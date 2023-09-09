В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 9 сентября. Начало встречи — в 13:00 мск. «Динамо» Москва — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В новом сезоне «Динамо» Москва провело три матча, два из которых свели столичный клуб с топ-соперниками. В играх такого класса у команды Алексея Кудашова возникали проблемы. В частности, слабая реализация и чужие контратаки.

После трех встреч «Динамо» Москва занимает седьмое место в Западной конференции с 2 очками. За это время динамовцы успели забросить 7 шайб при 8 пропущенных, а Никита Гусев остается лучшим бомбардиром команды (1+2).

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В дебюте сезона «Динамо» Москва принимало СКА. Для столичного клуба это была встреча упущенных шансов, ведь он, ведя в счете минимально, решил взять на себя роль наблюдателя, чтобы узнать, чем ответят гости. В итоге динамовцы получили два гола и никак на это не отреагировали (1:2).

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Единственную победу команда Кудашова оформила в игре с «Амуром», где все прошло относительно спокойно (3:1), а вот во встрече с «Металлургом» Мг не повезло молодому вратарю Максиму Моторыгину, который пропустил 4 шайбы и был заменен по ходу. Матч закончился поражением «Динамо» со счетом 3:5.

«Сочи»

На старте сезона «Сочи» остается одним из самых непредсказуемых клубов лиги. Сперва в его среде все было стабильно — два матча, два крупных поражения, а вот первая победа по-настоящему удивила.

В дебюте чемпионата «Сочи» отправился в гости к «Северстали». Долго команда Дмитрия Кокорева старалась ничем не уступать хозяевам «Ледового», но традиционные проблемы в обороне и трудности с поддержанием высокой интенсивности лишили аутсайдера не только победы, но и стали причиной разгрома, которого тот не заслужил (3:6).

Далее «Сочи» гостил в Мытищах, где «Куньлунь», выдавший сумасшедший старт, стал для команды Кокорева непреодолимым барьером. Итог — второе подряд поражение и первая встреча без заброшенных шайб (3:0).

А вот то, что случилось в среду — сенсация высочайшего уровня. На «Татнефть-Арене» «Сочи» добился победы над «Ак Барсом», который, вероятно, подумал, что стал неуязвимым после двух качественных матчей на старте (3:1). В составе гостей отличились Ильдар Шиксатдаров, Тимур Хафизов и Борна Рендулич. Теперь сочинцы с 2 очками идут девятыми на Западе.

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 5.80, а на победу «Сочи» — 7.42.

Прогноз

На фоне соперника уровня «Динамо» «Сочи» по умолчанию является безвольным аутсайдером . Но так о команде Кокорева говорили и в преддверии игры с «Ак Барсом», которая стала главной сенсацией дня. Конечно, повторить своеобразный подвиг гости «ВТБ Арены» вряд ли смогут, но приблизиться к нему точно попробуют.

Ставка

Учитывая нужду в набранных очках, которая на старте сезона не покидает «Динамо», неприятные для фаворита сюрпризы в этой игре исключены. Правда, гости могут загореться желанием не отлететь разгромно, и, кажется, у них хватит умений, чтобы этого добиться. Наши прогноз и ставка — «Сочи» победит с форой +2 за 2.01.

От встречи с четким разделением на сильного и слабого логично ждать высокую результативность, пусть даже и без крупной победы первого. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 2.12.