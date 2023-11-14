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    «Ойлерз» попытаются развить успех после встречи с «Сиэтлом»

    «Эдмонтон» — «Айлендерс». Ставка и прогноз (к. 2.29) на хоккейный матч НХЛ 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Айлендерс»
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    Леон Драйзайтль
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 14 ноября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2023 года

    «Эдмонтон»

    Канадцев из провинции Альберта до начала сезона считали одним из сильнейших клубов Западной конференции, который непременно должен навязать борьбу за первое место и решать самые высокие цели в Кубке Стэнли.

    Однако старт регулярки по меркам «Эдмонтона» оказался катастрофическим: 10 поражений в 13 матчах явно не соответствуют статусу топ-клуба, который занимает 15-е место на Западе, опережая на 2 балла еще более безнадежный «Сан-Хосе».

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    На начальном этапе сезона команда Джея Вудкрофта пережила две 4-матчевые серии поражений. Одна из таких накрыла ее в этом месяце — в период с 3 по 10 ноября. В трех матчах «Ойлерз» не пропускали менее четырех шайб.

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    В эту серию вошли игры с «Далласом» (3:4), «Нэшвиллом» (2:5), «Ванкувером» (2:6) и даже с «Сан-Хосе» (2:3). Остановить цикл сплошных потерь «Эдмонтон» сумел в последнем матче. На гостевом катке ему удалось разгромить «Сиэтл» (4:1).

    «Айлендерс»

    В новый сезон команда из Лонг-Айленда, Нью-Йорк, вошла неплохо, добившись двух домашних побед. Но после них последовала серия неудач, которая сопровождает «Айлендерс» на дистанции, хотя и эпизодические успехи бывают.

    В 13 встречах «Айлендерс» набрали 13 очков и опустились на 14-е место в Восточной конференции. На один балл они оторвались от 15-й «Оттавы» при равенстве матчей, а также на 2 очка опередили последний «Коламбус». От зоны первой восьмерки «Айлс» отстают на 3 балла.

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    • Последнюю в регулярке победу команда Лейна Ламберта отпраздновала 3 ноября. В столице штатов она не пожалела «Вашингтон» (3:0). Но за выездом на «Кэпитал Уан Арену» последовала 4-матчевая серия неудач.

    Единственный набранный балл достался «Айлендерс» в домашней встрече с «Каролиной» (3:4 ОТ). В остальных матчах ситуация по всем параметрам была печальной. Речь идет о малом количестве заброшенных шайб и плохой игре в защите. Так, «Айлс» поочередно уступили «Миннесоте» (2:4), «Бостону» (2:5) и «Вашингтону» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу «Эдмонтона» букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.30, а на победу «Айлендерс» — 2.90.

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    Прогноз

    Победа «Ойлерз» над «Кракеном» в последнем матче может стать для канадцев триггером, после чего начнется их планомерное возвращение на высокий уровень, где им — с текущим составом — и положено быть.

    Шансы «Эдмонтона» на успех во второй подряд встрече крайне высоки. В гости к ним едут проблемные «Айлендерс», которые с 3 ноября не выигрывают и часто пропускают от 4 шайб и более. Трудно представить, чтобы в нынешней форме команда с Нью-Йорка смогла помешать планам «Ойлерз».

    Ставка

    В процессе возвращения на вершину канадцам важно добиться второй подряд победы, что произойдет впервые в текущей кампании. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.29.

    Учитывая заметные проблемы «Айлендерс» в обороне, хорошим вариантом будет ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.15.

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    «Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Ойлерз» попытаются развить успех после встречи с «Сиэтлом»
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