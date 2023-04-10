НХЛ. «Анахайм» уступил «Колорадо», «Бостон» обыграл «Филадельфию»

«Анахайм» — «Колорадо» 4:5 ОТ

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Микко Рантанен, набравший 4 (2+2) очка. Дубль оформил Натан Маккиннон. На счету российского нападающего Валерия Ничушкина две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1) Голы: Комфер — 17 (Ничушкин, Э. Джонсон), 10:15 — 0:1. Рантанен — 53 (Жирар, Тэйвз), 33:58 — 0:2. Ватрано — 21 (Зеграс, Строум), 35:15 — 1:2. Хенрик — 22 (Фаулер), 38:09 — 2:2. Ватрано — 22 (Терри, Шаттенкирк), 45:18 — 3:2. Лисон — 6 (Грант, Менья), 47:25 — 4:2. Рантанен — 54 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 52:09 — 4:3. Маккиннон — 38 (бол., Рантанен, Ничушкин), 55:28 — 4:4. Маккиннон — 39 (бол., Тэйвз, Рантанен), 64:15 — 4:5Вратари: Достал — ФранцоузШтраф: 16-6Броски: 23 (9+8+6+0) — 46 (7+17+18+4)

«Колорадо» со 104 очками занимает третье место в Западной конференции, «Анахайм» с 58 очками — на предпоследней строчке.

«Анахайм» — «Колорадо» 4:5 ОТ

«Филадельфия» — «Бостон» 3:5

В составе победителей хет-трик оформил Давид Пастрняк, на счету которого также один ассист. Еще по голу забили Чарли Коул и Павел Заха, у Тайлера Бертуцци ассистентский хет-трик. У «Флайерз» отличились Уэйд Аллисон, Джоэл Фараби и Оуэн Типпетт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Голы: Койл — 15 (Кэррик), 0:47 — 0:1. Эллисон — 9, 1:04 — 1:1. Пастрняк — 58 (Клифтон, Зборжил), 22:04 — 1:2. Пастрняк — 59 (Бертуцци, Заха), 27:31 — 1:3. Фараби — 14 (Типпетт), 33:58 — 2:3. Пастрняк — 60 (Бертуцци, Линдхольм), 40:39 — 2:4. Типпетт — 24 (Фараби, Кэйтс), 49:06 — 3:4. Заха — 21 (Пастрняк, Бертуцци), 56:56 — 3:5Вратари: Сандстрем (57:12) — СуэйменШтраф: 7-13Броски: 37 (10+14+13) — 34 (13+11+10)

В первом раунде Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с одной из следующих команд — «Флоридой», «Айлендерс» или «Питтсбургом».