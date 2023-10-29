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    «Лада» готовит жаркий прием «Металлургу» Мг

    «Лада» — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 2.60) на хоккейный матч КХЛ 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Металлург» Мг
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    Евгений Грошев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада Арене» 29 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2023 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 16:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Лада»

    После периода кратковременного игрового спада в первой половине октября «Лада» вновь вернулась в большую восточную гонку, сделав это максимально эффектно — путем нескольких крупных побед.

    В таблице Восточной конференции она поднялась и закрепилась на третьей строчке, набрав 31 очко в 25 встречах. На один балл тольяттинцы отстают от «Ак Барса» и «Металлурга» Мг, причем с «Магниткой» они идут вровень по количеству проведенных встреч.

    Коэффициенты матча Лада — Металлург Мг

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    После довольно скромной домашней победы над «Барысом» 18 октября (2:1), команда Олега Браташа провела 4 результативные встречи, в которых общий тотал доходил до 6+ голов. Трижды в этот период тольяттинцы выиграли.

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    Так, первым соперником, у которого «Лада» отняла два очка, оказался «Авангард» (5:3), после чего случилось поражение в насыщенном событиями матче с московским «Динамо» (4:5 ОТ). Далее команда Браташа смогла справиться с «Северсталью» (4:3 Б) и устроила неожиданный погром в игре с «Ак Барсом» (6:3).

    «Металлург» Мг

    «Металлург» Мг, долго лидирующий в Восточной конференции, теряет свои силы из-за серии неудачных матчей. В частности, магнитогорцам удалось набрать всего один балл в четырех предыдущих встречах, чего при высокой плотности в таблице, конечно, недостаточно.

    На Востоке «Металлург» Мг все еще первый, но по итогам 25 матчей в его активе остались 32 очка. Столько же набрал второй «Ак Барс», потратив на это на три игры меньше. А при равенстве проведенных встреч команда Андрея Разина опережает «Ладу» всего на один балл.

    Несмотря на серию поражений, «Металлург» Мг является лидером конференции в плане результативности: 74 заброшенные шайбы при 69 пропущенных. Если же смотреть на оборону, то она входит в тройку худших на Востоке.

    Как было упомянуто ранее, в четырех предыдущих матчах команда Андрея Разина не выиграла ни разу. При этом трижды «Магнитка» безуспешно противостояла «Трактору» (1:2, 2:4, 1:5). 22 октября «Металлург» Мг провел домашнюю встречу с «Авангардом», уступив тому в овертайме (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 4.00, а на победу «Металлурга» Мг — 1.98.

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    Прогноз

    Несмотря на предматчевые котировки, «Металлург» Мг едва ли можно считать явным фаворитом этого противостояния. «Лада» проводит безумный отрезок, состоящий в основном из результативных побед, а «Магнитку» накрыл очередной форменный спад.

    На своем катке тольяттинцы не смотрят на статус соперника, а просто стараются диктовать игру. Вероятно, то же самое произойдет и в воскресной встрече.

    Ставка

    Пока «Металлург» Мг не в состоянии разобраться с собственными проблемами, команда Олега Браташа умело воспользуется выгодным моментом. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой 0 за 2.60.

    Минимум 3 шайбы забрасывали тольяттинцы в последних четырех матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2 за 2.00.

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    «Лада» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» готовит жаркий прием «Металлургу» Мг
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