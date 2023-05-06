Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет на «PNC-арене» 6 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Чтобы намертво впечатать «Айлендерс», «Каролине» понадобилось шесть матчей. Благодаря этому она получила дополнительный отдых и наблюдала за тем, как тонны калорий сжигают «Нью-Джерси» и «Рейнджерс».

Увидев, на что способны в текущем плей-офф «Девилз», «Каролина» провела первый очный раунд на своих максимальных мощностях. На «PNC-арене» случился разгром — 5:1.

Несмотря на крупную победу, «Харрикейнз» не показали ничего такого, к чему не были бы готовы соперники. За три периода команда Рода Бриндамора нанесла всего 23 удара в створ, зато реализацию подняла до 21.74%.

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По ходу матча «Каролина» быстро оформила перевес в 3 шайбы и заставила «Джерси» менять кипера. Гостям хватило сил на один гол, который сделал лайв-счет 3:1, но в третьих двадцати «Кейнс» отличились еще дважды. Соперника в этот вечер они не пожалели.

«Нью-Джерси»

В серию с «Рейнджерс» «Нью-Джерси» ввалили вагон сил и нереальный объем самоотдачи, из-за чего говорить о свежести в преддверии 1/4 не приходилось. В дебютной игре с «Каролиной» гости из Ньюарка отлетели по-крупному — 1:5.

Единственную шайбу забросил 25-летний Натан Бастиан. Для молодого бомбардира это первое очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Его гол лишь сплющил разрыв в счете до двух.

За час игрового времени «Нью-Джерси» впечатал всего 18 бросков в створ ворот. Еще 11 страйков прошли мимо, а 16 приняли на себя хоккеисты «Каролины». В итоге встречу «Девс» закончили с низким процентом реализации — 5.56%.

Со старта матча в воротах уже традиционно стоял Адам Шмид. Но на этот раз затащить раунд сольно не удалось. По ходу игры он был заменен на Витека Ванечека. На двоих киперы собрали 18 сэйвов (81.82%).

Коэффициенты

На победу «Каролины» букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью — 4.16, а на победу «Нью-Джерси» — 2.62.

Прогноз

В первом матче «Харрикейнз» даже без космической игры на запредельных скоростях смяли «Нью-Джерси» без малейших для него шансов по ходу встречи. Теперь «Каролина» намеревается развить успех.

Ехать в «Пруденшал Центр» условно при 1:1 может быть больно, поэтому крайне важно зацепиться еще за одну победу. Команда Бриндамора способна откатать второй заход первым номером и срубить «Девилз» на классе .

Ставка

Если «Харрикейнз» снова возьмут игру под свой контроль, то смогут вновь разнести кажущегося уставшим соперника. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -1 за 2.80.

При этом, как и в прошлой встрече, хозяевам не стоит давать «Джерси» доступ к кислороду, иначе тот начнет отвечать. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» не проиграет ни одного периода за 2.95.