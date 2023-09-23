«Лада»
«Лада» в начале регулярного сезона казалась застенчивым новичком, который стесняется играть в размашистый зрелый хоккей.
Однако по прошествии небольшого промежутка времени Браташ наладил игру своего клуба, и за шесть последних поединков он выиграл пять раз.
Тольяттинский коллектив демонстрирует более, чем бодрое движение по льду, вне зависимости от того, кто ему противостоит. Командные взаимодействия от поединка к поединку совершенствуются и становятся только крепче.
В матче против «Куньлуня» именно у волжского клуба больше шансов победить, поскольку настроение у обоих клубов прямо противоположное.
«Куньлунь»
Китайско-российский «Куньлунь» снова приятно всех удивил на старте нового регулярного сезона, выдав весьма солидную серию из побед над не самыми сильными соперниками.
В поединках, где удалось добиться успеха «драконы» брали неожиданностью и нескончаемым желанием идти в атаку на протяжении всех победных игр.
Однако в последних встречах результаты ожидаемо пошли на спад, поэтому сейчас никто не удивляется, что за пять последних сыгранных встреч коллектив Игнатьева смог одержать только одну победу (над «Амуром» и то по буллитам).
Примечательно, что все шесть игр с «Ладой» выиграл именно «Куньлунь», но на данный момент времени расклад сил прямо противоположный.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 3.92, на гостей — 3.20.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Лада» сейчас на ходу, поэтому она и победит.
Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на моменты, поэтому много голов ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.27.