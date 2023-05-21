В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Словения будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Арене Рига» 21 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Словения — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Сборная Словении пока что по количеству набранных очков занимает однозначно худшую позицию на этом чемпионате мира, поскольку у неё их попросту нет.

Лишь в одном единственном матче против норвежцев у словенцев был реальный шанс зацепиться за какие-то очки, поскольку в том матче все решила единственная шайба скандинавов.

Коэффициенты матча Словения — Словакия 1X2Новым игрокам 7.706.201.30Бонус$9500

В остальных встречах был полный разнос от соперников, которые выглядели на голову сильнее своего соперника.

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Со сборной Словакии тоже будет тяжело рассчитывать на что-то вменяемое, поскольку соперник очень зол и не собирается отдавать легкие три очка новичку элитного дивизиона.

Словакия

Словаки хотя и борются в каждом матче, но толку от этого пока что не очень много. За пять сыгранных матче подопечные Рэмзи смогли победить только в одном поединке, который пришёлся на матч против сборной Латвии.

Хоть кроме этого успеха ещё было и два поражения в дополнительное время, но пять очков для такой сборной с именем — это совершенно ничто.

В игре со словенцами нужно обязательно забирать три очка, иначе ни на что хорошее по итогам группового этапа словакам не придется.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью — 6.25, на гостей — 1.27.

Прогноз и ставка

Прогноз: Словенцы ничего не смогут противопоставить явным фаворитам матча.

Альтернативный прогноз: В этой встрече нас будет ожидать очередной результативный матч.

Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.90.