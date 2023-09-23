В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Лада Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

«Лада» в начале регулярного сезона казалась застенчивым новичком, который стесняется играть в размашистый зрелый хоккей.

Однако по прошествии небольшого промежутка времени Браташ наладил игру своего клуба, и за шесть последних поединков он выиграл пять раз.

Тольяттинский коллектив демонстрирует более, чем бодрое движение по льду, вне зависимости от того, кто ему противостоит. Командные взаимодействия от поединка к поединку совершенствуются и становятся только крепче.

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В матче против «Куньлуня» именно у волжского клуба больше шансов победить, поскольку настроение у обоих клубов прямо противоположное.

«Куньлунь»

Китайско-российский «Куньлунь» снова приятно всех удивил на старте нового регулярного сезона, выдав весьма солидную серию из побед над не самыми сильными соперниками.

В поединках, где удалось добиться успеха «драконы» брали неожиданностью и нескончаемым желанием идти в атаку на протяжении всех победных игр.

Однако в последних встречах результаты ожидаемо пошли на спад, поэтому сейчас никто не удивляется, что за пять последних сыгранных встреч коллектив Игнатьева смог одержать только одну победу (над «Амуром» и то по буллитам).

Примечательно, что все шесть игр с «Ладой» выиграл именно «Куньлунь», но на данный момент времени расклад сил прямо противоположный.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 3.92, на гостей — 3.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Лада» сейчас на ходу, поэтому она и победит.

Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на моменты, поэтому много голов ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.27.