СКА
Пока результаты санкт-петербуржцев далеки от тех, с которыми их ассоциировали на старте сезона. Текущая серия поражений опустила команду на девятое место на Западе с 4 очками после пяти матчей.
В среднем СКА забрасывает 2 шайбы за игру. 10 голов в сумме — явно не показатель для топ-клуба. Более того, на Западе это вторая худшая статистика, только «Витязь» имеет меньшую результативность (9).
Коэффициенты матча СКА — Динамо
Пока в составе СКА не может толком проявить себя Арсений Грицюк, то же самое было недавно с Матвеем Мичковым. На старте сезона они получили минимум игрового времени, не входя в планы Романа Ротенберга. При этом лучшим по набранным очкам в составе «питерских армейцев» является 21-летний защитник Александр Никишин (2+3).
На прошлой неделе СКА провел три встречи, но победой закончился лишь матч с «Ладой» (3:0). Затем команда Ротенберга проиграла «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (2:3), а в минувший вторник была разгромлена «Спартаком» (0:3).
«Динамо» Москва
Динамовцы проводят успешный отрезок, благодаря которому им удалось подняться вверх по таблице и примкнуть к лидерам Западной конференции. В шести играх столичный клуб заработал 8 очков и оказался на втором месте.
За этот период «Динамо» Москва забросило 19 шайб при 12 пропущенных. В защитном плане команда Алексея Кудашова является одной из лучших в конференции, пропуская по 2 шайбы за игру в среднем.
Что касается форвардов, то Никита Гусев — звездный новичок «Динамо» — успел набрать 10 очков (3+7) и возглавил рейтинг бомбардиров КХЛ, а лидерами по заброшенным шайбам в составе столичного клуба являются Джордан Уэл (4+4) и Эрик О’Делл (4+2).
На данном этапе динамовцы проводят беспроигрышный отрезок, в который вошли три матча. Все началось с разгрома «Сочи» (4:0), а на этой неделе команда Кудашова одержала верх над «Барысом» (4:3 ОТ) и была безжалостной к ЦСКА (4:1).
Коэффициенты
На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.15, а на победу «Динамо» Москва — 3.35.
Прогноз
Бесспорно, «Динамо» сейчас трудно назвать идеальной командой, но СКА на фоне его трех поражений выглядит совсем понуро. Кажется, тренерский штаб
Ставка
Сейчас московскому клубу можно претендовать на победу даже на территории СКА. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.55.
Санкт-петербуржцам сейчас заброшенные шайбы даются трудно, как и динамовцам в матчах с топ-командами, поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.35.