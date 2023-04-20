В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» после отличного финиша регулярного сезона провел первый матч серии против «Миннесоты» и в полной мере испытал на себе, что такое матчи плей-офф.

Команда Дебура на протяжении всего поединка ничем не была лучше «дикарей», поэтому нет ничего удивительного, что при равной игре все зашло в овертайм, где победил более хитры и удачливый.

Коэффициенты матча Даллас — Миннесота 1X2Новым игрокам 2.054.203.05Фрибет$40

После такого промаха в первом матче серии «звездам» нужно что-то придумывать, чтобы во второй игре на своем льду снова все не пришло в дополнительное время и там победа вновь оказалась за приезжей командой.

«Миннесота»

«Миннесота» провела качественную игру на территории соперника и может однозначно похвалить себя за проделанную работу. «Дикари» абсолютно по делу победили, перетерпев один овертайм, поэтому в предстоящем матче вполне может повториться сценарий первой игры, если приезжий клуб сыграет также плотно.

После того, как гости сравняли счет в первом матче серии, пришлось ждать целых 50 минут игрового времени следующего гола Хартмана, который стал решающим.

Эвасон хорошо контролирует свою команду и в предстоящем поединке не даст спуску «Далласу», который настраивался на довольно непродолжительную серию.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.80, на гостей — 2.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева заберут второй матч себе. Других вариантов у них нет.

Альтернативный прогноз: В этом матче также вполне вероятен овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.70.