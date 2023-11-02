В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Неделями ранее СКА, сметая с пути аутсайдеров или просто кризисных топ-соперников, имел определенные успехи в вопросе планомерного продвижения по таблице Запада. Однако в последних матчах ситуация вновь качнулась в другую сторону.

В 23 матчах санкт-петербуржцы заработали 24 очка, с которыми опустились на восьмое место в Восточной конференции. Столько же баллов при одинаковом количестве проведенных встреч набрала «Северсталь», умело воспользовавшись ошибками конкурентов.

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В трех матчах из пяти последних команда Романа Ротенберга проиграла. Самым неожиданным и сенсационным оказалось поражение 21 октября на катке «Нефтехимика», где «армейцы из Санкт-Петербурга» обошлись без заброшенных шайб (0:2).

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После выезда в Нижнекамск СКА дважды был успешен: в гостях он разобрался с «Нефтехимиком» (3:2) и «Куньлунем» (6:3). Но победная серия продлилась недолго. Уже в следующем матче команда Ротенберга драматично проиграла «Сочи», ведя 2:0 (4:5). В последней встрече санкт-петербуржцы не смогли справиться с «Ак Барсом» (2:3).

«Авангард»

Во второй половине октября омичи демонстрируют максимально непредсказуемые результаты, где победы непременно граничат с поражениями, мешая турнирному повышению, но сохраняя при этом реальные шансы на улучшение в будущем.

В 24 матчах «Авангард» заработал 29 очков, с которыми поднялся на шестую строчку в Восточной конференции, в очередной раз сравнявшись по набранным баллам с пятым «Салаватом Юлаевым» при равенстве проведенных встреч.

После выезда в Казань, который закончился поражением «Авангарда» от «Ак Барса» в овертайме (1:2 ОТ), команда Михаила Кравеца вернулась в Омск, где провела три встречи в рамках новой домашней серии.

Однако на «G-Drive Арене» не все было гладко: «Авангард» сумел набрать 4 очка из 6. Победой закончилась встреча с «Салаватом Юлаевым» (1:0), за которой последовало поражение от «Динамо» Минск (3:4). В последнем матче омичи одержали верх над «Торпедо» (3:2).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.20, а на победу «Авангарда» — 3.25.

Прогноз

Последние потери очков — это не только очередной удар по самолюбию санкт-петербуржцев, но и риск покинуть зону кубковой восьмерки. Конечно, это не будет критично, хотя оставит неприятное ощущение.

На своем катке СКА примет «Авангард», который давно не думает о победных сериях , продолжая терять очки и в матчах с топ-соперниками, и в потенциально проходных встречах. Форменный спал омичей — это шанс для команды Романа Ротенберга вернуться к победам.

Ставка

Санкт-петербуржцы понимают важность и трудность предстоящей игры, в которой сломить соперника можно будет за счет атаки. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 3.5 за 2.35.

Если отбросить результативность, то в качестве альтернативы можно рассмотреть ставку — СКА победит за 1.97.