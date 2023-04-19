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    «Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Колорадо»

    «Колорадо» выдал мощную вторую половину регулярки, как и в прошлом сезоне. Пересчитать количество проигранных матче за последние месяцы модно по пальцм, поэтому третье место в западной конференции абсолютно заслуженное.

    Однако у клуба Беднара перед плей-офф возобновились проблемы с травмированными игроками, поэтому придётся как-то играть без Макара и Ландескога.

    В паре с «Сиэтлом» клуб из Денвера считается безоговорочным фаворитом, поскольку носит статус действующего чемпиона. Противник сможет зацепить одну или две встречи, но не больше.

    «Сиэтл»

    Клуб из одноименного города провел на уровне регулярный сезон, особенно если учитывать, как «Кракен» сыграли в своем дебютном чемпионате. «Сиэтл» с запасом попал в плей-офф, но при этом не имеет ресурсов, чтобы пройти сам «Колорадо» в серии.

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    Команда Хэкстола проиграла два последних матча по календарю, но там были матчи против «Вегаса». Но при всем этом коллектив с западного побережья может одномоментно собраться и выдать вполне себе солидную игру даже против
    действующего чемпиона.

    Несмотря на несоответствие сил в этой паре, «Сиэтл» выиграл три из последних четырех встреч между этими командами. Все игры закончились с разницей в одну шайбу, а два последних поединка так и вовсе не вложились в лимит из 60 минут игрового времени.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.97, на ничью — 4.74, на гостей — 3.36.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Расклад сил в пользу хозяев, поэтому первый матч серии они заберут себе.

    Альтернативный прогноз: В этом матче будет серьезный разрыв по счету, поэтому поставим на результативную игру.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.95.

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    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Лавины» уверенно возьмут первый матч серии
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