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    «Северсталь» готова к очередной сенсации

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Ставка и прогноз (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    Иван Подшивалов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    «Динамо» Москва

    После серии анормальных поражений «Динамо» Москва добилось победы, благодаря которой должна вернуться прежняя уверенность, позволявшая вести борьбу за лидерство в Западной конференции.

    В 19 встречах команда Алексея Кудашова заработала 25 очков, с которыми вновь оказалась четвертой в Западной конференции. И лишь дополнительные показатели отделяют ее от третьего «Торпедо» при равенстве сыгранных матчей.

    Коэффициенты матча Динамо — Северсталь

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    За этот период динамовцы забросили 54 шайбы при 45 пропущенных. Лидерами атаки столичного клуба остаются Никита Гусев (7+13), Джордан Уэл (8+11) и Эрик О'Делл (8+6).

    Все прогнозы на КХЛ

    На прошлой неделе «Динамо» Москва потерпело два гостевых поражения — от «Барыса» (2:3 Б) и «Авангарда» (0:3). Зато в последней встрече на «ВТБ Арене» столичный клуб одержал верх над «Сибирью» (2:1).

    «Северсталь»

    «Северсталь» остается одним из самых нестабильных и непредсказуемых клубов лиги. Еще недавно череповецкий клуб проигрывал топ-соперникам, оказывая при этом жесткое сопротивление, а в последней игре он оформил уверенную победу в статусе предматчевого аутсайдера.

    В 17 матчах команда Дмитрия Козырева заработала 18 очков. В турнирной таблице Западной конференции она занимает восьмое место. По дополнительным показателям череповчане опережают девятое «Динамо» Минск.

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    • В 17 встречах «Северсталь» отметилась 60 заброшенными шайбами. Ее атака является третьей по результативности на Западе. Лучшим бомбардиром клуба стал 23-летний Александр Скоренов (8+8). Пропустили череповчане 52 гола.

    В период с 9 по 11 октября «Северсталь» провела серию домашних матчей, проиграв «Динамо» Москва (0:1 ОТ) и «Торпедо» (3:4). С нижегородцами команда Козырева встретилась несколькими днями позже в «Нагорном», где взяла реванш (4:0).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.76, на ничью — 4.40, а на победу «Северстали» — 3.75.

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    Прогноз

    В последней игре столичный клуб добился важнейшей в психологическом плане победы, которая должна вычеркнуть из памяти предыдущие неудачи.

    Однако «Северсталь» в матчах с топ-командами умеет удивлять, что она продемонстрировала в Нижнем Новгороде. Сейчас команда Козырева, на которую не давит ее турнирное положение, готова разобраться с любым соперником, и динамовцы не станут исключением.

    Ставка

    Бесспорно, легкую прогулку на «ВТБ Арене», да еще и в нынешней форме, череповчанам никто не гарантирует, но это не значит, что они закроются на своей половине и будут мириться с судьбой аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет за 2.04.

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    «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» готова к очередной сенсации
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