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    «Лада» одолеет «Куньлунь» первый раз в истории?

    «Лада» — «Куньлунь». Ставка (к. 1.99), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Куньлунь»
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    «Лада»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Лада Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. «Лада» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лада»

    «Лада» в начале регулярного сезона казалась застенчивым новичком, который стесняется играть в размашистый зрелый хоккей.

    Однако по прошествии небольшого промежутка времени Браташ наладил игру своего клуба, и за шесть последних поединков он выиграл пять раз.

    Тольяттинский коллектив демонстрирует более, чем бодрое движение по льду, вне зависимости от того, кто ему противостоит. Командные взаимодействия от поединка к поединку совершенствуются и становятся только крепче.

    Все прогнозы на КХЛ

    В матче против «Куньлуня» именно у волжского клуба больше шансов победить, поскольку настроение у обоих клубов прямо противоположное.

    «Куньлунь»

    Китайско-российский «Куньлунь» снова приятно всех удивил на старте нового регулярного сезона, выдав весьма солидную серию из побед над не самыми сильными соперниками.

    В поединках, где удалось добиться успеха «драконы» брали неожиданностью и нескончаемым желанием идти в атаку на протяжении всех победных игр.

    Однако в последних встречах результаты ожидаемо пошли на спад, поэтому сейчас никто не удивляется, что за пять последних сыгранных встреч коллектив Игнатьева смог одержать только одну победу (над «Амуром» и то по буллитам).

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    Примечательно, что все шесть игр с «Ладой» выиграл именно «Куньлунь», но на данный момент времени расклад сил прямо противоположный.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 3.92, на гостей — 3.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Лада» сейчас на ходу, поэтому она и победит.

    Альтернативный прогноз: Встреча не получится богатой на моменты, поэтому много голов ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.27.

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    «Лада» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Лада» одолеет «Куньлунь» первый раз в истории?
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