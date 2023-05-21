Словения
Сборная Словении пока что по количеству набранных очков занимает однозначно худшую позицию на этом чемпионате мира, поскольку у неё их попросту нет.
Лишь в одном единственном матче против норвежцев у словенцев был реальный шанс зацепиться за какие-то очки, поскольку в том матче все решила единственная шайба скандинавов.
Коэффициенты матча Словения — Словакия
В остальных встречах был полный разнос от соперников, которые выглядели на голову сильнее своего соперника.
Со сборной Словакии тоже будет тяжело рассчитывать на что-то вменяемое, поскольку соперник очень зол и не собирается отдавать легкие три очка новичку элитного дивизиона.
Словакия
Словаки хотя и борются в каждом матче, но толку от этого пока что не очень много. За пять сыгранных матче подопечные Рэмзи смогли победить только в одном поединке, который пришёлся на матч против сборной Латвии.
Хоть кроме этого успеха ещё было и два поражения в дополнительное время, но пять очков для такой сборной с именем — это совершенно ничто.
В игре со словенцами нужно обязательно забирать три очка, иначе ни на что хорошее по итогам группового этапа словакам не придется.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью — 6.25, на гостей — 1.27.
Прогноз и ставка
Прогноз: Словенцы ничего не смогут противопоставить явным фаворитам матча.
Альтернативный прогноз: В этой встрече нас будет ожидать очередной результативный матч.
Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.