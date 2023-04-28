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    «Вегас» закончит серию на своем льду?

    «Вегас» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Виннипег»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Апреля 2023 года
    Вегас
  • НХЛ
    •  Вегас 05:00 Виннипег Виннипег
  • Кубок Стэнли
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    «Вегас»

    «Вегас» имел определенные сложности с достижением необходимого результата, после первой игры серии с «Виннипегом», однако по ходу серии смог раскачаться и заслуженно был вознаграждён.

    Все прогнозы на НХЛ

    Коэффициенты матча Вегас — Виннипег

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    Последний матч на территории врага получился максимально простым и убедительным, хотя разрыв в счете составил всего лишь две шайбы.

    В действиях коллектива Кэссиди чувствуется уверенность в собственных силах, а когда это помножается и на запредельный настрой, то шансов у соперника на успех нет практически никаких.

    «Виннипег»

    Коллектив из Канады стух после нескольких упущенных возможностей выиграть ещё кое-что после единственного победного матча серии.

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    Боунесс может винить только себя, что упустил возможности, которых было не так много. При счете 1:3 не в пользу «реактивщиков» рассчитывать на успех в серии с победителем западной конференции попросту глупо.

    «Виннипег» выиграл у «Вегаса» всего лишь один раз за семь последних поединков. С такой статистикой в решающей игре серии приезжему клубу делать будет попросту нечего.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.62, на гостей — 3.30.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева возьмут верх в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут играть как обычно, но что-то подсказывает, что в этот раз игра будет крайне нерезультативной.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Вегас» закончит серию на своем льду?
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