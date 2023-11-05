НХЛ.«Вашингтон» обыграл «Коламбус», «Питтсбург» забросил десять шайб «Сан-Хосе», «Вегас» разгромил «Колорадо»

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:1

Александр Овечкин провел на льду более 20 игровых минут и нанес три броска в створ. Авторами шайб у «Кэпиталз» стали Том Уилсон и Сонни Милано.

В составе «Коламбуса» единственный гол с передачи россиянина Кирилла Марченко забил его соотечественник Дмитрий Воронков, для которого шайба стала второй в НХЛ в карьере.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Уилсон — 3, 12:21 — 1:0. Милано — 2 (Дженсен, Сандин), 17:21 — 2:0. Воронков — 2 (Марченко, Иржичек), 21:38 — 2:1Вратари: Линдгрен — МерзликинсШтраф: 10-8Броски: 27 (8+12+7) — 35 (13+8+14)

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:1

«Детройт» — «Бостон» 5:4

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Бостон» — 5:4 (1:2, 1:1, 3:1) Голы: ван Римсдайк — 4 (Пастрняк, Заха), 5:21 — 0:1. Пойтрас — 4 (Шаттенкирк, ван Римсдайк), 9:28 — 0:2. Раймонд — 4 (бол., Перрон, Ларкин), 16:20 — 1:2. Уолман — 3 (бол., Зайдер, Спронг), 29:59 — 2:2. Койл — 2 (Дебраск, Уотерспун), 33:41 — 2:3. Ларкин — 5 (Раймонд, Дебринкэт), 46:50 — 3:3. Перрон — 3 (Комфер, Питри), 48:56 — 4:3. Копп — 4 (Комфер, Перрон), 50:34 — 5:3. Пастрняк — 9 (бол., Пойтрас, Линдхольм), 54:11 — 5:4Вратари: Хуссо — УльмаркШтраф: 20-32Броски: 40 (14+17+9) — 30 (12+9+9)

«Детройт» — «Бостон» 5:4

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 4:6

В составе победителей хет-трик оформил Брейден Поинт. Никита Кучеров провел один гол, а также отметился четырьмя ассистами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 4:6 (1:1, 0:3, 3:2) Голы: Ткачак — 7 (Джозеф, Сандерсон), 12:58 — 1:0. Хедман — 2 (Кучеров, Пойнт), 17:05 — 1:1. Пойнт — 3 (Кучеров), 20:32 — 1:2. Эйссимонт — 3 (Чирелли), 24:57 — 1:3. Пойнт — 4 (Кучеров), 38:19 — 1:4. Жиру — 3 (Штюцле, Бернард-Доккер), 41:17 — 2:4. Пойнт — 5 (бол., Стэмкос, Кучеров), 49:38 — 2:5. Ткачак — 8 (бол., Норрис), 51:08 — 3:5. Кучеров — 7 (Хедман), 51:24 — 3:6. Батерсон — 2 (Ткачак, Сандерсон), 52:14 — 4:6Вратари: Корписало (Форсберг, 24:57) — ЙоханссонШтраф: 11-13Броски: 28 (7+9+12) — 37 (15+16+6)

«Оттава» — «Тампа-Бэй» 4:6

«Сент-Луис» — «Монреаль» 6:3

В составе «блюзменов» Алексей Торопченко отметился голом в меньшинстве с передачи Павла Бучневича, Джордан Кайру и Брэйден Шенн набрали по три (1+2) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Монреаль» — 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Голы: Кайру — 2 (Шенн), 1:24 — 1:0. Слафковски — 1 (бол., Ньюхук, Галлахер), 4:01 — 1:1. Томас — 4 (Фолк), 16:37 — 2:1. Саад — 3 (Кайру, Шенн), 33:03 — 3:1. Галлахер — 4 (Монахэн), 34:48 — 3:2. Торопченко — 1 (мен., Бучневич), 42:50 — 4:2. Шенн — 1 (Кайру, Саад), 45:53 — 5:2. Капанен — 2 (п.в., Томас), 56:00 — 6:2. Сузуки — 3 (Кофилд, Мэтисон), 58:32 — 6:3Вратари: Хофер — Монтембо (55:45 — 56:00)Штраф: 8-2Броски: 35 (14+11+10) — 33 (9+13+11)

«Сент-Луис» — «Монреаль» 6:3

«Торонто» — «Баффало» 4:6

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) Голы: Марнер — 4 (Ярнкрок, Райлли), 12:05 — 1:0. Петерка — 5 (бол., Пауэр, Олофссон), 16:13 — 1:1. Томпсон — 6 (мен.), 26:28 — 1:2. Мэттьюс — 9 (бол., Нюландер, Марнер), 31:22 — 2:2. Скиннер — 6 (Р. Джонсон), 31:56 — 2:3. Мэттьюс — 10 (Марнер), 40:17 — 3:3. Гринуэй — 2 (Миттельштадт, Петерка), 43:11 — 3:4. Мэттьюс — 11 (Джиордано, Марнер), 47:26 — 4:4. Так — 2 (Далин, Клифтон), 52:48 — 4:5. Так — 3 (п.в.), 58:54 — 4:6Вратари: Уолл (58:17 — 58:54) — ЛевиШтраф: 6-8Броски: 29 (13+10+6) — 41 (12+14+15)

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 0:5

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Кемпе — 4 (Байфилд, Гавриков), 14:32 — 0:1. Копитар — 6 (Рой, Байфилд), 14:50 — 0:2. Калиев — 3 (бол., Байфилд, Мур), 36:01 — 0:3. Мур — 6 (Калиев), 39:44 — 0:4. Лизотт — 3 (Лафферье), 46:32 — 0:5Вратари: Петерсен — ТэлботШтраф: 10-8Броски: 24 (13+8+3) — 30 (11+11+8)

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 0:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» 3:4 ОТ

У победителей две голевых передачи на счету Андрея Свечникова, одну из шайб забросил российский защитник Дмитрий Орлов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1) Голы: Добсон — 4 (Барзал, Хорват), 17:40 — 1:0. Хольмстрем — 3 (мен., Пажо), 24:11 — 2:0. Барзал — 2 (Хорват, Пулок), 27:46 — 3:0. Чатфилд — 1 (Мартинук, Стаал), 28:18 — 3:1. Орлов — 1 (Котканиеми, Свечников), 52:19 — 3:2. Котканиеми — 5 (бол., Свечников), 55:26 — 3:3. Ахо — 2 (Нечас, Шей), 61:14 — 3:4Вратари: Сорокин — РаантаШтраф: 8-4Броски: 25 (11+8+5+1) — 47 (14+13+19+1)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Чикаго» — «Флорида» 5:2

В составе победителей один из голов провел Никита Зайцев, для которого эта шайба стала первой в сезоне. Голкипер гостей Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Флорида» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2) Голы: Фолиньо — 2 (бол., Джонс, Перри), 6:25 — 1:0. Зайцев — 1 (Курашев, Райхель), 9:21 — 2:0. Холл — 1 (Дикинсон, Т. Джонсон), 12:39 — 3:0. Бедард — 5 (Курашев, Тинорди), 25:29 — 4:0. Экман-Ларссон — 2 (бол., Верхэге, Барков), 46:33 — 4:1. Ткачак — 2 (Верхэге, Махура), 52:29 — 4:2. Курашев — 2 (п.в., Донато), 59:50 — 5:2Вратари: Мразек — Столарз (57:14 — 59:50)Штраф: 8-8Броски: 24 (14+7+3) — 40 (6+19+15)

«Чикаго» — «Флорида» 5:2

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:4 Б

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей, набрав уже 18 (6+12) очков в нынешнем сезоне и продлив персональную серию с результативными действиями до 11 игр.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов также не ушел со льда без очков — в его активе голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:4 Б (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Веси — 1 (Питлик, Линдгрен), 3:36 — 0:1. Панарин — 6 (Трочек, Лафренье), 5:52 — 0:2. Густафссон — 3 (Уилер, Куилль), 6:53 — 0:3. Хартман — 7 (Мермис, Зуккарелло), 25:57 — 1:3. Эрикссон Эк — 6 (Фэйбер, Фолиньо), 26:26 — 2:3. Зуккарелло — 3 (Бродин, Юханссон), 41:41 — 3:3. Росси — 5 (Капризов, Болди), 45:20 — 4:3. Крайдер — 8 (Панарин, Густафссон), 46:40 — 4:4Победный буллит: БолдиВратари: Густавссон (Флери, 6:53) — КуикШтраф: 2-8Броски: 40 (12+13+14+1) — 18 (7+5+6+0)

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:4 Б

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 2:10

Автором дубля стал россиянин Евгений Малкин, по четыре очка набрали Брайан Раст (1+3), Джейк Гюнцел (2+2) и Райли Смит (2+2). Напомним, что двумя днями ранее «Сан‑Хосе» проиграл «Ванкуверу» со счетом 1:10.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:10 (0:2, 1:5, 1:3) Голы: Рил. Смит — 5 (бол., Карлссон, Гюнцель), 1:30 — 0:1. Рил. Смит — 6 (Петтерссон, Раст), 12:55 — 0:2. Гюнцель — 3 (Раст, Жозеф), 23:21 — 0:3. Хиностроза — 1, 24:26 — 0:4. Дюклер — 2 (бол., Гертл, Макдональд), 28:34 — 1:4. Малкин — 6 (Рил. Смит, Ракелль), 29:12 — 1:5. Летанг — 1 (Кросби, Раст), 29:27 — 1:6. Нието — 1 (Аччиари, Хиностроза), 31:53 — 1:7. Раст — 6 (Гюнцель, Карлссон), 40:49 — 1:8. Макдональд — 1 (бол., Гертл, Дюклер), 49:20 — 2:8. Малкин — 7 (бол., Рил. Смит, Ракелль), 51:02 — 2:9. Гюнцель — 4 (Раст, Ши), 52:10 — 2:10Вратари: Блэквуд (Хрона, 29:27) — ДжерриШтраф: 8-12Броски: 26 (9+8+9) — 35 (8+17+10)

«Сан-Хосе» — «Питтсбург» 2:10

«Сиэтл» — «Калгари» 3:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Калгари» — 3:6 (2:1, 0:1, 1:4) Голы: Бьоркстранд — 4 (бол., Шульц, Гурд), 9:56 — 1:0. Поспишил — 1 (Кадри, Дюбе), 13:59 — 1:1. Толванен — 2 (Гурд, Шор), 16:22 — 2:1. Хэнифин — 1 (бол., Юбердо, Зари), 39:00 — 2:2. Шарангович — 2 (Задоров, Десаймон), 41:33 — 2:3. Баклунд — 1 (Дуэр, Грир), 44:00 — 2:4. Шварц — 5 (Бенайерс, Данн), 58:29 — 3:4. Баклунд — 2 (п.в.), 59:12 — 3:5. Андерссон — 2 (п.в.), 59:39 — 3:6Вратари: Грубауэр (57:47 — 58:29, 58:58 — 59:12, 59:17 — 59:39) — ВладаржШтраф: 6-9Броски: 20 (10+3+7) — 31 (6+13+12)

«Сиэтл» — «Калгари» 3:6

«Ванкувер» — «Даллас» 2:0

У «Кэнакс» отметились Пиус Зутер и Элиас Петтерссон. Голевая передача на счету россиянина Ильи Михеева.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: Сутер — 2 (Джошуа, Суси), 24:21 — 1:0. Петтерссон — 6 (Гронек, Михеев), 35:54 — 2:0Вратари: Демко — ЭттингерШтраф: 11-15Броски: 28 (8+14+6) — 27 (13+5+9)

«Ванкувер» — «Даллас» 2:0

«Вегас» — «Колорадо» 7:0

В составе победителей по дублю оформили Марк Стоун, Джек Айкел и Вильям Карлссон. Нападающий Павел Дорофеев отдал две голевые передачи, Иван Барбашев очков не набрал.

Голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 35, форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-4».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Колорадо» — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0) Голы: Стоун — 3 (мен., Макнэбб, Стивенсон), 16:50 — 1:0. Айкел — 4 (Маршессо, Пьетранджело), 29:35 — 2:0. Каррье — 3 (Стоун, Стивенсон), 32:57 — 3:0. Айкел — 5 (бол., Стоун, Теодор), 33:49 — 4:0. Стоун — 4 (мен.), 43:22 — 5:0. Карлссон — 5 (Дорофеев), 49:13 — 6:0. Карлссон — 6 (Дорофеев, Амадио), 54:43 — 7:0Вратари: Хилл — ГеоргиевШтраф: 12-14Броски: 35 (14+11+10) — 41 (12+12+17)