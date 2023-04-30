ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство Джуд Беллингем«Бохум» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games
  • 11:35
    • Дзюба недоволен предложением «Локомотива» по новому контракту
  • 11:13
    • Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Ковачича
  • 10:27
    • «Уфа» выставила на продажу клубный автобус
    Все новости спорта

    На своей территории «Рейнджерс» спасут серию

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 30 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Шестеркин
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 29 Апреля 2023 года
    Нью-Йорк Рейнджерс
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 23:00 Нью-Джерси Нью-Джерси
  • Кубок Стэнли
    •

    «Рейнджерс»

    Дальнейший путь «Рейнджерс» в Кубке Стэнли максимально близок к финишной станции. В двух домашних матчах ньюйоркцы остались ни с чем, а в последней игре в Ньюарке и вовсе случился крупный влет — 0:4. Счет в серии теперь максимально печальный — 2:3.

    Самый плюшевый матч «Рейнджерс» откатали 28 апреля. Впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли они покинули площадку без заброшенных шайб. За три периода гости нанесли всего 20 бросков в створ ворот при 43 попытках «Джерси».

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси

    1X2Новым игрокам
  • 2.254.202.70Фрибет$40
    •

    Титанический объем работы проделал Игорь Шестеркин. Кипер «Рейнджерс» насобирал 39 сэйвов (92.86%), но даже это не позволило избежать тотального уничтожения. Настолько тухло гости провели этот матч.

    Все прогнозы на НХЛ

    После двух выездных концертов в дебюте серии результативность команды Жерара Галлана резко съехала вниз. В трех последних матчах «Рейнджерс» забросили всего 2 шайбы. И это при своем суперсоставе с широким подбором хороших форвардов.

    «Нью-Джерси»

    Третий по силе клуб Восточной конференции продолжает удивлять. Казалось, что после двух разгромных поражений он скиснет и самоустранится, но три подряд победы возвращает «Нью-Джерси» в большую игру.

    В последнем матче «Нью-Джерси» решил обозначить свое превосходство со старта. Уже на 39-й секунде Ньюарк праздновал первый гол. Вонзил его Ондржей Палат. Больше счет не менялся аж до вторых двадцати.

  • Кубок Стэнли. «Вегас» вышел во второй раунд, «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс», «Тампа» сократила отставание в серии с «Торонто»
  • Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 28 апреля
  • Сегодня

    • После первого перерыва команда Линди Раффа удвоила перевес. На 3-й минуте большинство реализовал Эрик Хаула. А еще один убийственный удар «Девилз» нанесли на 13-й минуте. В меньшинстве третью шайбу забросил Доусон Мерсер.

    Пригвоздил гостей Эрик Хаула. В третьем периоде он влепил гол в пустые. За весь матч «Нью-Джерси» ввалил космическое количество ударов в створ — 43, а реализовать сумел 9.3%. Вратарь Акира Шмид совершил 23 сэйва. Неплохо для 22 лет.

    Коэффициенты

    На «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.10, а на «Нью-Джерси» — 2.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    После двух крупных побед на чужой площадке «Рейнджерс» загрустили и приблизились к вылету. Но эту серию еще можно спасти. В «Сквер Гарден» нужно разрывать ради того, чтобы восстановить равенство, а дальше будут варианты. На своей территории команда Галлана включится в игру и протаранит «Джерси» ради повторной высадки в «Пруденшал Центре».

    Ставка

    У фаворита предстоящей встречи больше нет дополнительных жизней, этот уровень нужно проходить здесь и сейчас. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.31.

    Если ньюйоркцы все еще рассчитывают на успешную плей-офф кампанию, то ради психологического подъема им нужно гасить «Девилз» по-крупному. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кристиан — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швентек — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Раед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Специя — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Рейнджерс» спасут серию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры