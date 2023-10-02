В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

На данный момент «Куньлунь» играет в хоккей, который слабо можно назвать слаженной игрой хоккеистов, представляющих собой один коллектив.

От напора «драконов» в начале регулярного сезона не осталось и следа, а сейчас команда Игнатьева так и вовсе проигрывает всем, кому только можно.

Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Динамо 1X2Новым игрокам 5.805.101.50Бонус$9500

При всем этом российско-китайская команда продолжает располагаться в западной конференции выше СКА и ЦСКА.

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Играть против московского «Динамо» придется играть на следующий день после энергозатратной игры с «Авангардом», и шансов хотя бы на одно очко в предстоящем поединке очень мало.

«Динамо» М

Московское «Динамо» к матчу против «Куньлуня» располагается в тройке лидеров Запада, но по качеству игры есть определённые вопросы.

Ударные звенья команды Кудашова не в полной мере мобильные, чтобы выполнять многофункциональную работу на льду, когда они там появляются.

Иногда бывают моменты, когда московский клуб слишком увлекается атакой и попросту забывает про собственные ворота. Высококлассные команды не раз уже пользовались этим, отправляя голы в ворота «бело-голубых» в быстрых отрывах.

Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Куньлунь» в предстоящем матче создал напряжение для приезжей команды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.95, на ничью — 4.75, на гостей — 1.52.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости не испытают никаких проблем с добычей необходимого результата.

Альтернативный прогноз: В этой встрече голы будут на любой вкус, но преимущественно в ворота хозяев.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.22.