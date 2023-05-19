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    Оборона Казахстана не станет проблемой для Словакии

    Казахстан — Словакия. Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч чемпионата мира 19 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Словакия
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    Мартин Хромяк
    В матче чемпионата мира по хоккею Казахстан сыграет со Словакией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 19 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Казахстан — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 19 Мая 2023 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 20:20 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Казахстан

    В своей группе Казахстан остается вторым худшим по набору очков. В четырех матчах ему перепали два балла и заслуженная седьмая строчка в таблице.

    На 5 очков казахи отстают от позиций в топ-4, имея при этом третью по слабине атаку среди всех представителей группы B — 6 заброшенных шайб. В обороне ситуация еще хуже — 18 пропущенных. Второй снизу показатель.

    Коэффициенты матча Казахстан — Словакия

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    Единственные очки Казахстан подрезал в дебютной встрече, в которой устроил лютый файт с Норвегией. На морально-волевых команда Галыма Мамбеталиева дважды отыграла разницу в две шайбы, а затем положила скандинавов в буллитах — 4:3 ОТ.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    После буйного старта Казахстан откатал три безвольные встречи против сборных премиум-класса. Каждой он слился с разницей в 4+ гола. Проиграли парни Мамбеталиева Чехии — 1:5, Швейцарии — 0:5 и Канаде — 1:5.

    Словакия

    Промежуточный результат Словакии — пятая позиция в группе B. В четырех матчах она срубила 4 очка. Столько же баллов набрала Норвегия, которую словаки обходят по лучшим дополнительным параметрам.

    От топ-4 она отстает всего на 1 балл, имея при этом превосходство над прямым конкурентом — Латвией — благодаря результату очной игры. В случае равенства очков это поможет опередить бордовых. В данный момент словаки вонзили 7 голов при 10 пропущенных.

    В дебюте ЧМ Словакия схлестнулась с Чехией, которую по ходу встречи давила в две шайбы. Увы, чехи благополучно закамбэчили тот матч и довели его до победы — 2:3.

    Поднять +3 Словакии удалось в матче с Латвией — 2:1, а еще один рок-концерт команда Крейга Рэмзи зарядила в игре с Канадой, которой уступила только по буллитам — 1:2 Б. В последней встрече словаки срезались разрывной Швейцарии — 2:4.

    Коэффициенты

    На Казахстан букмекеры выгружают коэффициент 12.0, на ничью — 7.50, а на Словакию — 1.19.

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    Прогноз

    По итогам четырех туров Словакия сохраняет реальные шансы влететь в плей-офф, но сбрасывать темп пока рано. В пятом матче команде Рэмзи крайне важно добраться до трех очков.

    К счастью, соперник для этого максимально подходящий. Статистика Казахстана, которая высвечивает катастрофически проблемную оборону, сыграет в пользу словаков. Три очка в таком матче — обязательная программа для фаворита.

    Ставка

    В трех предыдущих встречах Казахстан пропускал по 5 голов и проигрывал крупно. Поэтому наши прогноз и ставка — Словакия победит с форой -3 за 2.01.

    Учитывая проблемы казахов в обороне, вполне резонно ожидать результативную игру фаворита в атаке. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.82.

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    Казахстан — Словакия: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на хоккей. Оборона Казахстана не станет проблемой для Словакии
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