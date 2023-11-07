ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «Арсенал»Назло ВАРу. Спорный гол Гордона завершил беспроигрышную серию «Арсенала» «Фулхэм» — «МЮ»Спасательный круг для Тен Хага. Поздний гол Фернандеша подарил тренеру «МЮ» передышку Фрэнсис НганнуБой с Фьюри — только начало. Нганну заинтересовал Джошуа и других топовых боксеров
  • 10:23
    • Прошедший игровой день в НХЛ стал самым результативным в истории лиги
    Все новости спорта

    Канадская серия «Тампы-Бэй» дополнится еще одной победой

    «Торонто» — «Тампа-Бэй». Ставка и прогноз (к. 2.53) на хоккейный матч НХЛ 7 ноября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брэйден Поинт
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    Неделями ранее канадцы из одноименного города в провинции Онтарио провели короткую, но достаточно убедительную беспроигрышную серию, которая была испорчена рядом поражений, соединившихся в продолжительный по меркам топ-клуба отрезок.

    В 11 матчах «Торонто» набрал 12 очков, с которыми расположился на восьмой строчке в Восточной конференции. Столько же баллов имеют прямые конкуренты, идущие в таблице ниже — «Монреаль» и «Баффало».

    В период упомянутой победной серии команда Шелдона Кифа показала высокую результативность, благодаря которой в двух встречах из трех смогла разгромить соперников с разницей в 3 шайбы.

    Все прогнозы на НХЛ

    Однако все это осталось в прошлом во время визита «Мэйпл Лифс» в Теннесси, где они проиграли «Нэшвиллу» (2:3 ОТ). Ситуация ухудшилась в следующих матчах, в которых «Торонто» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4), «Бостону» (2:3 Б) и «Баффало» (4:6).

    «Тампа-Бэй»

    «Тампа-Бэй» — еще один большой клуб с Востока, который вошел в новую кампанию не так ярко, как мог бы себе нафантазировать. В 6 встречах из 11 «Лайтнинг» проиграли, хотя и стали одними из самых результативных в конференции на данном этапе регулярки.

    По итогам 11 матчей «Тампа-Бэй» оказалась седьмой на Востоке с 13 очками в активе. На один балл она ушла в отрыв от трех других конкурентов, включая «Торонто», а по дополнительным показателям клуб из штата Флорида отстает от «Нью-Джерси» и «Айлендерс».

  • НХЛ.«Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» забросил десять шайб «Сан-Хосе», «Вегас» разгромил «Колорадо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября
  • Сегодня

    • В отличие от «Торонто», «Тампа-Бэй» в новом сезоне ни разу не доходила до отметки в три подряд победы, но в конце прошлого месяца ей удалось дважды выиграть крупно в матчах «на ноль». Поочередно «Лайтнинг» разгромили «Каролину» (3:0) и «Сан-Хосе» (6:0).

    Но за двумя победами последовали новые неудачи, причем даже в тех играх, в которых «Тампу-Бэй» называли фаворитом. В частности, ей не удалось справиться с «Сиэтлом» (3:4 ОТ) и «Коламбусом» (2:4). В последней встрече команда Джона Купера одержала верх над «Оттавой» (6:4).

    Коэффициенты

    На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.70, а на победу «Тампы-Бэй» — 3.00.

    Прогноз

    В преддверии очной игры с «Мэйпл Лифс» «Тампа-Бэй» провела яркую встречу с их географическим соседом — «Оттавой», которую смогла победить, воспользовавшись форменным спадом «Сенаторз».

    Аналогичная история повторится и в этом матче, где «Торонто» — на фоне последних результатов — не кажется готовым к встрече такого уровня, несмотря на предматчевые расклады.

    Ставка

    Сейчас у команды Джона Купера есть все шансы, чтобы поквитаться с «Лифс» за предыдущие неудачи. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.53.

    Учитывая в целом высокую результативность «Лайтнинг» и проблемы их будущих соперников в обороне, в качестве альтернативы хорошей будет ставка — тотал больше 6.5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джокович — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Нант — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Тулуза — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Валенсия — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.14
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на хоккей. Канадская серия «Тампы-Бэй» дополнится еще одной победой
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры