В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» имел определенные сложности с достижением необходимого результата, после первой игры серии с «Виннипегом», однако по ходу серии смог раскачаться и заслуженно был вознаграждён.

Все прогнозы на НХЛ

Коэффициенты матча Вегас — Виннипег 1X2Новым игрокам 1.904.403.40Фрибет$40

Последний матч на территории врага получился максимально простым и убедительным, хотя разрыв в счете составил всего лишь две шайбы.

В действиях коллектива Кэссиди чувствуется уверенность в собственных силах, а когда это помножается и на запредельный настрой, то шансов у соперника на успех нет практически никаких.

«Виннипег»

Коллектив из Канады стух после нескольких упущенных возможностей выиграть ещё кое-что после единственного победного матча серии.

Боунесс может винить только себя, что упустил возможности, которых было не так много. При счете 1:3 не в пользу «реактивщиков» рассчитывать на успех в серии с победителем западной конференции попросту глупо.

«Виннипег» выиграл у «Вегаса» всего лишь один раз за семь последних поединков. С такой статистикой в решающей игре серии приезжему клубу делать будет попросту нечего.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.62, на гостей — 3.30.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева возьмут верх в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Соперники будут играть как обычно, но что-то подсказывает, что в этот раз игра будет крайне нерезультативной.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.