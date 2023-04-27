В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» имеет большое количество сложностей по сезону и в плей-офф, в частности. Мало того, что игроки не могут играть из-за травм, так ещё и на Ничушкина наложили дисциплинарное взыскание, из-за которого он не может принимать участие в матчах.

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Возможно, именно его не хватило в последнем матче «лавин», который они проиграли «Сиэтлу» с минимальным счетом (2:3).

На домашнем льду «Колорадо» должен справляться со своим соперником хотя бы из-за статуса, но гости не так просты, как кажутся на первый взгляд.

«Сиэтл»

«Сиэтл» заслуживает глубочайшего уважения за то, как он сражается с действующим чемпионом лиги. Лидеры клуба были просто безудержны.

Команда Хэкстола показала зубы в четвертом матче серии и воспользовалась огрехами команды Беднара в защите (3:2).

«Сиэтл» точно не сложит оружие и в пятой игре серии, поскольку он почуял в себе силы даже выиграть серию, но «лавины» на своем льду смотрятся более, чем уверенно.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.58, на гостей — 3.34.

Прогноз и ставка

Прогноз: Расклад сил в пользу хозяев, поэтому игра останется за ними, но она будет крайне тяжелой.

Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма не обойдется.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.