В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 15 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. СКА — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Пока результаты санкт-петербуржцев далеки от тех, с которыми их ассоциировали на старте сезона. Текущая серия поражений опустила команду на девятое место на Западе с 4 очками после пяти матчей.

В среднем СКА забрасывает 2 шайбы за игру. 10 голов в сумме — явно не показатель для топ-клуба. Более того, на Западе это вторая худшая статистика, только «Витязь» имеет меньшую результативность (9).

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Пока в составе СКА не может толком проявить себя Арсений Грицюк, то же самое было недавно с Матвеем Мичковым. На старте сезона они получили минимум игрового времени, не входя в планы Романа Ротенберга. При этом лучшим по набранным очкам в составе «питерских армейцев» является 21-летний защитник Александр Никишин (2+3).

На прошлой неделе СКА провел три встречи, но победой закончился лишь матч с «Ладой» (3:0). Затем команда Ротенберга проиграла «Торпедо» (3:4) и «Локомотиву» (2:3), а в минувший вторник была разгромлена «Спартаком» (0:3).

«Динамо» Москва

Динамовцы проводят успешный отрезок, благодаря которому им удалось подняться вверх по таблице и примкнуть к лидерам Западной конференции. В шести играх столичный клуб заработал 8 очков и оказался на втором месте.

За этот период «Динамо» Москва забросило 19 шайб при 12 пропущенных. В защитном плане команда Алексея Кудашова является одной из лучших в конференции, пропуская по 2 шайбы за игру в среднем.

Что касается форвардов, то Никита Гусев — звездный новичок «Динамо» — успел набрать 10 очков (3+7) и возглавил рейтинг бомбардиров КХЛ, а лидерами по заброшенным шайбам в составе столичного клуба являются Джордан Уэл (4+4) и Эрик О’Делл (4+2).

На данном этапе динамовцы проводят беспроигрышный отрезок, в который вошли три матча. Все началось с разгрома «Сочи» (4:0), а на этой неделе команда Кудашова одержала верх над «Барысом» (4:3 ОТ) и была безжалостной к ЦСКА (4:1).

Коэффициенты

На победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.15, а на победу «Динамо» Москва — 3.35.

Прогноз

Бесспорно, «Динамо» сейчас трудно назвать идеальной командой, но СКА на фоне его трех поражений выглядит совсем понуро. Кажется, тренерский штаб не знает, как в ближайшее время исправить ситуацию . А пока питерцы находятся в поиске, столичный клуб не может прозевать момент выгоды.

Ставка

Сейчас московскому клубу можно претендовать на победу даже на территории СКА. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 2.55.

Санкт-петербуржцам сейчас заброшенные шайбы даются трудно, как и динамовцам в матчах с топ-командами, поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 6.5 за 2.35.