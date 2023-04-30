В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» будут принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Дальнейший путь «Рейнджерс» в Кубке Стэнли максимально близок к финишной станции. В двух домашних матчах ньюйоркцы остались ни с чем, а в последней игре в Ньюарке и вовсе случился крупный влет — 0:4. Счет в серии теперь максимально печальный — 2:3.

Самый плюшевый матч «Рейнджерс» откатали 28 апреля. Впервые в текущем розыгрыше Кубка Стэнли они покинули площадку без заброшенных шайб. За три периода гости нанесли всего 20 бросков в створ ворот при 43 попытках «Джерси».

Коэффициенты матча Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси 1X2Новым игрокам 2.254.202.70Фрибет$40

Титанический объем работы проделал Игорь Шестеркин. Кипер «Рейнджерс» насобирал 39 сэйвов (92.86%), но даже это не позволило избежать тотального уничтожения. Настолько тухло гости провели этот матч.

Все прогнозы на НХЛ

После двух выездных концертов в дебюте серии результативность команды Жерара Галлана резко съехала вниз. В трех последних матчах «Рейнджерс» забросили всего 2 шайбы. И это при своем суперсоставе с широким подбором хороших форвардов.

«Нью-Джерси»

Третий по силе клуб Восточной конференции продолжает удивлять. Казалось, что после двух разгромных поражений он скиснет и самоустранится, но три подряд победы возвращает «Нью-Джерси» в большую игру.

В последнем матче «Нью-Джерси» решил обозначить свое превосходство со старта. Уже на 39-й секунде Ньюарк праздновал первый гол. Вонзил его Ондржей Палат. Больше счет не менялся аж до вторых двадцати.

После первого перерыва команда Линди Раффа удвоила перевес. На 3-й минуте большинство реализовал Эрик Хаула. А еще один убийственный удар «Девилз» нанесли на 13-й минуте. В меньшинстве третью шайбу забросил Доусон Мерсер.

Пригвоздил гостей Эрик Хаула. В третьем периоде он влепил гол в пустые. За весь матч «Нью-Джерси» ввалил космическое количество ударов в створ — 43, а реализовать сумел 9.3%. Вратарь Акира Шмид совершил 23 сэйва. Неплохо для 22 лет.

Коэффициенты

На «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.10, а на «Нью-Джерси» — 2.65.

Прогноз

После двух крупных побед на чужой площадке «Рейнджерс» загрустили и приблизились к вылету. Но эту серию еще можно спасти. В «Сквер Гарден» нужно разрывать ради того, чтобы восстановить равенство, а дальше будут варианты. На своей территории команда Галлана включится в игру и протаранит «Джерси» ради повторной высадки в «Пруденшал Центре».

Ставка

У фаворита предстоящей встречи больше нет дополнительных жизней, этот уровень нужно проходить здесь и сейчас. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.31.

Если ньюйоркцы все еще рассчитывают на успешную плей-офф кампанию, то ради психологического подъема им нужно гасить «Девилз» по-крупному. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.25.