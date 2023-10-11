В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 11 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Прошлый сезон оказался для «Питтсбурга» одним из худших за последние годы: команда не попала в кубковую восьмерку, закончив регулярку на девятой строчке с 91 очком в 82 матчах, отстав всего на один балл от «Флориды», которая смогла добраться до финала Кубка Стэнли.

Тогда турнирная ситуация складывалась таким образом, что итоговое распределение мест в нижней половине таблицы зависело именно от команды Майка Салливана, но она умудрилась проиграть в двух подряд матчах безвольным аутсайдерам двух конференций.

Коэффициенты матча Питтсбург — Чикаго 1X2Новым игрокам 1.704.703.90Бонус$9500

По иронии судьбы, одним из таких соперников оказался «Чикаго», которому «Пингвинз» уступили крупно, да еще и на своем льду (2:5). Похоронил и без того еле живые надежды «Питтсбурга» «Коламбус» (2:3 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

В преддверии нового сезона команда Майка Салливана провела семь контрольных матчей, в которых одержала три победы, а также забросила и пропустила по 20 шайб. В последней встрече «Пингвинз» на выезде одержали верх над «Баффало» (7:4).

«Чикаго»

В последние сезоны «Чикаго» уже традиционно не покидает границы нижней половины таблицы Западной конференции. И в минувшей кампании ситуация не изменилась. Команда финишировала в регулярке на 15-м месте.

В 82 встречах «Блэкхокс» заработали 59 очков и закончили чемпионат с худшей статистикой игры в нападении (204 заброшенные шайбы). Однако в новом сезоне команда Люка Ричардсона имеет обоснованную надежду на светлое будущее.

Состав «Чикаго» пополнил Коннор Бедард — 18-летний проспект, который навел шороху в «Реджина Пэтс», набрав в прошлом сезоне 163 очка в 64 играх (81+82), а также провел шикарный молодежный чемпионат мира 2023, завоевав золото и став лучшим бомбардиром турнира (9+14).

В преддверии новой кампании «Чикаго» добился двух побед в пяти контрольных матчах, забросив 14 шайб при 20 пропущенных. Его последняя предсезонная встреча прошла на льду «Сент-Луиса», где команда Люка Ричардсона довольно быстро развалилась, а позже пыталась собрать все заново, но эти усилия ушли в пустоту (3:5).

Коэффициенты

На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью — 4.60, а на победу «Чикаго» — 4.00.

Прогноз

Бесспорно, на своей территории «Питтсбург» будет фаворитом, но в последних очных встречах «Чикаго» выглядел крайне уверенно: «Блэкхокс» победили в двух матчах из трех и дважды забросили по 3+ шайбы .

Нередко в начале сезона аутсайдеры, полные сил и решимости, выдают неплохие стартовые отрезки с победами и высокой результативностью. И «Чикаго» производит впечатление команды, способной на такое в дебюте нового сезона.

Ставка

В матче против далекого от оптимальных кондиций «Питтсбурга» гости — даже в обидном статусе слабых — могут навязать борьбу за очки. Наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит с форой +1 за 1.98.

Учитывая результативность «Блэкхокс» в последних очных матчах, идеальным для ставки кажется вариант — индивидуальный тотал «Чикаго» больше 2.5 за 1.94.