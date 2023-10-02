В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать московское «Динамо». Игра пройдет на арене «Большой» 02 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» демонстрирует как-то невероятный хоккей на страте этого регулярного чемпионата, но нужно отдать должное коллективу Кокорева, где главной звездой клуба постепенно становится Мичков, которому выдали массу авансов ещё по прошлому сезону.

Сочинская дружина хоть и провалилась полностью в недавнем поединке против ЦСКА (1:7), но зато в последнем своем поединке совладала с непростым «Торпедо» (5:2).

Коэффициенты матча Сочи — СКА 1X2Новым игрокам 4.905.101.57Бонус$9500

У «леопардов» хватает желания и спортивной злости, чтобы сражаться на равных даже с грандами лиги.

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Почти нет сомнений, что в игре против питерского коллектива хозяева льда не выбросят белый флаг раньше времени.

СКА

СКА старается всеми возможными способами выбраться из того кризиса, в который питерский клуб угодил с самого начала регулярного сезона.

У Ротенберга и его тренерского штаба проблем вагон и маленькая тележка, но постепенно его дружина начинает выбираться из той ямы, куда он угодил сам того не ожидая.

Четыре последние встречи питерский коллектив выиграл, но победы в этих матчах давались отнюдь непросто.

В игре против «Сочи» гости будут играть исключительно на победу, и почему-то кажется, что их запала вполне хватит для того, чтобы одержать довольно легкую победу на классе с не самым простым соперником.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 4.80, на гостей — 1.52.

Прогноз и ставка

Прогноз: Питерскому клубу нужно доказывать свою профессиональную пригодность, поэтому они будут бомбардировать ворота хозяев весьма матч.

Альтернативный прогноз: В этой встрече голы будут на любой вкус.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.11.