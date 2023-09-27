В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Мытищи Арене» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Металлург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

«Куньлунь» после задорного старта ожидаемо начал сдуваться, хотя мало кто ожидал, что это произойдет так рано.

Игнатьев максимально высоко задрал планку качества для своих хоккеистов, поэтому, когда они не смогли вывозить темп и от них отвернулась удача, поражения пошли одно за другим.

За шесть последних матчей лишь одна жалкая победа над «Амуром» (2:1), и то одержанная по итогам серии штрафных бросков.

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В домашнем поединке против «Металлурга» номинальным хозяевам предстоящей игры нужно будет думать лишь о том, как не пропустить большое количество шайб.

«Металлург»

«Металлург» под руководством нового тренера заиграл новыми красками, но оно и не удивительно, поскольку Разин может творить волшебство.

Больше всего поражает взаимозаменяемость игроков, и развитие их скрытого потенциала, который был запрятан максимально глубоко.

В последней проведенной встрече магнитогорский коллектив проиграл ярославскому «Локомотиву» (1:4), причем в той встрече он не выглядел, как фаворит Востока.

Вряд ли этот проигрыш выбьет из колеи игроков магнитогорского клуба, которые в матче против «Куньлуня» должны обыгрывать своего соперника исключительно на классе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.48, на ничью — 4.70, на гостей — 1.58.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости не оставят никаких шансов «Кульлуню».

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.