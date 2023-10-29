В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «ТД Гарден» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Совсем недавно «Бостон» был одним из трех клубов, которые шли совсем без поражений, но недавняя осечка в домашней встрече с «Анахаймом», ставшая главной сенсацией дня, запятнала безупречную статистику «Брюинз».

Потеря одного балла в семи матчах не повлияла на общий баланс сил в Восточной конференции: бостонцы по-прежнему занимают первое место, имея 13 очков в активе. На 2 очка «Брюинз» опережают своего будущего соперника, который провел на игру больше.

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За этот период команда Джима Монтгомери забросила 22 шайбы при 11 пропущенных. По игре в обороне клуб из штата Массачусетс является первым, а вот атака — на фоне других представителей конференции — выглядит скромнее.

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В шести подряд встречах на старте кампании «Бостон» победил, однако только раз забросил больше трех шайб. Но если до этого такой результативности хватало, то в матче с дерзким «Анахаймом» подопечные цифры не стали проблемой для калифорнийцев, из-за чего «Брюинз» вынуждены были смириться с первым поражением (3:4 ОТ).

«Детройт»

Клуб из одноименного города в штате Мичиган, вопреки ожиданиям, новую регулярку начал ударно: пять побед в восьми встречах. Таким образом он продемонстрировал готовность (хотя бы на старте) сражаться за высокие цели, связанные с кубковой квалификацией.

По итогам восьми матчей «Детройт» занимает второе место в Восточной конференции с 11 очками, отставая на 2 балла от «Бостона». Три других клуба «Ред Уингз» опережают на одно очко, поэтому самый жаркий этап борьбы еще впереди.

Однако уже сейчас команду Дерека Лалодна можно похвалить за высокую результативность: 35 заброшенных шайб делают ее атаку сильнейшей во всем чемпионате. По этому показателю «Ред Уингз» обходят и «Вегас», и «Колорадо», и «Тампу-Бэй» с «Торонто».

В период с 18 по 23 октября «Детройт» добился пяти подряд побед, забрасывая минимум 4 шайбы разного статуса соперника. Однако в двух последних встречах команда Лалонда проиграла. На своей территории она уступила «Сиэтлу» (4:5 ОТ) и «Виннипегу» (1:4).

Коэффициенты

На победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.94, а на победу «Детройта» — 3.88.

Прогноз

В предстоящем матче встретятся два сильнейших на данном этапе регулярки клуба Восточной конференции. В случае победы «Детройт» подойдет к «Бостону» вплотную, сравнявшись по очкам. Для нынешних «Ред Уингз» — это тяжелейшая задача, решить которую можно за счет крайне высокой мотивации.

В этой встрече остается под вопросом участие Алекса Дебринкэта — одного из ведущих форвардов «Детройта», способного сделать разницу. Это усложняет ситуацию, но не превращает ее в критическую. Шансы гостей на победу над лидером — особенно после двух подряд поражений — крайне высоки.

Ставка

Вероятно, «Ред Уингз» ждет один из тяжелейших матчей нового сезона, но эту встречу они готовы провести достойно. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит с форой +1.5 за 1.82.

Учитывая высокую надежность «Бостона» в обороне, от предстоящего матча не стоит ждать запредельную результативность. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.83.