НХЛ. «Чикаго» проиграл «Нью-Джерси», «Анахайм» победил «Вегас»

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 2:4

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

«Дэвилз» набрали 15 очков и вышли на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Блэкхоукс» идет на 13-м месте Запада, имея в активе восемь баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:2, 0:0, 1:2) Голы: Холл — 2 (Т. Джонсон, Кайсер), 1:51 — 1:0. Мерсер — 1 (бол., Хаула, Хэмилтон), 13:07 — 1:1. Уиллман — 1, 14:41 — 1:2. Лазар — 2 (Марино), 44:35 — 1:3. Донато — 3 (Атанасиу, Дикинсон), 55:14 — 2:3. Маклеод — 3 (п.в.), 59:59 — 2:4Вратари: Содерблум (57:38 — 57:58, 58:17) — ВанечекШтраф: 6-4Броски: 34 (14+8+12) — 40 (13+16+11)

Следующий матч в регулярке «Нью-Джерси» проведет 8 ноября против «Колорадо», «Чикаго» 10 ноября сыграет с «Тампой».

«Чикаго» — «Нью-Джерси» 2:4

«Анахайм» — «Вегас» 4:2

Российские защитники «Дакс» Илья Любушкин и Павел Минтюков отметились голевыми передачами. В составе гостей одну шайбу забросил россиянин Иван Барбашев.

«Дакс» набрали 14 очков и вышли на шестое место в таблице Западной конференции НХЛ. «Найтс» продолжают лидировать на Западе, имея в активе 23 балла.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 4:2 (0:1, 0:1, 4:0) Голы: Барбашев — 4 (Айкел), 8:51 — 0:1. Айкел — 6 (Теодор, Макнэбб), 33:43 — 0:2. Хенрик — 2 (бол., Фаулер, Ватрано), 41:38 — 1:2. С. Кэррик — 2 (Минтюков), 50:55 — 2:2. Мактавиш — 6 (Ватрано, Любушкин), 56:20 — 3:2. С. Кэррик — 3 (п.в., Терри, Фаулер), 58:51 — 4:2Вратари: Гибсон — Томпсон (58:20 — 58:51)Штраф: 10-6Броски: 22 (6+11+5) — 31 (10+12+9)

Следующий матч в регулярке «Анахайм» проведет 8 ноября против «Питтсбурга», «Вегас» на следующий день сыграет с «Лос-Анджелесом».