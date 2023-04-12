В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Болл Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

Действующий обладатель Кубка Стэнли откатал в регулярке 79 матчей, в которых поднял 104 очка. В Западной конференции он присвоил себе третье место и на 1 балл отвалился от ближайшего в календаре соперника.

В апрельской части чемпионата «Колорадо» решил перемалывать всех, кто внесен в его расписание на остаток сезона. В этом месяце «Эвеланш» отбомбили пять матчей и в каждом срубили по два очка.

Единственную встречу из пяти команда Джареда Беднара провела дома 2-го числа. На «Болл Арене» она раздробила «Даллас» (5:2). Все остальные победы «Эвс» копили в статистику на территории Калифорнии.

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На пару матчей денверцы заглянули в «САП Центр», где переехали «Сан-Хосе» (4:3 ОТ, 6:2). Дальше на очереди оказалась «Crypto.com Арена» и тяжелейший раунд с «Лос-Анджелесом» (4:3). Неожиданно трудно «Колорадо» далась и игра с «Анахаймом», в которой победу пришлось ждать до овертайма (5:4 ОТ).

«Эдмонтон»

Канадский супертоп из Альберты провел 80 матчей, в которых скосил 105 баллов. В Западной конференции он обосновался на второй строчке и всего на 2 очка отстал от первого «Вегаса» при равенстве игр.

«Эдмонтон» мчит в Денвер со своей плюсовой серией. И в данный момент она чуть внушительнее, чем вин-стрик «Колорадо». Так, «Ойлерз» оформили семь побед подряд, закрыв каждую игру в основное время.

В конце марта команда Джея Вудкрофта закусилась с «Аризоной» в Темпе. На льду небольшой арены канадцы успешно включили камбэк-мод (5:4). Позже «Ойлерз» крупно снесли «Вегас» (7:4) и всухую смяли «Лос-Анджелес» (2:0).

В апреле «Эдмонтон» вышел на лед четырежды и поочередно ликвидировал калифорнийские группировки. Дважды Макдэвид и компания уложили «Анахайм» (6:0, 3:1), в очередной раз вмазали «Кингз» (3:1) и разорвали «Сан-Хосе» (6:1).

Коэффициенты

На «Колорадо» букмекеры выгрузили коэффициент 2.45, на ничью — 3.95, а на «Эдмонтон» — 2.55.

Прогноз

В среду в Денвере состоится важнейший матч, который повлияет на итоговое распределение сил в верхней части Западной конференции. «Колорадо» может подвинуть «Ойлерз» со второго места, а канадцы при серии удачных факторов имеют шансы катапультироваться на первую строчку.

Кажется, два гиганта Запада в процессе достижения персональных целей готовы уничтожить друг друга и заодно прервать чью-либо плюсовую серию. В турнирной значимой игре результативным топ-соперникам нет резона катать тухлятину , на «Болл Арене» ожидается сочный по меркам НХЛ «верх».

Ставка

И «Колорадо», и «Эдмонтон» любят открытый хоккей и умеют доставлять соперникам жирный пак голов. Наши прогноз и ставка — тотал обеих команд больше 2.5 с коэффициентом 2.45.

В последних матчах у «Колорадо» возникали заминки с аутсайдерами. Не без проблем они срезали «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» и «Анахайм». Вероятно, отскочить в раунде с «Ойлерз» так не получится, минимум один балл канадцы точно смогут подбить.

Наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.44. Дополнительно можно зарядить на индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 2.40.