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    «Вегас» отомстит за разгром в первом матче?

    «Вегас» — «Виннипег». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Виннипег»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 21 Апреля 2023 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 05:00 Виннипег Виннипег
  • Кубок Стэнли
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    «Вегас»

    «Вегас» в первом матче серии, наверное, чего-то недопонял и провалился полностью в игре против клуба, который был на грани попадания в плей-офф практически до последнего матча регулярного чемпионата.

    Лоран Броссуа совершенно не выручал свой клуб в первой игре, хоть соперник и провел образцово-показательную игру в нападении. Гости реализовали все, что у них было, а хозяева откровенно были н ев своей тарелке.

    Коэффициенты матча Вегас — Виннипег

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    Кэссиди знатно провалился в первом матче серии, и есть вероятность, что он до сих пор находится в шоковом состоянии. Нужно срочно перезагружаться и выигрывать второй матч серии.

    «Виннипег»

    «Виннипег» провёл едва ли не лучший матч с начала нового года, и Боунесса можно заслуженно похвалить. Но и фактора удачи нельзя отменять. «Реактивщикам» реально везло в некоторых момента, но канадская команда и потрудилась на славу.

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    Третье и четвертое звено гостей напрочь переиграло своих оппонентов, а командная скорость была на порядок лучше.

    В предстоящем поединке гостям нужно готовить глухую оборону, потому что кажется, что «Вегас» обрушит на ворота гостей просто ураганное количество атак.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.58, на гостей — 3.02.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не оставят шансов «Виннипегу».

    Альтернативный прогноз: Будет разнос гостей, поэтому предполагаем очередной верховой матч.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.25.

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    «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Вегас» отомстит за разгром в первом матче?
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