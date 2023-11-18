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    «Ак Барс» возьмет реванш за проигранное «Зеленое дерби» в Уфе

    «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
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    Артем Лукоянов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2023 года

    «Ак Барс»

    В течение достаточно длительного отрезка «Ак Барс» бился с «Ладой» и «Магниткой» за лидерство на Востоке и даже успел немного побывать на первом месте. Однако теперь ситуация стала сложнее, казанцы пошли на понижение из-за серии неудачных матчей.

    В 31 встрече «Ак Барс» набрал 40 очков и опустился на четвертую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов заработал пятый «Автомобилист», а от первой тройки казанцев отделяют 1-3 очка. Ее ближайшим конкурентом является «Авангард», который провел на игру меньше.

    Коэффициенты матча Ак Барс — Салават Юлаев

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  • 2.133.753.35Бонус$9500
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    В начале этого месяца команда Зинэтулы Билялетдинова уже встречалась с «Салаватом» в Уфе. Тогда все закончилось поражением (1:3). А если посмотреть на последние матчи «Ак Барса», то становится очевидно, что у него по-прежнему достаточно проблем.

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    В период с 9 по 14 ноября казанцы проиграли в трех матчах подряд, пропустив от трех шайб и более. Их соперниками были «Лада» (2:3), «Металлург» Мг (0:3) и СКА (2:4). Лучшую за последнее время встречу «Ак Барс» провел в четверг, разгромив «Динамо» Москва (4:1).

    «Салават Юлаев»

    Неделями ранее «Салават Юлаев» выдал серию хороших результатов, которые не только позволили успешно вести борьбу за пятую строчку, но и всерьез задуматься в позиции первой тройке. Но расклад сил претерпел существенные изменения.

    Теперь уфимский клуб занимает шестое место в Восточной конференции с 37 очками в активе. По дополнительным показателям он опередил седьмой «Трактор», в то время как от пятой позиции, занимаемой «Автомобилистом», отстал на 3 балла.

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    • После 3-матчевой беспроигрышной серии — в период с 31 октября по 4 ноября — команда Виктора Козлова проводит рваный отрезок, чередуя победы и поражения в единичном формате. Данный цикл был запущен в домашней встрече с «Нефтехимиком» (3:4).

    В следующем матче «Салават Юлаев» одержал верх над «Сочи», после чего уступил «Локомотиву» (1:3). В одной из последних встреч уфимцы добились важнейшей победы над «Трактором» (4:3), а в четверг пережили крупное поражение на льду «Спартака» (2:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.10, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.35.

    К важнейшему во всех смыслах матчу казанцы подходят не в лучшей форме. Но, возможно, крупная победа над «Динамо» вдохновит «Ак Барс» на новые подвиги, учитывая, что к нему в гости едет принципиальный соперник, которому он уже проигрывал.

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    «Салават Юлаев» сейчас также далек от оптимальных кондиций, о чем говорят его последние результаты, поэтому очную встречу можно рассматривать в контексте противостояния равных по силе сторон. Правда, домашний лед, кураж после 4:1 и жажда взять реванш сыграют в пользу хозяев.

    На своем катке казанцы не захотят пережить новое разочарование. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 1.95.

    Учитывая то, как играют команды в последних встречах, предстоящее дерби должно порадовать любителей результативного хоккея. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.85.

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    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» возьмет реванш за проигранное «Зеленое дерби» в Уфе
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