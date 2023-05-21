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    Словаки разгромят самую слабую команду турнира?

    Словения — Словакия. Cтавка (к. 1.99) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2023 года

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    Словакия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словения будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Арене Рига» 21 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Словения — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 21 Мая 2023 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 16:20 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Словения

    Сборная Словении пока что по количеству набранных очков занимает однозначно худшую позицию на этом чемпионате мира, поскольку у неё их попросту нет.

    Лишь в одном единственном матче против норвежцев у словенцев был реальный шанс зацепиться за какие-то очки, поскольку в том матче все решила единственная шайба скандинавов.

    Коэффициенты матча Словения — Словакия

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  • 7.706.201.30Бонус$9500
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    В остальных встречах был полный разнос от соперников, которые выглядели на голову сильнее своего соперника.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Со сборной Словакии тоже будет тяжело рассчитывать на что-то вменяемое, поскольку соперник очень зол и не собирается отдавать легкие три очка новичку элитного дивизиона.

    Словакия

    Словаки хотя и борются в каждом матче, но толку от этого пока что не очень много. За пять сыгранных матче подопечные Рэмзи смогли победить только в одном поединке, который пришёлся на матч против сборной Латвии.

    Хоть кроме этого успеха ещё было и два поражения в дополнительное время, но пять очков для такой сборной с именем — это совершенно ничто.

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    В игре со словенцами нужно обязательно забирать три очка, иначе ни на что хорошее по итогам группового этапа словакам не придется.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью — 6.25, на гостей — 1.27.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Словенцы ничего не смогут противопоставить явным фаворитам матча.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече нас будет ожидать очередной результативный матч.

    Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.

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    Словения — Словакия: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на хоккей. Словаки разгромят самую слабую команду турнира?
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