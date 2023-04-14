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    Чья проигрышная серия прервется быстрее?

    «Тампа» — «Детройт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Детройт»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Амали Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Тампа»

    У «Тампы» после трех побед подряд случилась провальная серия, которая вылилась в поражение из четырех матчей кряду. Причем суммарно в этих проигранных матчах подопечные Купера пропустили 23 гола.

    Причем на своем льду «молнии» потерпели всего лишь два поражения за пять последних игр, а с таким соперником, как «Детройт» рассчитывать на успех можно при любом исходе.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Детройт

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  • 1.684.804.00Фрибет$40
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    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96
    набранными очками чувствует себя уже давно спокойно. До 100 очков за сезон добраться уже не получится, но это и не главная цель.

    «Детройт»

    «Детройт» проиграл четыре последних матча и совсем сдулся под конец сезона. Даже в игре против «Тампы», откровенно бросившей играть на финише регулярного сезона, шансов на победу не очень много.

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    Минимальное количество шайб, которое мичиганская команда пропустила за четыре последних проигрышных матча — четыре. С обороной и вратарской линией у подопечных Лалонда очень большие проблемы.

    «Красные крылья» имеет в своем активе 80 очков после 81 сыгранного матча. Такие успехи позволяют рассчитывать подопечным Лалонда всего лишь на 12 строчку в турнирной таблице восточной конференции.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.50, на гостей — 4.20.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева не испытают никаких проблем с добычей победы в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра получится с обилием голов, поскольку «Детройт» совсем разучился играть в защите.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.55.

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    «Тампа» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. Чья проигрышная серия прервется быстрее?
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