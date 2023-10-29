«Бостон»
Совсем недавно «Бостон» был одним из трех клубов, которые шли совсем без поражений, но недавняя осечка в домашней встрече с «Анахаймом», ставшая главной сенсацией дня, запятнала безупречную статистику «Брюинз».
Потеря одного балла в семи матчах не повлияла на общий баланс сил в Восточной конференции: бостонцы по-прежнему занимают первое место, имея 13 очков в активе. На 2 очка «Брюинз» опережают своего будущего соперника, который провел на игру больше.
Коэффициенты матча Бостон — Детройт
За этот период команда Джима Монтгомери забросила 22 шайбы при 11 пропущенных. По игре в обороне клуб из штата Массачусетс является первым, а вот атака — на фоне других представителей конференции — выглядит скромнее.
В шести подряд встречах на старте кампании «Бостон» победил, однако только раз забросил больше трех шайб. Но если до этого такой результативности хватало, то в матче с дерзким «Анахаймом» подопечные цифры не стали проблемой для калифорнийцев, из-за чего «Брюинз» вынуждены были смириться с первым поражением (3:4 ОТ).
«Детройт»
Клуб из одноименного города в штате Мичиган, вопреки ожиданиям, новую регулярку начал ударно: пять побед в восьми встречах. Таким образом он продемонстрировал готовность (хотя бы на старте) сражаться за высокие цели, связанные с кубковой квалификацией.
По итогам восьми матчей «Детройт» занимает второе место в Восточной конференции с 11 очками, отставая на 2 балла от «Бостона». Три других клуба «Ред Уингз» опережают на одно очко, поэтому самый жаркий этап борьбы еще впереди.
Однако уже сейчас команду Дерека Лалодна можно похвалить за высокую результативность: 35 заброшенных шайб делают ее атаку сильнейшей во всем чемпионате. По этому показателю «Ред Уингз» обходят и «Вегас», и «Колорадо», и «Тампу-Бэй» с «Торонто».
В период с 18 по 23 октября «Детройт» добился пяти подряд побед, забрасывая минимум 4 шайбы разного статуса соперника. Однако в двух последних встречах команда Лалонда проиграла. На своей территории она уступила «Сиэтлу» (4:5 ОТ) и «Виннипегу» (1:4).
Коэффициенты
На победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.94, а на победу «Детройта» — 3.88.
Прогноз
В предстоящем матче встретятся два сильнейших на данном этапе регулярки клуба Восточной конференции. В случае победы «Детройт» подойдет к «Бостону» вплотную, сравнявшись по очкам. Для нынешних «Ред Уингз» — это тяжелейшая задача, решить которую можно за счет крайне высокой мотивации.
Ставка
Вероятно, «Ред Уингз» ждет один из тяжелейших матчей нового сезона, но эту встречу они готовы провести достойно. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит с форой +1.5 за 1.82.
Учитывая высокую надежность «Бостона» в обороне, от предстоящего матча не стоит ждать запредельную результативность. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.83.