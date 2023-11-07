В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Неделями ранее канадцы из одноименного города в провинции Онтарио провели короткую, но достаточно убедительную беспроигрышную серию, которая была испорчена рядом поражений, соединившихся в продолжительный по меркам топ-клуба отрезок.

В 11 матчах «Торонто» набрал 12 очков, с которыми расположился на восьмой строчке в Восточной конференции. Столько же баллов имеют прямые конкуренты, идущие в таблице ниже — «Монреаль» и «Баффало».

В период упомянутой победной серии команда Шелдона Кифа показала высокую результативность, благодаря которой в двух встречах из трех смогла разгромить соперников с разницей в 3 шайбы.

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Однако все это осталось в прошлом во время визита «Мэйпл Лифс» в Теннесси, где они проиграли «Нэшвиллу» (2:3 ОТ). Ситуация ухудшилась в следующих матчах, в которых «Торонто» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4), «Бостону» (2:3 Б) и «Баффало» (4:6).

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» — еще один большой клуб с Востока, который вошел в новую кампанию не так ярко, как мог бы себе нафантазировать. В 6 встречах из 11 «Лайтнинг» проиграли, хотя и стали одними из самых результативных в конференции на данном этапе регулярки.

По итогам 11 матчей «Тампа-Бэй» оказалась седьмой на Востоке с 13 очками в активе. На один балл она ушла в отрыв от трех других конкурентов, включая «Торонто», а по дополнительным показателям клуб из штата Флорида отстает от «Нью-Джерси» и «Айлендерс».

В отличие от «Торонто», «Тампа-Бэй» в новом сезоне ни разу не доходила до отметки в три подряд победы, но в конце прошлого месяца ей удалось дважды выиграть крупно в матчах «на ноль». Поочередно «Лайтнинг» разгромили «Каролину» (3:0) и «Сан-Хосе» (6:0).

Но за двумя победами последовали новые неудачи, причем даже в тех играх, в которых «Тампу-Бэй» называли фаворитом. В частности, ей не удалось справиться с «Сиэтлом» (3:4 ОТ) и «Коламбусом» (2:4). В последней встрече команда Джона Купера одержала верх над «Оттавой» (6:4).

Коэффициенты

На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.70, а на победу «Тампы-Бэй» — 3.00.

Прогноз

В преддверии очной игры с «Мэйпл Лифс» «Тампа-Бэй» провела яркую встречу с их географическим соседом — «Оттавой», которую смогла победить, воспользовавшись форменным спадом «Сенаторз».

Аналогичная история повторится и в этом матче, где «Торонто» — на фоне последних результатов — не кажется готовым к встрече такого уровня , несмотря на предматчевые расклады.

Ставка

Сейчас у команды Джона Купера есть все шансы, чтобы поквитаться с «Лифс» за предыдущие неудачи. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.53.

Учитывая в целом высокую результативность «Лайтнинг» и проблемы их будущих соперников в обороне, в качестве альтернативы хорошей будет ставка — тотал больше 6.5 за 1.95.