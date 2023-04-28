Кубок Стэнли. «Вегас» вышел во второй раунд, «Нью-Джерси» разгромил «Рейнджерс», «Тампа» сократила отставание в серии с «Торонто»

«Тампа» выиграла у «Торонто» в пятом матче серии

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча. Россиянин отразил 28 из 30 бросков «Торонто».

Эта победа стала для Василевского 65-й в 109 матчах плей-офф НХЛ за карьеру. Он занимает 12-е место в истории лиги по этому показателю.

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 34 из 38 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч состоится 29 апреля, начало — в 23:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Голы: Райлли — 3 (Найз, Таварес), 5:46 — 1:0. Чирелли — 3 (Хагель, Пербикс), 6:12 — 1:1. Эйссимонт — 1 (Богосян, Коул), 24:23 — 1:2. Пол — 1 (Колтон, Эйссимонт), 51:53 — 1:3. Мэттьюс — 4 (Таварес, Марнер), 56:26 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Хедман, Чирелли), 59:55 — 2:4Вратари: Самсонов (14:09 — 14:38, 55:39 — 56:26, 56:57 — 57:46, 58:20 — 59:55) — ВасилевскийШтраф: 4 — 4Броски: 30 (9+7+14) — 38 (14+11+13)

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 2:4

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:0

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 39 из 42 бросков «Нью-Джерси». Всего в серии он отразил 134 броска из 143 (93,7% сэйвов).

«Рейнджерс» проиграли третий матч подряд и теперь уступает в серии со счетом 2-3.

Шестой матч пройдет 30 апреля на льду команды из Нью-Йорка, начало — в 03:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Палат — 2, 0:39 — 1:0. Хаула — 2 (бол., Мерсер, Сиверсон), 23:27 — 2:0. Мерсер — 1 (мен., Хаула), 33:32 — 3:0. Хаула — 3 (п.в., Хишир, Грэйвс), 54:48 — 4:0Вратари: Шмид (21:18 — 21:28) — Шестеркин (13:09 — 13:51, 54:44 — 54:48)Штраф: 13 — 29Броски: 43 (10+13+20) — 23 (8+13+2)

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:0

«Вегас» — «Виннипег» — 4:1

«Вегас» первым вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Команда Брюса Кэссиди выиграла серию со счетом 4-1.

Следующий соперник «Голден Найтс» определится в противостоянии «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (3-2).