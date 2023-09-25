В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После серии неудач «Сибирь» пришла в себя и выдала крутой отрезок, в период которого успела вынести фаворитов и улучшить турнирное положение. Сейчас новосибирцы занимают шестое место на Востоке с 11 очками.

В девяти матчах команда Дэвида Немировского забросила 21 шайбу, пропустив при этом 24. Атака «Сибири» на данном этапе регулярки остается одной из самых слабых в конференции. Меньше голов только на счету «Салавата Юлаева», «Амура» и «Нефтехимика».

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Но даже при такой игре впереди у «Сибири» есть лидер, от которого она зависит почти во всем. И это Тэйлор Бек, в девяти матчах набравший 8 очков (4+4). Вторым по данному показателю в клубе является Николай Прохоркин (2+4), третьим — Владимир Бутузов (1+3).

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С 9 по 15 сентября «Сибирь» проиграла в трех матчах подряд, но едва ли сейчас в команде об этом вспоминают, ведь в трех следующих встречах она победила. В статусе аутсайдера новосибирцы прикончили СКА (2:1) и «Авангард» (4:3), после чего отвоевали 2 очка у «Барыса» (4:2).

«Динамо» Москва

Динамовцы продолжают демонстрировать шикарный процент побед, который сохраняет их на первом месте на Западе с 16 баллами. Главными преследователями столичного клуба остаются «Торпедо» и «Спартак», имеющие по 13 очков.

В десяти проведенных встречах «Динамо» Москва забросило 35 шайб, а пропустило 21. По игре в нападении команда Алексея Кудашова является второй лучшей во всем чемпионате.

Клубный рейтинг бомбардиров по-прежнему возглавляет Никита Гусев, который забросил всего 3 шайбы, но стал королем результативных передач, выполнив таких десяток (3+10), а по голам в команде сейчас нет равных Джордану Уэлу (7+4).

Во встрече 9 сентября «Динамо» Москва разгромило «Сочи» (4:0). С этой победы стартовал его беспроигрышный цикл, который длится по сей день и включает в себя семь матчей. В последних двух динамовцы — на Дальнем Востоке — одержали верх над «Амуром» (2:1 ОТ) и «Адмиралом» (5:4).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 3.02, на ничью — 3.90, а на победу «Динамо» Москва — 2.09.

Прогноз

Команда Дэвида Немировского выдала очень качественный отрезок, по которому стало заметно, насколько сильно она прибавила в реализации и в целом в игре впереди. Очевидно, динамовцев ждет тяжелейший вызов.

Но сам столичный клуб также находится в потрясающей форме, много забивает и на характере вытаскивает даже самые проблематичные матчи . Кажется, в очной встрече у высококлассных сцебригад «Динамо» будет больше шансов принести в копилку команды 2 балла, чем у хозяев.

Ставка

Тот темп, который набрала «Сибирь», никак не может считаться для нее привычным, вероятно, в ближайшей игре ее успешная серия обнулится. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.09.

Что «Сибирь», что «Динамо» стараются играть результативно, поэтому в матче 25 сентября охотно верится в большое количество заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — гол в каждом периоде за 1.92.