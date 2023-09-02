В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Барыс Арене» 2 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

То, что творилось с «Барысом» в прошлом сезоне, в Астане должны зачеркнуть, сжечь и развеять пепел над «Барыс Ареной». Последнее место в конференции, да еще и с самым слабым показателем в обороне на Востоке — это страшный сон для Скабелки и тренерского штаба.

Но белорусский специалист сохранил свое место в межсезонье и получил хорошие усиления в виде опытных легионеров из АХЛ и Европы, с которыми потери Никиты Михайлиса, Джесси Грэма или Линдена Вея должны пройти безболезненно.

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В предстоящем сезоне «Барыс» намерен сразиться за место в восьмерке сильнейших и получить право сыграть в Кубке Гагарина с максимально выгодной (по меркам возможностей) позиции в таблице.

Все прогнозы на КХЛ

На предсезонной подготовке астанинцы показали, что в матчах с равными соперниками они готовы играть первым номером. Иногда это распространялось и на встречи с топ-клубами. На старте летней кампании «Барыс» потерпел четыре поражения, а затем добился побед над «Локомотивом» (2:1), «Авангардом» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:1).

«Салават Юлаев»

Несмотря на сомнительный менеджмент, «Салават Юлаев» провел неплохой сезон 2022/23. Бесспорно, уфимцы прыгнули выше головы, когда финишировали вторыми в Восточной конференции, а вот в плей-офф могли продержаться и дольше первого раунда.

В предстоящий сезон «Салават Юлаев», как кажется на первый взгляд, входит не менее амбициозно. Руководству клуба хватило смелости оставить на тренерской должности Виктора Козлова, сохранить в составе Хмелевского и точечно усилиться представителями КХЛ.

С неплохой обновленной атакой «Салавату Юлаеву» вполне светит борьба за топ-5 на Востоке, но как быстро новички впишутся в систему — вопрос сложный, контрольные матчи, проведенные летом, едва ли можно считать основной для подобных рассуждений, но умолчать о них тоже нельзя.

В августе «Салават Юлаев» провел семь товарищеских встреч, в четырех из которых одержал победы, забросив по 4+ шайбы в каждой. Проиграли уфимцы только топ-командам: «Динамо» Москва (2:4), «Локомотиву» (1:5) и «Авангарду» (2:3).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 3.95, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.35.

Прогноз

После унизительной предыдущей кампании для команды Андрея Скабелки наступил сезон реабилитации, по ходу которого астанинцы обязаны попадать в топ-8. Для этого у команды появились необходимые ресурсы, в частности, неплохие усиления в атаку — от Райли Барбера до Джозефа Лабейта из АХЛ.

Ставка

Укрепив звенья нападения, «Барыс» должен играть смелее с соперниками уровня «Салавата», а на домашнем катке — рассматривать исключительно выигрышные для себя варианты. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой 0 за 2.10.

Пока астанинцы будут пытаться завладеть инициативой за счет атаки, уфимцам предстоит чем-то отвечать. Вероятно, на старте регулярки эти соперники побалуют публику хорошей результативностью. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 2.14.