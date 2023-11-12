НХЛ. Хет-трик Бучневича, дубль Овечкина и шайба Малкина

«Детройт» — «Коламбус» 5:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Коламбус» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1) Голы: Раймонд — 5 (Комфер), 3:41 — 1:0. Фаббри — 2 (Фишер, Питри), 4:26 — 2:0. Тексье — 2 (Северсон), 5:33 — 2:1. Фантилли — 3 (Марченко, Воронков), 18:14 — 2:2. Керали — 4 (Веренски, Гудбрэнсон), 25:41 — 2:3. Дебринкэт — 10 (Питри), 36:01 — 3:3. Спронг — 4 (Костин), 38:19 — 4:3. Фаббри — 3 (Уолман), 42:33 — 5:3. Лайне — 2, 51:30 — 5:4Вратари: Хуссо — Мартин (57:59)Штраф: 6-6Броски: 28 (9+11+8) — 22 (7+8+7)

«Детройт» — «Коламбус» 5:4

«Виннипег» — «Даллас» 2:3

В составе «Старз» Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» у Владислава Наместникова результативный пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) Вратари: Харли — 3 (Сутер), 22:13 — 0:1. Джонстон — 5 (мен.), 25:20 — 0:2. Перфетти — 4 (Наместников, Элерс), 28:28 — 1:2. Дюшен — 4 (бол., Джонстон, Дадонов), 31:57 — 1:3. Диллон — 4 (Шайфли, Коннор), 50:05 — 2:3Вратари: Хеллибак (58:37) — УэджвудШтраф: 8-6Броски: 33 (10+7+16) — 30 (9+13+8)

«Виннипег» — «Даллас» 2:3

«Монреаль» — «Бостон» 3:2 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) Голы: Заха — 5 (Макэвой, Маршан), 0:36 — 0:1. Сузуки — 6 (бол., Мэтисон, Кофилд), 40:24 — 1:1. Галлахер — 5 (Гуле, Эванс), 40:51 — 2:1. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Макэвой), 52:58 — 2:2. Гуле — 1, 62:12 — 3:2Вратари: Монтембо — СуэйменШтраф: 8-8Броски: 27 (6+11+8+2) — 27 (6+7+13+1)

«Монреаль» — «Бостон» 3:2 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 0:4

В составе «Харрикейнз» результативную передачу оформил Андрей Свечников. Голкипер Петр Кочетков отразил все 23 броска, оформив первый шатаут в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Терявяйнен — 9 (бол., Ахо, Нечас), 3:10 — 0:1. Ахо — 4 (Свечников, Слэвин), 24:32 — 0:2. Бернс — 3 (Шей), 51:20 — 0:3. Ноесен — 3 (Бантинг, Бернс), 57:54 — 0:4Голы: Йоханссон — КочетковШтраф: 11-11Броски: 22 (9+3+10) — 32 (15+9+8)

«Тампа-Бэй» — «Каролина» 0:4

«Оттава» — «Калгари» 4:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Джозеф — 4 (Сандерсон, Штюцле), 11:21 — 1:0. Батерсон — 4 (бол., Ткачак, Чикран), 23:07 — 2:0. Коулмэн — 4 (Поспишил), 35:52 — 2:1. Шартье — 1 (Кубалик, Батерсон), 43:50 — 3:1. Хэмоник — 1 (Штюцле, Жиру), 45:12 — 4:1Вратари: Корписало — ВольфШтраф: 6-10Броски: 38 (12+14+12) — 25 (12+11+2)

«Оттава» — «Калгари» 4:1

«Торонто» — «Ванкувер» 5:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Голы: Миллер — 9 (бол., Хьюз, Петтерссон), 5:43 — 0:1. Найз — 4 (Бертуцци, Доми), 8:37 — 1:1. Сутер — 4 (бол., Бовилье, Гронек), 15:48 — 1:2. Нюландер — 10 (Таварес, Бертуцци), 24:53 — 2:2. Грегор — 2 (Райлли, Макманн), 34:22 — 3:2. Робертсон — 2 (Доми), 44:56 — 4:2. Кампф — 1 (Грегор, Макманн), 49:13 — 5:2Вратари: Самсонов — ДемкоШтраф: 42-14Броски: 22 (4+13+5) — 33 (12+11+10)

«Торонто» — «Ванкувер» 5:2

«Питтсбург» — «Баффало» 4:0

В составе победителей дубль оформил Эрик Карлссон, ещё по шайбе забросили Дрю О'Коннор и Евгений Малкин, также сделавший ассист.

В текущем сезоне Малкин забросил восемь шайб и выполнил восемь голевых передач.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Малкин — 8 (Грэйвс, Зогорна), 19:01 — 1:0. О`Коннор — 1 (Эллер, Грэйвс), 36:24 — 2:0. Карлссон — 3 (бол., Рил. Смит, Малкин), 40:27 — 3:0. Карлссон — 4 (п.в., Гюнцель, Кросби), 58:11 — 4:0Вратари: Джерри — Луукконен (55:50 — 56:35, 57:57 — 58:11)Штраф: 4-6Броски: 40 (15+14+11) — 36 (14+11+11)

«Питтсбург» — «Баффало» 4:0

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:4

В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин. Еще по голу забили Ник Дауд и Алексей Протас. Нападающий Евгений Кузнецов отметился ассистом.

У «островитян» отличился Александр Романов, для которого эта шайба стала первой в сезоне. Голкипер Семен Варламов отразил 24 броска из 27.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Овечкин — 3 (Кузнецов), 9:18 — 0:1. Романов — 1 (Хорват), 19:17 — 1:1. Дауд — 1 (Обе-Кубель, Карлсон), 33:05 — 1:2. Протас — 1 (Филлипс, Макмайкл), 39:20 — 1:3. Овечкин — 4 (п.в., Маленстин, Сандин), 59:57 — 1:4Вратари: Варламов (56:39 — 59:57) — ШепардШтраф: 2-2Броски: 37 (12+9+16) — 28 (7+15+6)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:4

«Нэшвилл» — «Аризона» 5:7

В составе «Койотс» три (1+2) очка набрал Клэйтон Келлер, дубль у Майкла Каркона, ассистентский хет-трик оформил Логан Кули. У «Предаторз» три (2+1) очка набрал Филип Форсберг.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Аризона» — 5:7 (3:2, 1:3, 1:2) Голы: Шервуд — 4 (Евангелиста, Новак), 5:13 — 1:0. Форсберг — 5 (Нюквист, Лозон), 7:11 — 2:0. Карконе — 5 (Кули), 9:58 — 2:1. Стэчер — 1 (Мозер), 14:05 — 2:2. Фаббро — 2 (Йоси, Форсберг), 16:58 — 3:2. О`Райлли — 8 (бол., Новак, Йоси), 23:28 — 4:2. Келлер — 6 (бол., Кули, Дурзи), 27:19 — 4:3. Керфут — 1 (Бойд, Дамба), 32:28 — 4:4. Карконе — 6 (Мозер, Ингрэм), 39:07 — 4:5. Форсберг — 6 (Нюквист, Фаббро), 53:57 — 5:5. Дурзи — 5 (бол., Келлер, Кули), 56:33 — 5:6. Бьюгстад — 3 (п.в., Келлер, Хейтон), 58:33 — 5:7Вратари: Сарос (58:12 — 58:33, 58:39) — ИнгрэмШтраф: 8-8Броски: 41 (18+10+13) — 26 (11+6+9)

«Нэшвилл» — «Аризона» 5:7

«Колорадо» — «Сент-Луис» 2:8

В составе победителей по хет-трику оформили Брейден Шенн и Павел Бучневич. Еще по голу забили Алексей Торопченко и Тори Крюг.

У «Эвеланш» отличились Микко Рантанен и Джонатан Друен. Голкипер Александр Георгиев отыграл 42 минуты, пропустив шесть голов, еще две шайбы пропустил Иван Просветов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:8 (0:3, 1:1, 1:4) Голы: Шенн — 3 (Крюг, Фолк), 1:08 — 0:1. Шенн — 4 (Саад), 18:53 — 0:2. Крюг — 1 (Томас, Фолк), 19:58 — 0:3. Бучневич — 2 (мен., Сундквист, Парэйко), 31:52 — 0:4. Рантанен — 9 (Макар, Маккиннон), 36:07 — 1:4. Бучневич — 3 (бол., Томас, Шенн), 41:20 — 1:5. Шенн — 5 (бол., Томас, Кайру), 42:49 — 1:6. Бучневич — 4 (мен., Томас), 55:57 — 1:7. Торопченко — 2 (Сундквист), 59:11 — 1:8. Джонсон — 1 (Друэн), 59:31 — 2:8Вратари: Георгиев (Просветов, 42:49) — БиннингтонШтраф: 8-6Броски: 38 (13+11+14) — 42 (17+6+19)

«Колорадо» — «Сент-Луис» 2:8

«Сиэтл» — «Эдмонтон» 1:4

«Ойлерз» прервали серию из четырех поражений подряд. Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в четвертом матче подряд.

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» 2:4