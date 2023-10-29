В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Лада Арене» 29 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

После периода кратковременного игрового спада в первой половине октября «Лада» вновь вернулась в большую восточную гонку, сделав это максимально эффектно — путем нескольких крупных побед.

В таблице Восточной конференции она поднялась и закрепилась на третьей строчке, набрав 31 очко в 25 встречах. На один балл тольяттинцы отстают от «Ак Барса» и «Металлурга» Мг, причем с «Магниткой» они идут вровень по количеству проведенных встреч.

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После довольно скромной домашней победы над «Барысом» 18 октября (2:1), команда Олега Браташа провела 4 результативные встречи, в которых общий тотал доходил до 6+ голов. Трижды в этот период тольяттинцы выиграли.

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Так, первым соперником, у которого «Лада» отняла два очка, оказался «Авангард» (5:3), после чего случилось поражение в насыщенном событиями матче с московским «Динамо» (4:5 ОТ). Далее команда Браташа смогла справиться с «Северсталью» (4:3 Б) и устроила неожиданный погром в игре с «Ак Барсом» (6:3).

«Металлург» Мг

«Металлург» Мг, долго лидирующий в Восточной конференции, теряет свои силы из-за серии неудачных матчей. В частности, магнитогорцам удалось набрать всего один балл в четырех предыдущих встречах, чего при высокой плотности в таблице, конечно, недостаточно.

На Востоке «Металлург» Мг все еще первый, но по итогам 25 матчей в его активе остались 32 очка. Столько же набрал второй «Ак Барс», потратив на это на три игры меньше. А при равенстве проведенных встреч команда Андрея Разина опережает «Ладу» всего на один балл.

Несмотря на серию поражений, «Металлург» Мг является лидером конференции в плане результативности: 74 заброшенные шайбы при 69 пропущенных. Если же смотреть на оборону, то она входит в тройку худших на Востоке.

Как было упомянуто ранее, в четырех предыдущих матчах команда Андрея Разина не выиграла ни разу. При этом трижды «Магнитка» безуспешно противостояла «Трактору» (1:2, 2:4, 1:5). 22 октября «Металлург» Мг провел домашнюю встречу с «Авангардом», уступив тому в овертайме (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Лады» букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 4.00, а на победу «Металлурга» Мг — 1.98.

Прогноз

Несмотря на предматчевые котировки, «Металлург» Мг едва ли можно считать явным фаворитом этого противостояния. «Лада» проводит безумный отрезок, состоящий в основном из результативных побед, а «Магнитку» накрыл очередной форменный спад.

На своем катке тольяттинцы не смотрят на статус соперника, а просто стараются диктовать игру . Вероятно, то же самое произойдет и в воскресной встрече.

Ставка

Пока «Металлург» Мг не в состоянии разобраться с собственными проблемами, команда Олега Браташа умело воспользуется выгодным моментом. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит с форой 0 за 2.60.

Минимум 3 шайбы забрасывали тольяттинцы в последних четырех матчах. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Лады» больше 2 за 2.00.