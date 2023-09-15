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    С нынешним СКА «Динамо» может побороться за два очка

    СКА — «Динамо» Москва. Ставка и прогноз (к. 2.55) на хоккейный матч КХЛ 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
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    Эрик О’Делл
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 15 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2023 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    СКА

    Пока результаты санкт-петербуржцев далеки от тех, с которыми их ассоциировали на старте сезона. Текущая серия поражений опустила команду на девятое место на Западе с 4 очками после пяти матчей.

    В среднем СКА забрасывает 2 шайбы за игру. 10 голов в сумме — явно не показатель для топ-клуба. Более того, на Западе это вторая худшая статистика, только «Витязь» имеет меньшую результативность (9).

    Коэффициенты матча СКА — Динамо

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    Пока в составе СКА не может толком проявить себя Арсений Грицюк, то же самое было недавно с Матвеем Мичковым. На старте сезона они получили минимум игрового времени, не входя в планы Романа Ротенберга. При этом лучшим по набранным очкам в составе «питерских армейцев» является 21-летний защитник Александр Никишин (2+3).

    На прошлой неделе СКА провел три встречи, но победой закончился лишь матч с «Ладой» (3:0). Затем команда Ротенберга проиграла «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (2:3), а в минувший вторник была разгромлена «Спартаком» (0:3).

    «Динамо» Москва

    Динамовцы проводят успешный отрезок, благодаря которому им удалось подняться вверх по таблице и примкнуть к лидерам Западной конференции. В шести играх столичный клуб заработал 8 очков и оказался на втором месте.

    За этот период «Динамо» Москва забросило 19 шайб при 12 пропущенных. В защитном плане команда Алексея Кудашова является одной из лучших в конференции, пропуская по 2 шайбы за игру в среднем.

    Что касается форвардов, то Никита Гусев — звездный новичок «Динамо» — успел набрать 10 очков (3+7) и возглавил рейтинг бомбардиров КХЛ, а лидерами по заброшенным шайбам в составе столичного клуба являются Джордан Уэл (4+4) и Эрик О’Делл (4+2).

    На данном этапе динамовцы проводят беспроигрышный отрезок, в который вошли три матча. Все началось с разгрома «Сочи» (4:0), а на этой неделе команда Кудашова одержала верх над «Барысом» (4:3 ОТ) и была безжалостной к ЦСКА (4:1).

    Коэффициенты

    На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.15, а на победу «Динамо» Москва — 3.35.

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    Прогноз

    Бесспорно, «Динамо» сейчас трудно назвать идеальной командой, но СКА на фоне его трех поражений выглядит совсем понуро. Кажется, тренерский штаб не знает, как в ближайшее время исправить ситуацию. А пока питерцы находятся в поиске, столичный клуб не может прозевать момент выгоды.

    Ставка

    Сейчас московскому клубу можно претендовать на победу даже на территории СКА. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.55.

    Санкт-петербуржцам сейчас заброшенные шайбы даются трудно, как и динамовцам в матчах с топ-командами, поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.35.

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    СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на хоккей. С нынешним СКА «Динамо» может побороться за два очка
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