В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 25 октября. Начало встречи — в 01:00 мск. «Вашингтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Как и прежде, столичный клуб разочаровывает: безвольно выглядит в атаке, крайне мало забивает и не производит впечатление команды, готовой на длинной дистанции бороться за право сыграть в Кубке Стэнли.

По итогам четырех матчей «Вашингтон» опустился на последнее — 16-е — место в таблице Восточной конференции, заработав три очка. Всего один балл отделяет его от трех выше идущих клубов, но это не делает ситуацию более приятной.

За этот короткий период команда Спенсера Карбери забросила 6 шайб, что является самым слабым показателем результативности как на Востоке, так и во всем чемпионате. Пропустили же «Кэпиталз» 15 голов.

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Последние два матча «Вашингтон» провел в Канаде. Самым ужасным по всем параметрам оказался тот, что прошел на территории «Оттавы», в нем гостей буквально размазали (1:6). Чуть успешнее «Кэпиталз» закончили встречу с «Монреалем», проиграв тому в овертайме (2:3 ОТ).

«Торонто»

Команда из канадской провинции Онтарио на старте кампании играет непредсказуемо: то она выдает пару результативных матчей, которые заканчиваются победами, то терпит крупные поражения в моменты, когда от нее этого не ждут. Стабильность — это не про нынешний «Торонто».

В пяти матчах «Торонто» заработал 6 очков, с которыми занял восьмое место в Восточной конференции. Столько же баллов на старте набрали пять других клубов: «Оттава», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй» и «Каролина». Потенциальная победа поможет «Лифс» немного улучшить турнирное положение.

В пяти встречах команда Шелдона Кифа забросила и пропустила по 19 шайб. В плане результативности канадцы являются одними из лучших на Востоке. Остон Мэттьюс — текущий лидер «Торонто» по голам, а по набору очков в клубе сейчас нет равных Вильяму Нюландеру (4+5) и Джону Таваресу (2+7).

После зажигательного старта сезона — с двумя победами и 12 заброшенными шайбами — «Торонто» потерпел два поражения: от «Чикаго» (1:4) и «Флориды» (1:3). Но в последнем матче «Мэйпл Лифс» вновь выиграли. Их соперником оказалась «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 3.08, на ничью — 4.69, а на победу «Торонто» — 2.09.

Прогноз

Форма «Вашингтона» говорит сама за себя: столичный клуб не выдерживает конкуренции на Востоке и не может противостоять соперникам уровня «Торонто» . Особенно с учетом того, что «Кэпиталз» уже успели проиграть командам попроще.

«Торонто» на стартовом отрезке и сам не отличается стабильностью, но там, где ситуация позволяет, «Мэйпл Лифс» берут очки. А матч с нынешним «Вашингтоном» — этот как раз такой случай. В гостях канадцы завладеют инициативой и усугубят положение Овечкина и компании.

Ставка

Пока форварды «Кэпиталз» имеют колоссальные проблемы с реализацией, «Лифс» умело воспользуются положением и увезут из Вашингтона 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит за 2.09.

В последних матчах команда Шелдона Кифа не особо радует большим количеством заброшенных шайб. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.95.