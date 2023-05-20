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    Шведы одержат очередную победу

    Швеция — Франция. Прогноз, ставка (к. 1.88) на матч чемпионата мира, 20 мая 2023 года

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    Швеция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Францию. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 20 мая. Начало встречи — в 20:20 мск. Швеция — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 20 Мая 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 20:20 Франция Франция
  • Париж
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    Швеция

    Сборная Швеции в этом году представляет собой более, чем серьезный коллектив, который настроен на то, чтобы забыть все неудачи прошлых двух лет.

    Сэм Халлан нашёл лекарство от скуки для своих хоккеистов и позволил им вносить свою нотку креатива, которая добавляет непредсказуемости действиям шведов.

    Коэффициенты матча Швеция — Франция

    1X2Новым игрокам
  • 1.0712.5023.00Бонус$9500
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    На данный момент эта сборная отстает на одно очко от лидирующих в группе американцев, но по уже сыгранным их однозначно модно отнести к фаворитам турнира.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Сборная Франции на пару порядков слабее своего предстоящего соперника. А шведы не будут церемониться с французами, поскольку им нужны очки, чтобы догонять лидирующую сборную США.

    Франция

    Французы в первых матчах сражались на уровне со всеми соперниками и провели три матча с дополнительным временем.

    Даже в поединке против сборной Финляндии у французского коллектива были определённые шансы на успех, но финны в нужный момент времени добавили и забрали этот матч себе.

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    Бозону нужно думать над тем, как помочь заработать французам ещё очки, поскольку с четырьмя очками она могут только не вылететь. Однако в мачте против решительно настроенных шведов рассчитывать на положительный успех для себя будет тяжело.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.06, на ничью —12.50, на гостей — 23.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Французы постепенно начинают сдавать, и вполне возможно, что в предстоящем матче проиграют с треском.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет разнос французов, поэтом можно взять индивидуальный тотал шведов.

    Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 5 с коэффициентом 2.19.

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    Швеция — Франция: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на хоккей. Шведы одержат очередную победу
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