«Тампа»
У «Тампы» после трех побед подряд случилась провальная серия, которая вылилась в поражение из четырех матчей кряду. Причем суммарно в этих проигранных матчах подопечные Купера пропустили 23 гола.
Причем на своем льду «молнии» потерпели всего лишь два поражения за пять последних игр, а с таким соперником, как «Детройт» рассчитывать на успех можно при любом исходе.
Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Детройт
Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции и с 96
набранными очками чувствует себя уже давно спокойно. До 100 очков за сезон добраться уже не получится, но это и не главная цель.
«Детройт»
«Детройт» проиграл четыре последних матча и совсем сдулся под конец сезона. Даже в игре против «Тампы», откровенно бросившей играть на финише регулярного сезона, шансов на победу не очень много.
Минимальное количество шайб, которое мичиганская команда пропустила за четыре последних проигрышных матча — четыре. С обороной и вратарской линией у подопечных Лалонда очень большие проблемы.
«Красные крылья» имеет в своем активе 80 очков после 81 сыгранного матча. Такие успехи позволяют рассчитывать подопечным Лалонда всего лишь на 12 строчку в турнирной таблице восточной конференции.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.50, на гостей — 4.20.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева не испытают никаких проблем с добычей победы в предстоящем поединке.
Альтернативный прогноз: Игра получится с обилием голов, поскольку «Детройт» совсем разучился играть в защите.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.00.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.55.