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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Ставка и прогноз (к. 3.14) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Юдин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2023 года

    «Салават Юлаев»

    На начальном этапе регулярного сезона «Салават Юлаев» берет очки там, где обязан это делать, ничего не демонстрируя сверх. В четырех встречах уфимцам достались 4 балла и шестая строчка в Восточной конференции.

    За это время «Салават Юлаев» забросил 10 шайб при 8 пропущенных. Среди всех топ-команд Востока это, пожалуй, худшая статистика. Лидером команды по результативным действиям ожидаемо стал Александер Хмелевский (4+0). Вторым в этом списке идет новичок Вячеслав Лещенко (2+1).

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Ак Барс

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    Минувшие семь дней не были насыщенными в плане количества матчей, команда Виктора Козлова провела две игры. Как уже упоминалось ранее, она набрала очки лишь там, где могла себе это позволить. Речь идет о встрече с «Ладой», которую «Салават» разбил в Тольятти (5:2).

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    Перед этим уфимцы проиграли «Автомобилисту» (1:2), а в начале текущей недели провели матч с «Металлургом» Мг, который также закончился поражением (1:2). Эта встреча была дебютной для «Салавата Юлаева» на своем катке в новом сезоне.

    «Ак Барс»

    Странная осечка на прошлой неделе не смутила казанскую команду, которая моментально оправилась, продолжила выигрывать и подбираться к текущему лидеру конференции.

    В пяти матчах «Ак Барс» заработал 8 очков и поднялся на вторую строчку на Востоке. За это время казанский клуб забросил 18 шайб при 10 пропущенных. В атаке это на сегодня лучший показатель среди всех представителей конференции.

    Форварды «Ак Барса» набрали шикарную форму. Речь идет об Александре Радулове (2+6), Вадиме Шипачеве (3+3) и о Яшкине (3+2). Дмитрий сходу начал оправдывать статус звездного новичка. Ну и как не отметить 6 ассистов защитника Никиты Лямкина (0+6).

    В целом, механизм, который настроил Зинэтула Билялетдинов, работает без сбоев, но на прошлой неделе было исключение. «Ак Барс» дома умудрился проиграть «Сочи» (1:3). После той встречи казанцы успели разгромить «Куньлунь» (5:1), а в минувший вторник — оформить победу над «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 4.40, а на победу «Ак Барса» — 2.30.

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    Прогноз

    Возможно, «Ак Барс» сейчас нельзя считать идеальным или называть фаворитом любого противостояния. Но подобные принципиальные встречи — это особая история. Команда Зинэтулы Билялетдинова требовательна к себе, к своей игре и к своим результатам. Поэтому во встрече с «Салаватом Юлаевым», у которого пока мало что получается против топ-соперников, казанцы, безусловно, будут навязывать свой хоккей, завладеют инициативой, а затем и два очка заберут.

    Ставка

    В трех последних очных матчах три заброшенные шайбы были пределом, но на старте нового сезона, еще со свежими силами, команды улучшат этот показатель. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 3.14.

    Только две игры из шести предыдущих заканчивались в овертайме или буллитах, учитывая этот факт, в предстоящем матче можно взять ставку — «Ак Барс» победит за 2.30.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 14.09.2023. Прогнозы на хоккей. Каким получится первое в сезоне «Зеленое дерби»?
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