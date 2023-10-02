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    Москвичи не испытают проблем с добычей победы?

    «Куньлунь» — «Динамо» М. Ставка (к. 3.05), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 02 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» М
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    «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2023 года

    «Куньлунь»

    На данный момент «Куньлунь» играет в хоккей, который слабо можно назвать слаженной игрой хоккеистов, представляющих собой один коллектив.

    От напора «драконов» в начале регулярного сезона не осталось и следа, а сейчас команда Игнатьева так и вовсе проигрывает всем, кому только можно.

    Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Динамо

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  • 5.805.101.50Бонус$9500
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    При всем этом российско-китайская команда продолжает располагаться в западной конференции выше СКА и ЦСКА.

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    Играть против московского «Динамо» придется играть на следующий день после энергозатратной игры с «Авангардом», и шансов хотя бы на одно очко в предстоящем поединке очень мало.

    «Динамо» М

    Московское «Динамо» к матчу против «Куньлуня» располагается в тройке лидеров Запада, но по качеству игры есть определённые вопросы.

    Ударные звенья команды Кудашова не в полной мере мобильные, чтобы выполнять многофункциональную работу на льду, когда они там появляются.

    Иногда бывают моменты, когда московский клуб слишком увлекается атакой и попросту забывает про собственные ворота. Высококлассные команды не раз уже пользовались этим, отправляя голы в ворота «бело-голубых» в быстрых отрывах.

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    Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Куньлунь» в предстоящем матче создал напряжение для приезжей команды.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.95, на ничью — 4.75, на гостей — 1.52.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости не испытают никаких проблем с добычей необходимого результата.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече голы будут на любой вкус, но преимущественно в ворота хозяев.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.22.

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    «Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на хоккей. Москвичи не испытают проблем с добычей победы?
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