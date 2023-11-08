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    «Миннесоту» ждет успешный выезд в Нью-Йорк

    «Айлендерс» — «Миннесота». Ставка и прогноз (к. 2.16) на хоккейный матч НХЛ 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Миннесота»
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    Мэттью Болди
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «UBS Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2023 года

    «Айлендерс»

    В новом сезоне «Айлендерс» способны побороться за кубковую квалификацию, но на фоне других крепких соперников с Востока достичь этой цели будет крайне сложно, особенно с текущими результатами, говорящими нам о том, что ньюйоркцам трудно даются матчи с топ-клубами.

    В десяти играх «Айлендерс» набрали 13 очков, с которыми поднялись на шестую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов на счету седьмой «Тампы-Бэй», в то время как от зоны первой тройки клуб с Лонг-Айленда, Нью-Йорк, отделяют 2 очка.

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Миннесота

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    Все прогнозы на НХЛ

    В 20-х числах прошлого месяца команда Лейна Ламберта потерпела три подряд поражения, пропустив 14 шайб в сумме, что не может считаться характерным для клуба, формирующего свой игровой стиль на обороне.

    За серией неудач последовали две победы, а в одном из последних домашних матчей — с «Детройтом» 31 октября — «Айлендерс» потеряли одно очко (3:4 ОТ). В ноябре ньюйоркцы успели прикончить «Вашингтон» (3:0) и уступили на своем катке «Каролине» (3:4 ОТ).

    «Миннесота»

    Несмотря на все проблемы, которые остаются актуальными с прошлого сезона, «Миннесота» воспринимается как один из претендентов на выход в плей-офф. Однако ее результаты на старте кампании нельзя назвать выдающимися.

    По итогам 11 матчей «Миннесота» опустилась на 11-е место в Западной конференции с 10 очками. Такое же количество набранных баллов имеют десятый «Нэшвилл» и 12-й «Сиэтл», а одно очко отделяет «Уайлд» от позиции в зоне топ-8.

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    • После яркой победы над «Эдмонтоном» на домашнем льду (7:4) «Миннесоту» накрыла самая продолжительная в текущем сезоне серия поражений, в период которой команда Дина Эвансона проиграла четырежды кряду, пропустив в трех встречах от четырех шайб и более.

    Поочередно «Уайлд» уступили «Филадельфии» (2:6), «Вашингтону» (2:3 Б) и «Нью-Джерси» (3:4, 3:5). И только в последнем матче — против «Рейнджерс» — Капризову и компании удалось размочить статистику волевой победой (5:4 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.30, а на победу «Миннесоты» — 2.65.

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    Прогноз

    Ни «Айлендерс», ни «Миннесота» не демонстрируют результаты уровня топ-команд, а в очной встрече шансы на победу будут равными на фоне неспособности «Айлс» противостоять большим соперникам и ограниченности «Уайлд» в атаке.

    На днях команда Эвансона выдала безумный хоккей с другими представителями Нью-Йорка — «Рейнджерс» — над которыми сумела одержать верх. Бесспорно, такой же по качеству матч она способна провести и на катке «Айлендерс».

    Ставка

    Пусть у «Миннесоты» не все получается, да и в целом общекомандная форма вызывает вопросы, ей хватит энергии и запаса сил на мощную встречу на льду «Айлендерс». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой 0 за 2.16.

    Минимум 3 шайбы «Уайлд» забрасывали в трех последних матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 за 1.90.

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    «Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Миннесоту» ждет успешный выезд в Нью-Йорк
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