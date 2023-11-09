В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Чехией. Встреча пройдет на «Вида Арене» 9 ноября. Начало запланировано на 21:00 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

В последнем съезде в рамках Евротура Швеция оказалась второй, набрав 5 очков и показав при этом лучшую игру в атаке среди всего квартета — 10 заброшенных шайб при 7 пропущенных.

Основную борьбу Швеция вела со Швейцарией, которую сумела разгромить в дебютной встрече (3:0), но в итоге уступила им первую позицию с разницей в один балл. Ключевым стало поражение от Чехии в результативной игре (3:4).

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За Евротуром последовал чемпионат мира, в преддверии которого шведы рассматривались в качестве одного из основных кандидатов на медали — не обязательно бронзовые — и ее результаты на старте впечатляли.

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В шести подряд матчах команда Сэма Халлама победила, пропустив всего три шайбы, а первое поражение скандинавы потерпели в игре с США (3:4 ОТ). ЧМ-2023 закончился для Швеции на стадии 1/4, когда она сенсационно вылетела от Латвии (1:3).

Чехия

Последний Евротур прошел в Чехии. По его итогам хозяева оказались третьими в таблице с 4 очками в активе и единственной победой — победой над Швецией в насыщенной в плане результативных действий игре (4:3).

На чемпионат мира же Чехия ехала в качестве крепкого середняка и вряд ли кем-то серьезно воспринималась в контексте борьбы за призовые места. В итоге на стадии группового раунда команда Кари Ялонена добилась четырех побед из семи возможных.

В каждой выигранной встрече чехи умело разбирались с аутсайдерами вроде Норвегии или Словении, в то время как в матчах с соперниками посерьезнее ее ждали разной степени трудности — от проблем с реализацией до провалов защите.

В двух последних встречах группового этапа Чехия провалилась: поочередно она отдала очки Швейцарии (2:4) и Канаде (1:3). В плей-офф команда Кари Ялонена попала на сборную США, противостоять которой была не в состоянии (0:3).

Коэффициенты

На победу Швеции букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.40, а на победу Чехии — 3.40.

Прогноз

В двух предыдущих очных встречах шведы проиграли, хотя до этого не давали чехам спокойно вздохнуть в трех подряд матчах, которые заканчивались крупными победами скандинавов .

Кажется, команда Сэма Халлама намерена взять реванш и вернуться к тем результатам, которые показывала ранее. Как сил, так и класса ей хватит, чтобы разобрать соперника, провалившего прошлый этап Евротура.

Ставка

В предстоящем матче шведы попытаются реализовать максимум моментов, однако ключом к успеху станет их традиционно крепкая оборона. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

В девяти встречах из десяти последних друг с другом соперникам удалось закрыть все вопросы в основное время. Соблюдая сложившуюся традицию, скандинавы разделаются с чехами в течение трех периодов. Наш альтернативный прогноз — Швеция победит за 1.89.