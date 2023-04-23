В четвертом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

После крупного влета на старте серии ЦСКА добился важной победы в Казани, а дома переломил противостояние и впервые в этом финале выскочил вперед. В пятничной встрече «армейцы» выиграли со счетом 3:2.

Третий матч серии стартовал с безголевого, но крайне динамичного первого периода, в котором команды отбомбили почти 9 минут без остановок, нанесли по 6 бросков в створ и устроили серию мелких потасовок.

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Во второй двадцатиминутке команды начали рубиться в результативный хоккей. Первыми счет прогрели «армейцы». На 2-й минуте Михаил Григоренко реализовал большинство, вонзив 12-ю шайбу в плей-офф. Второй раз ЦСКА вышел вперед благодаря штурму Полтапова и Соркина. Максим как раз и протаранил Билялова.

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Третий гол москвичи врезали ближе к концу второго периода. Снова было реализовано большинство. Забил Антон Слепышев. В заключительной двадцатиминутке ЦСКА ждал лютый замес, в котором он не отличился, но удержал тонкий перевес.

«Ак Барс»

В дебютном матче финала Казань хлопнула ЦСКА, после чего отошла в сторону и позволила сопернику рулить этой серией. Во втором заходе на «Татнефть-Арене» случился разгром. Срезались «барсы» и в Москве — 2:3.

После упорных стартовых двадцати с одинаковым количеством бросков в створ команды начали забивать. «Ак Барсу» досталась роль догоняющего. Спустя 38 секунд после пропущенного на 2-й минуте второго периода гола казанцы ответили своим. Мимо Рейдеборна шайбу проткнул Дмитрий Воронков.

Самый сок команда Зинэтулы Билялетдинова приберегла на третий период, в котором произошла смена вратаря. В игру вошел Амир Мифтахов, который отстоял на ноль.

Интригу в матч вернула шайба Александра Радулова на 5-й минуте последнего периода. Увы, гол 36-летнего страйкера не помог «Ак Барсу» оформить камбэк, но обеспечил атомную концовку.

Коэффициенты

На ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 2.33, на ничью — 3.25, а на «Ак Барс» — 3.15.

Прогноз

После двух значимых побед ЦСКА готов мочить соперника ради «трех в ряд». В выигранных матчах команда Федорова смотрелась и уверенно, и хладнокровно, и моментами нервно, но все же старалась минимизировать количество проблемных ситуаций у ворот Рейдеборна. Дома им ничего не мешает откатать такой же раунд и завалиться в Казань в шаге от победы.

Ставка

Сливать матч в одну калитку «Ак Барс» не станет, но ЦСКА готов к его выпадам. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТБ 3.5 за 2.85.

Нельзя исключать вероятность повторения событийности первой встречи в Москве, в которой результативность начнет раскачиваться после стартовых двадцати. Наш альтернативный прогноз — тотал второго периода больше 1.5 за 2.07.

При этом «армейцев» на домашней площадке удовлетворит только успешный для них исход. Ради этого они будут разрывать. Еще один вариант для ставки — ЦСКА победит с форой -1 за 2.55.