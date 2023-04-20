«Даллас»
«Даллас» после отличного финиша регулярного сезона провел первый матч серии против «Миннесоты» и в полной мере испытал на себе, что такое матчи плей-офф.
Команда Дебура на протяжении всего поединка ничем не была лучше «дикарей», поэтому нет ничего удивительного, что при равной игре все зашло в овертайм, где победил более хитры и удачливый.
Коэффициенты матча Даллас — Миннесота
После такого промаха в первом матче серии «звездам» нужно что-то придумывать, чтобы во второй игре на своем льду снова все не пришло в дополнительное время и там победа вновь оказалась за приезжей командой.
«Миннесота»
«Миннесота» провела качественную игру на территории соперника и может однозначно похвалить себя за проделанную работу. «Дикари» абсолютно по делу победили, перетерпев один овертайм, поэтому в предстоящем матче вполне может повториться сценарий первой игры, если приезжий клуб сыграет также плотно.
После того, как гости сравняли счет в первом матче серии, пришлось ждать целых 50 минут игрового времени следующего гола Хартмана, который стал решающим.
Эвасон хорошо контролирует свою команду и в предстоящем поединке не даст спуску «Далласу», который настраивался на довольно непродолжительную серию.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 3.80, на гостей — 2.90.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева заберут второй матч себе. Других вариантов у них нет.
Альтернативный прогноз: В этом матче также вполне вероятен овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.15.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.70.