В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «UBS Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В новом сезоне «Айлендерс» способны побороться за кубковую квалификацию, но на фоне других крепких соперников с Востока достичь этой цели будет крайне сложно, особенно с текущими результатами, говорящими нам о том, что ньюйоркцам трудно даются матчи с топ-клубами.

В десяти играх «Айлендерс» набрали 13 очков, с которыми поднялись на шестую строчку в Восточной конференции. Столько же баллов на счету седьмой «Тампы-Бэй», в то время как от зоны первой тройки клуб с Лонг-Айленда, Нью-Йорк, отделяют 2 очка.

Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Миннесота 1X2Новым игрокам 2.154.402.75Бонус$9500

Все прогнозы на НХЛ

В 20-х числах прошлого месяца команда Лейна Ламберта потерпела три подряд поражения, пропустив 14 шайб в сумме, что не может считаться характерным для клуба, формирующего свой игровой стиль на обороне.

За серией неудач последовали две победы, а в одном из последних домашних матчей — с «Детройтом» 31 октября — «Айлендерс» потеряли одно очко (3:4 ОТ). В ноябре ньюйоркцы успели прикончить «Вашингтон» (3:0) и уступили на своем катке «Каролине» (3:4 ОТ).

«Миннесота»

Несмотря на все проблемы, которые остаются актуальными с прошлого сезона, «Миннесота» воспринимается как один из претендентов на выход в плей-офф. Однако ее результаты на старте кампании нельзя назвать выдающимися.

По итогам 11 матчей «Миннесота» опустилась на 11-е место в Западной конференции с 10 очками. Такое же количество набранных баллов имеют десятый «Нэшвилл» и 12-й «Сиэтл», а одно очко отделяет «Уайлд» от позиции в зоне топ-8.

После яркой победы над «Эдмонтоном» на домашнем льду (7:4) «Миннесоту» накрыла самая продолжительная в текущем сезоне серия поражений, в период которой команда Дина Эвансона проиграла четырежды кряду, пропустив в трех встречах от четырех шайб и более.

Поочередно «Уайлд» уступили «Филадельфии» (2:6), «Вашингтону» (2:3 Б) и «Нью-Джерси» (3:4, 3:5). И только в последнем матче — против «Рейнджерс» — Капризову и компании удалось размочить статистику волевой победой (5:4 Б).

Коэффициенты

На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.30, а на победу «Миннесоты» — 2.65.

Прогноз

Ни «Айлендерс», ни «Миннесота» не демонстрируют результаты уровня топ-команд, а в очной встрече шансы на победу будут равными на фоне неспособности «Айлс» противостоять большим соперникам и ограниченности «Уайлд» в атаке.

На днях команда Эвансона выдала безумный хоккей с другими представителями Нью-Йорка — «Рейнджерс» — над которыми сумела одержать верх. Бесспорно, такой же по качеству матч она способна провести и на катке «Айлендерс» .

Ставка

Пусть у «Миннесоты» не все получается, да и в целом общекомандная форма вызывает вопросы, ей хватит энергии и запаса сил на мощную встречу на льду «Айлендерс». Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой 0 за 2.16.

Минимум 3 шайбы «Уайлд» забрасывали в трех последних матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 2.5 за 1.90.