«Вегас»
«Вегас» имел определенные сложности с достижением необходимого результата, после первой игры серии с «Виннипегом», однако по ходу серии смог раскачаться и заслуженно был вознаграждён.
Коэффициенты матча Вегас — Виннипег
Последний матч на территории врага получился максимально простым и убедительным, хотя разрыв в счете составил всего лишь две шайбы.
В действиях коллектива Кэссиди чувствуется уверенность в собственных силах, а когда это помножается и на запредельный настрой, то шансов у соперника на успех нет практически никаких.
«Виннипег»
Коллектив из Канады стух после нескольких упущенных возможностей выиграть ещё кое-что после единственного победного матча серии.
Боунесс может винить только себя, что упустил возможности, которых было не так много. При счете 1:3 не в пользу «реактивщиков» рассчитывать на успех в серии с победителем западной конференции попросту глупо.
«Виннипег» выиграл у «Вегаса» всего лишь один раз за семь последних поединков. С такой статистикой в решающей игре серии приезжему клубу делать будет попросту нечего.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.62, на гостей — 3.30.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева возьмут верх в этом поединке.
Альтернативный прогноз: Соперники будут играть как обычно, но что-то подсказывает, что в этот раз игра будет крайне нерезультативной.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.