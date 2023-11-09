ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси» Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии Ига СвентекДоминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой
    Все новости спорта

    Финскую кампанию сборная Швеции начнет уверенно

    Швеция — Чехия. Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч Евротура 9 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Карьяла Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Швеция — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оскар Меллер
    В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Вида Арене» 9 ноября. Начало запланировано на 21:00 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла 09 Ноября 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:00 Чехия Чехия
  • Прага
    •

    Швеция

    В последнем съезде в рамках Евротура Швеция оказалась второй, набрав 5 очков и показав при этом лучшую игру в атаке среди всего квартета — 10 заброшенных шайб при 7 пропущенных.

    Основную борьбу Швеция вела со Швейцарией, которую сумела разгромить в дебютной встрече (3:0), но в итоге уступила им первую позицию с разницей в один балл. Ключевым стало поражение от Чехии в результативной игре (3:4).

    Коэффициенты матча Швеция — Чехия

    1X2Новым игрокам
  • 1.884.403.45Бонус$9500
    •

    За Евротуром последовал чемпионат мира, в преддверии которого шведы рассматривались в качестве одного из основных кандидатов на медали — не обязательно бронзовые — и ее результаты на старте впечатляли.

    Все прогнозы на хоккей

    В шести подряд матчах команда Сэма Халлама победила, пропустив всего три шайбы, а первое поражение скандинавы потерпели в игре с США (3:4 ОТ). ЧМ-2023 закончился для Швеции на стадии 1/4, когда она сенсационно вылетела от Латвии (1:3).

    Чехия

    Последний Евротур прошел в Чехии. По его итогам хозяева оказались третьими в таблице с 4 очками в активе и единственной победой — победой над Швецией в насыщенной в плане результативных действий игре (4:3).

    На чемпионат мира же Чехия ехала в качестве крепкого середняка и вряд ли кем-то серьезно воспринималась в контексте борьбы за призовые места. В итоге на стадии группового раунда команда Кари Ялонена добилась четырех побед из семи возможных.

    В каждой выигранной встрече чехи умело разбирались с аутсайдерами вроде Норвегии или Словении, в то время как в матчах с соперниками посерьезнее ее ждали разной степени трудности — от проблем с реализацией до провалов защите.

    В двух последних встречах группового этапа Чехия провалилась: поочередно она отдала очки Швейцарии (2:4) и Канаде (1:3). В плей-офф команда Кари Ялонена попала на сборную США, противостоять которой была не в состоянии (0:3).

    Коэффициенты

    На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.40, а на победу Чехии — 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    В двух предыдущих очных встречах шведы проиграли, хотя до этого не давали чехам спокойно вздохнуть в трех подряд матчах, которые заканчивались крупными победами скандинавов

    Кажется, команда Сэма Халлама намерена взять реванш и вернуться к тем результатам, которые показывала ранее. Как сил, так и класса ей хватит, чтобы разобрать соперника, провалившего прошлый этап Евротура.

    Ставка

    В предстоящем матче шведы попытаются реализовать максимум моментов, однако ключом к успеху станет их традиционно крепкая оборона. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    В девяти встречах из десяти последних друг с другом соперникам удалось закрыть все вопросы в основное время. Соблюдая сложившуюся традицию, скандинавы разделаются с чехами в течение трех периодов. Наш альтернативный прогноз — Швеция победит за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Валькуж — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бублик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.01
  • Прогноз на матч Урарту — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лекко — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Палермо — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Наполи — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Чехия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на хоккей. Финскую кампанию сборная Швеции начнет уверенно
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры