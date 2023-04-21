В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

«Вегас» в первом матче серии, наверное, чего-то недопонял и провалился полностью в игре против клуба, который был на грани попадания в плей-офф практически до последнего матча регулярного чемпионата.

Лоран Броссуа совершенно не выручал свой клуб в первой игре, хоть соперник и провел образцово-показательную игру в нападении. Гости реализовали все, что у них было, а хозяева откровенно были н ев своей тарелке.

Коэффициенты матча Вегас — Виннипег 1X2Новым игрокам 2.054.303.00Фрибет$40

Кэссиди знатно провалился в первом матче серии, и есть вероятность, что он до сих пор находится в шоковом состоянии. Нужно срочно перезагружаться и выигрывать второй матч серии.

«Виннипег»

«Виннипег» провёл едва ли не лучший матч с начала нового года, и Боунесса можно заслуженно похвалить. Но и фактора удачи нельзя отменять. «Реактивщикам» реально везло в некоторых момента, но канадская команда и потрудилась на славу.

Третье и четвертое звено гостей напрочь переиграло своих оппонентов, а командная скорость была на порядок лучше.

В предстоящем поединке гостям нужно готовить глухую оборону, потому что кажется, что «Вегас» обрушит на ворота гостей просто ураганное количество атак.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.58, на гостей — 3.02.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева не оставят шансов «Виннипегу».

Альтернативный прогноз: Будет разнос гостей, поэтому предполагаем очередной верховой матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.14.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.25.