«Колорадо»
«Колорадо» имеет большое количество сложностей по сезону и в плей-офф, в частности. Мало того, что игроки не могут играть из-за травм, так ещё и на Ничушкина наложили дисциплинарное взыскание, из-за которого он не может принимать участие в матчах.
Возможно, именно его не хватило в последнем матче «лавин», который они проиграли «Сиэтлу» с минимальным счетом (2:3).
На домашнем льду «Колорадо» должен справляться со своим соперником хотя бы из-за статуса, но гости не так просты, как кажутся на первый взгляд.
«Сиэтл»
«Сиэтл» заслуживает глубочайшего уважения за то, как он сражается с действующим чемпионом лиги. Лидеры клуба были просто безудержны.
Команда Хэкстола показала зубы в четвертом матче серии и воспользовалась огрехами команды Беднара в защите (3:2).
«Сиэтл» точно не сложит оружие и в пятой игре серии, поскольку он почуял в себе силы даже выиграть серию, но «лавины» на своем льду смотрятся более, чем уверенно.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.58, на гостей — 3.34.
Прогноз и ставка
Прогноз: Расклад сил в пользу хозяев, поэтому игра останется за ними, но она будет крайне тяжелой.
Альтернативный прогноз: В этой встрече без овертайма не обойдется.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.