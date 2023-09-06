В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Лада Арене» 6 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лада»

В данный момент «Ладе» достается судьба главного неудачника Восточной конференции, правда, происходит это не по ее вине, просто соперники на старте оказались труднее, чем тольяттинцы себе это представляли. Речь, конечно, идет о «Тракторе», а не о СКА.

Именно в дебютной встрече нового сезона «Лада» имела шансы заработать очки, но челябинцы решили, что будет иначе. В своем первом матче команда Олега Браташа вела в счете, в то время как класс «Трактора» — с его стремлением к волевой победе — заставил хозяев допустить две результативные ошибки, из-за которых они и проиграли — 1:2.

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Единственную шайбу «Лады» в текущем сезоне забросил Никита Попугаев — игрок, прибывший из системы СКА, с которым тольяттинцы встретились во втором матче. Но ожидать сенсации в нынешних условиях было невозможно, новое поражение стало следствием старой проблемы — слабой реализации и высокого класса питерцев — 0:3.

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Во втором подряд матче «Лада» превзошла соперника по броскам в створ (30:27), но, как было упомянуто выше, способность превращать моменты в заброшенные шайбы — основная слабость команды. По итогам двух матчей она остается без очков и является последней в Восточной конференции.

«Салават Юлаев»

После сумасшедшего старта регулярки, который «Салават Юлаев» встретил в Астане, команда Виктора Козлова присоединилась к списку лидеров Востока. Однако долго радоваться тяжелейшей победе над «Барысом» (2:3) уфимцам не позволил «Автомобилист». Таковы уж издержки интенсивного календаря.

Второй матч «Салават Юлаев» также провел на выезде. Соперником был клуб, который в будущем может стать одним из прямых конкурентов в борьбе за итоговые позиции. Сейчас это не так важно, но в будущем может многое решить. Встреча на «Уралец-Арене» закончилась поражением гостей из Уфы — 1:2.

Вопреки ожиданиям, игра в Екатеринбурге оказалась низовой: в сумме команды нанесли 56 бросков в створ (31:25), а реализация «Салавата» составила всего 4%. В сравнении с 13.64% в матче с «Барысом» — это крайне мало.

Единственную гостевую шайбу на свой счет записал Сергей Шмелев после паса Александра Шарова, который, как кажется, идеально вошел в состав уфимцев. По итогам двух матчей «Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции с 2 очками и нулевой разницей забитых и пропущенных — 4:4.

Коэффициенты

Победу «Лады» букмекеры рассматривают с коэффициентом 3.65, ничью — за 4.30, а победу «Салавата Юлаева» — за 1.83.

Прогноз

На старте чемпионата команде, расширившей лигу, выпало непростое расписание. Чего только встреча со СКА стоит в плане выносливости и расходе сил. А теперь еще и матч с «Салаватом», который амбициозен в своих планах на продолжительную борьбу в компании лидеров Востока.

В игре такой категории — с явным разделением на фаворита и аутсайдера — команда Виктора Козлова не промахнется, 2 очка в Тольятти станут не праздником, а особенностью будней .

Ставка

Уфимцы готовы к результативному хоккею даже там, где заведомо бывает труднее, ну а в ворота «Лады» они точно забросят серию шайб, коих хватит для прочного запаса. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 4.5 за 2.50.

Игра с «Лады» с «Трактором» послужит для гостей напоминанием того, что тольяттинцы не потерпят недооценки в свою сторону. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит в первом периоде за 2.39.