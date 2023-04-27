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    «Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 27 Апреля 2023 года
    Колорадо
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    •  Колорадо 04:30 Сиэтл Сиэтл
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    «Колорадо»

    «Колорадо» имеет большое количество сложностей по сезону и в плей-офф, в частности. Мало того, что игроки не могут играть из-за травм, так ещё и на Ничушкина наложили дисциплинарное взыскание, из-за которого он не может принимать участие в матчах.

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    Возможно, именно его не хватило в последнем матче «лавин», который они проиграли «Сиэтлу» с минимальным счетом (2:3).

    На домашнем льду «Колорадо» должен справляться со своим соперником хотя бы из-за статуса, но гости не так просты, как кажутся на первый взгляд.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» заслуживает глубочайшего уважения за то, как он сражается с действующим чемпионом лиги. Лидеры клуба были просто безудержны.

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    Команда Хэкстола показала зубы в четвертом матче серии и воспользовалась огрехами команды Беднара в защите (3:2).

    «Сиэтл» точно не сложит оружие и в пятой игре серии, поскольку он почуял в себе силы даже выиграть серию, но «лавины» на своем льду смотрятся более, чем уверенно.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.58, на гостей — 3.34.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Расклад сил в пользу хозяев, поэтому игра останется за ними, но она будет крайне тяжелой.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма не обойдется.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на хоккей. Кто из пары выйдет вперед по серии?
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