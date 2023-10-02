«Куньлунь»
На данный момент «Куньлунь» играет в хоккей, который слабо можно назвать слаженной игрой хоккеистов, представляющих собой один коллектив.
От напора «драконов» в начале регулярного сезона не осталось и следа, а сейчас команда Игнатьева так и вовсе проигрывает всем, кому только можно.
Коэффициенты матча Куньлунь Ред Стар — Динамо
При всем этом российско-китайская команда продолжает располагаться в западной конференции выше СКА и ЦСКА.
Играть против московского «Динамо» придется играть на следующий день после энергозатратной игры с «Авангардом», и шансов хотя бы на одно очко в предстоящем поединке очень мало.
«Динамо» М
Московское «Динамо» к матчу против «Куньлуня» располагается в тройке лидеров Запада, но по качеству игры есть определённые вопросы.
Ударные звенья команды Кудашова не в полной мере мобильные, чтобы выполнять многофункциональную работу на льду, когда они там появляются.
Иногда бывают моменты, когда московский клуб слишком увлекается атакой и попросту забывает про собственные ворота. Высококлассные команды не раз уже пользовались этим, отправляя голы в ворота «бело-голубых» в быстрых отрывах.
Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Куньлунь» в предстоящем матче создал напряжение для приезжей команды.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.95, на ничью — 4.75, на гостей — 1.52.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости не испытают никаких проблем с добычей необходимого результата.
Альтернативный прогноз: В этой встрече голы будут на любой вкус, но преимущественно в ворота хозяев.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.22.