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    ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби

    «Северсталь» — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — ЦСКА
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    ЦСКА в игре с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Ноября 2023 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Северсталь»

    После динамичной борьбы в середине таблицы Запада распределение сил, кажется, принимает более привычную форму: элитные клубы поднимаются выше, а команды попроще — вроде «Северстали» — опускаются в нижнюю половину.

    Сейчас череповецкий клуб занимает седьмое место в Западной конференции с 33 очками после 32 матчей. На 4 балла он отстает от своего будущего соперника и всего на одно очко опережает восьмое «Динамо» Минск, которое имеет игру в запасе.

    Коэффициенты матча Северсталь — ЦСКА

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    К матчу с ЦСКА «Северсталь» подходит в крайне подавленном настроении: в пяти встречах из шести последних она проиграла, демонстрируя полный разлад в обороне. Минимум 4 шайбы команда Андрея Козырева пропустила в каждом матче.

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    В период с 10 по 16 ноября «Северсталь» уступила четырежды, а 18-го числа добилась редкой в последнее время победы, разгромив «Витязь» (6:2). Несколькими днями позже череповецкий клуб снова встретился с подмосковным. И на этот раз команда Козырева получила в ответ (3:5).

    ЦСКА

    Неделями ранее столичный клуб был успешнее остальных конкурентов в вопросе борьбы за пятую позицию. Однако в очередной раз «армейцам» не удалось продвинуться выше из-за серии неудач, остающихся неотъемлемым элементом их нынешней кампании.

    По итогам 32 матчей ЦСКА опустился на шестое место в Западной конференции с 36 очками. На два балла он отстал от пятого ЦСКА и на 3 очка — при равенстве проведенных встреч — опережает седьмую «Северсталь».

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    • Упомянутая выше серия поражений накрыла команду Сергея Федорова в период с 5 по 9 ноября. В ходе этого отрезка «армейцы» трижды остались без набранных очков, пропустив в каждой игре от четырех шайб и более.

    Но позже наступил новый период подъема. ЦСКА начал побеждать. Поочередно столичный клуб разобрался с «Нефтехимиком» (2:1), «Амуром» (2:1) и «Сочи» (3:1). Важнейшим же на данном этапе был матч со СКА, который закончился поражением в «Ледовом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» букмекеры дают коэффициент 3.15, на ничью — 4.30, а на победу ЦСКА — 1.99.

    Столичный клуб едет в Череповец злым и недовольным собой. Всему виной проигранное армейское дерби и упущенная возможность подняться на пятое место в конференции, приблизившись к «Торпедо».

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    Обычно фаворит в таких случаях отыгрывается на аутсайдере, коим в этот раз будет «Северсталь». Если раньше она доставляла москвичам проблемы на льду, то ее текущая форма вызывает вопросы. Разлад в обороне — это то, что больше всего беспокоит череповецкий клуб в течение последних недель. И без их решения вытащить матч такого уровня не получится.

    В гостях ЦСКА проведет уверенную встречу, которая закончится для него успешно. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 4.5 за 2.60.

    От четырех шайб и более «Северсталь» пропустила в пяти матчах из шести последних. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 3 за 2.10.

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    «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА реабилитируется за поражение в армейском дерби
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