. Тем не менее поставить победы на поток команде также не удается, из-за чего она не только рискует отдалиться от первой тройки, но и может потерять текущую позицию.

В 34 играх «Торпедо» набрало 42 очка. В турнирной таблице Западной конференции клуб из Нижнего Новгорода находится на четвертом месте. Но всего на 2 балла он опережает СКА, который имеет матч в запасе.

Неделями ранее команда Игоря Ларионова завершила длинную выездную серию. Увы, поставить красивую точку ей не дали. Сперва нижегородцы не справились с «Амуром» (3:4), а затем крупно проиграли «Сибири» (1:4).

Вернувшись на домашний лед, «Торпедо» добилось промежуточных успехов. В частности, ему удалось победить «Динамо» Москва (3:1) и «Барыс» (4:2). Последний матч — за пределами родного катка — закончился поражением. Уступили нижегородцы московскому «Динамо» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.50, а на победу «Торпедо» — 3.20.

В субботу санкт-петербуржцев ждет важнейший во всех смыслах матч. Команда, пребывающая в лучшей со старта сезона форме, встретится с прямым конкурентом , с которым можно сравняться по набранным баллам, а позже — замахнуться на четвертую и даже на третью позицию.

К этой цели СКА сейчас идет планомерно, а «Торпедо» с его нестабильной игрой и трудностями оборонительного характера едва ли сможет остановить команду Ротенберга на ее катке.

После серии близких к идеалу матчей санкт-петербуржцы ловят кураж. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.50.

Если же не делать акцент на результативности, которая точно окажется на высоком уровне, можно взять другую ставку — СКА победит за 1.92.