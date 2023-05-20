В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Францию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 20 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швеция — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции в этом году представляет собой более, чем серьезный коллектив, который настроен на то, чтобы забыть все неудачи прошлых двух лет.

Сэм Халлан нашёл лекарство от скуки для своих хоккеистов и позволил им вносить свою нотку креатива, которая добавляет непредсказуемости действиям шведов.

Коэффициенты матча Швеция — Франция 1X2Новым игрокам 1.0712.5023.00Бонус$9500

На данный момент эта сборная отстает на одно очко от лидирующих в группе американцев, но по уже сыгранным их однозначно модно отнести к фаворитам турнира.

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Сборная Франции на пару порядков слабее своего предстоящего соперника. А шведы не будут церемониться с французами, поскольку им нужны очки, чтобы догонять лидирующую сборную США.

Франция

Французы в первых матчах сражались на уровне со всеми соперниками и провели три матча с дополнительным временем.

Даже в поединке против сборной Финляндии у французского коллектива были определённые шансы на успех, но финны в нужный момент времени добавили и забрали этот матч себе.

Бозону нужно думать над тем, как помочь заработать французам ещё очки, поскольку с четырьмя очками она могут только не вылететь. Однако в мачте против решительно настроенных шведов рассчитывать на положительный успех для себя будет тяжело.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью —12.50, на гостей — 23.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: Французы постепенно начинают сдавать, и вполне возможно, что в предстоящем матче проиграют с треском.

Альтернативный прогноз: В этом матче будет разнос французов, поэтом можно взять индивидуальный тотал шведов.

Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 5 с коэффициентом 2.19.