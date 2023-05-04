Кубок Стэнли. «Вегас» победил «Эдмонтон», «Каролина» разгромила «Нью-Джерси»

«Каролина» — «Нью-Джерси» 5:1

В составе «Харрикейнз» шайбу забрасывали Бретт Песс, Сет Джарвис, Йеспери Котканиеми, Брейди Скжей и Йеспер Фаст. За «Дэвилз» отличился Натан Бастиан.

Российские игроки «Харрикейнз» Петр Кочетков и Андрей Свечников эту встречу пропустили. Первый не попал в заявку, а у второго — травма.

НХЛ Плей-офф Первый матч Второй раунд «Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Пеши — 1 (Стаал), 9:41 — 1:0. Джарвис — 3, 14:43 — 2:0. Котканиеми — 1 (Мартинук, Фаст), 21:55 — 3:0. Бастиан — 1 (Маклеод), 25:02 — 3:1. Шей — 1 (Ахо, Ноесен), 50:17 — 4:1. Фаст — 3 (п.в., Мартинук, Стаал), 56:44 — 5:1Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 21:55, 55:40 — 56:44)Броски: 4-6Штраф: 23 (10+6+7) — 18 (1+9+8)Счет в серии: 1-0

«Каролина» повела в серии до четырех побед. Второй матч противостояния запланирован на 6 мая.

«Каролина» — «Нью-Джерси» 5:1

«Вегас» — «Эдмонтон» 6:4

В составе «Голден Найтс» дубль оформил российский нападающий Иван Барбашев. Теперь в активе россиянина три гола в текущем плей-офф.

В составе канадского клуба все четыре шайбы забросил Леон Драйзайтль. Форвард Клим Костин завершил встречу без набранных очков.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч «Вегас» — «Эдмонтон» — 6:4 (3:2, 0:0, 3:2) Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Макдэвид, Бушар), 3:56 — 0:1. Барбашев — 2 (Руа), 4:36 — 1:1. Амадио — 2 (Карлссон, Уайтклауд), 9:54 — 2:1. Стоун — 4 (бол., Смит, Пьетранджело), 18:23 — 3:1. Драйзайтль — 9 (Хаймэн, Экхольм), 19:49 — 3:2. Драйзайтль — 10 (бол., Хаймэн, Бушар), 41:35 — 3:3. Барбашев — 3 (Уайтклауд, Айкел), 42:36 — 4:3. Стивенсон — 5 (Стоун, Хауден), 43:26 — 5:3. Драйзайтль — 11 (Макдэвид, Экхольм), 48:33 — 5:4. Айкел — 4 (бол., п.в.), 59:26 — 6:4Голы: Броссуа — Скиннер (58:49 — 59:00, 59:04 — 59:26)Штраф: 8-10Броски: 34 (14+12+8) — 28 (8+7+13)Счет серии: 1-0

«Вегас» ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния запланирована на 7 мая.